Во главе Казахстана встал женатый на еврейке сын полковника НКВД, жалаир Старшего жуза Касым...

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18:19 19.03.2019

Назарбаев: Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном

Вопрос преемственности власти в Казахстане решен конституционно.



Озвучив решение о сложении полномочий Президента РК, Нурсултан Назарбаев сообщил, что согласно преемственности власти в стране в случае досрочного прекращения полномочий действующего Президента его полномочия переходят к председателю Сената до окончания выборного срока, передает Zakon.kz.



Соответственно, исполнять обязанности президента будет Касым-Жомарт Токаев.



- Как основатель независимого казахстанского государства, вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования. Вопрос преемственности власти в Казахстане решен конституционно. В случае досрочного прекращения полномочий действующего Президента его полномочия переходят к председателю Сената до окончания выборного срока. Затем состоятся выборы нового Президента, - сказал Елбасы.

Председателем Сената Парламента в настоящее время является Касым-Жомарт Кемелович Токаев.



- Вы его хорошо знаете. Он выпускник МГИМО, доктор наук. Свободно владеет английским и китайским языками. Прошел большой путь на руководящих должностях республики. Был министром иностранных дел в годы становления внешней политики страны, работал вице-премьер-министром и премьер-министром страны, председателем Сената. Знает страну, ее экономику и политику. Выдвигался и работал заместителем Генерального секретаря ООН. Это было большим признанием его заслуг как дипломата и знаком доверия к Казахстану, - отметил Назарбаев.

Он добавил, что Токаев рядом с ним работает с первых дней независимости Казахстана.



- Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном, - заключил Назарбаев.