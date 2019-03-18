В обменниках Казахстана резко вырос курс доллара

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 19.03.2019
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22:24  Депутат Бишкекского горкенеша Десятников оказался гражданином России
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18:59  Якутская трагедия это очередной звонок. Миграционная бесПолитика России, - Э.Ханымамедов
18:39  Верный агашка Махмуд Касымбеков назначен руководить канцелярией Елбасы
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18:19  Во главе Казахстана встал женатый на еврейке сын полковника НКВД, жалаир Старшего жуза Касым...
18:11  Ермек Маржикпаев назначен акимом Акмолинской области Казахстана
15:08  Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих президентских полномочий (обращение к народу)
10:23  Споры о новой парадигме современной науки. Какой физике и геометрии надо обучать в Назарбаев интеллектуальных школах (НИШ)? - Н.Нуртазина
10:19  Транзит стабильности. Военно-политическая ситуация в Закавказье может радикально измениться, - А.Балиев
10:10  Узбекская певица Шахзода выступит на сцене Кремля
10:08  Чья помойка? Алматинцев травит мусоро-завод
10:07  В США пулемет Калашникова признали лучшим оружием
10:06  Военную базу с "самолетами судного дня" затопило в США
10:01  Умер режиссер Марлен Хуциев
09:52  Почему казаки бросили Ермака погибать? (история)
09:00  Американская элита пилит под собой очередной сук, - Д.Дробницкий
08:33  Арестован главврач Центральной горбольницы Алматы Турдалин. Крал пипетки?
08:29  Хитрость по-кыргызски. Правящая в стране СДПК объявила себя... оппозиционной
07:50  Самурай из Третьего рейха. Карл Хаусхофер – основатель современной геополитики, - И.Ходаков
07:49  Йемен под знаменем с красной звездой. "Новые сепаратисты" вернулись к проверенным социалистическим лозунгам, - А.Храмчихин
07:44  Талибы переходят все границы. Конфликт в Афганистане подкрадывается к Средней Азии, - "Къ"
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07:28  Ашхабад сыграл за противников Кабула. Туркменистан обвинили в выдаче афганских военнослужащих талибам, - В.Панфилова
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Понедельник, 18.03.2019
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12:28  "Русскоязычные эмигранты сделали Голливуд", - Сергей Бодров
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В обменниках Казахстана резко вырос курс доллара
18:33 19.03.2019

Продажа доллара варьируется от 383 до 397 тенге за доллар.

Обменники отреагировали на отставку Президента РК Нурсултана Назарбаева спекулятивным ростом курса доллара, сообщает Zakon.kz.

Так, после сообщения Назарбаева о том, что он уходит с поста Президента РК курс доллара стал медленно, но верно расти в обменных пунктах - с 378 тенге его продажа постепенно выросла до 383 тенге, а в некоторых обменниках выставили ценник в 397 тенге.

Казахстанцам не стоит поддаваться на спекулятивные игры и стоит подождать с покупкой "зеленой" валюты.

На дневных торгах средневзвешенный курс доллара США составил 376,40 тенге.

Источник - Zakon.kz
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