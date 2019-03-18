В обменниках Казахстана резко вырос курс доллара

18:33 19.03.2019

Продажа доллара варьируется от 383 до 397 тенге за доллар.



Обменники отреагировали на отставку Президента РК Нурсултана Назарбаева спекулятивным ростом курса доллара, сообщает Zakon.kz.



Так, после сообщения Назарбаева о том, что он уходит с поста Президента РК курс доллара стал медленно, но верно расти в обменных пунктах - с 378 тенге его продажа постепенно выросла до 383 тенге, а в некоторых обменниках выставили ценник в 397 тенге.



Казахстанцам не стоит поддаваться на спекулятивные игры и стоит подождать с покупкой "зеленой" валюты.



На дневных торгах средневзвешенный курс доллара США составил 376,40 тенге.