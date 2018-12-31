 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Верный агашка Махмуд Касымбеков назначен руководить канцелярией Елбасы
18:39 19.03.2019

Назначен руководитель канцелярии Нурсултана Назарбаева
Им стал Махмуд Касымбеков.

Махмуд Касымбеков назначен руководителем канцелярии Первого Президента РК, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

На сайте Акорды размещен текст решения Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы "О назначении Касымбекова М.Б. Руководителем Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы".

- Назначить Касымбекова Махмуда Базаркуловича руководителем канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, - сказано в решении.
Распоряжением главы государства Касымбеков Махмуд Базаркулович освобожден от должности начальника канцелярии Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу

Касымбеков Махмуд Базаркулович родился в 1952, в Джамбулской области. Окончил Казахский педагогический институт им. Абая, по специальности "учитель математики", Алматинский институт народного хозяйства по специальности "экономист", Алматинскую высшую партийную школу - политолог.

· Доктор политических наук, тема диссертации: "Институт президентства как инструмент политической модернизации (на примере Республики Казахстан)", профессор.

Трудовой стаж:

· Старший пионервожатый средней школы (1969);

· Заместитель секретаря, секретарь комитета комсомола Казахского педагогического института (1970-1976);

· Секретарь Алма-Атинского горкома, секретарь Алма-Атинского обкома, заведующий отделом ЦК ЛКСМ Казахстана (1976-1983);

· Инструктор Алма-Атинского обкома, инструктор, заведующий сектором ЦК Компартии Казахстана (1983-1990);

· Заведующий сектором Аппарата Президента Казахской ССР (1990);

· Заведующий общим отделом Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (1990-1994);

· Заведующий общим отделом Аппарата, Администрации Президента Республики Казахстан (1994-1996);

· Заведующий канцелярией Президента Республики Казахстан (03.1996-02.2002);

· Заведующий канцелярией Администрации Президента Республики Казахстан (02.2002-03.2004);

· Начальник Канцелярии Президента Республики Казахстан (04.2004, 31.12.2018, полномочия продлены до 31.12.2019 года).

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Источник - akorda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553009940
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