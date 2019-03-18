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Назарбаев будет больше чем президентом, - П.Акопов
22:07 19.03.2019

Власть в Казахстане останется в руках Нурсултана Назарбаева

Нурсултан Назарбаев сложил с себя обязанности президента Казахстана и назвал имя своего преемника. Через три месяца исполнится 30 лет с того момента, как Назарбаев возглавил Казахстан – тогда еще социалистическую республику в составе СССР – но и сейчас нельзя говорить о завершении "эпохи Нурсултана". Елбасы по-прежнему будет руководить страной.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана... Это счастье – быть президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой" – так 78-летний Нурсултан Назарбаев объявил своим согражданам об уходе в отставку.

Уже в четверг в качестве исполняющего обязанности президента Казахстана будет приведен к присяге Касым-Жомарт Токаев, спикер сената Казахстана. А через год, в апреле 2020-го, состоятся и очередные выборы – на которых, без сомнения, одержит победу Токаев, про которого Назарбаев сказал, что "он человек честный, ответственный и обязательный... я верю, что Токаев – именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном".

Учитывая, что Назарбаев возглавлял Казахстан с 22 июня 1989 года – сначала в качестве первого секретаря ЦК Компартии Казахстана (это пост за треть века до него занимал Леонид Брежнев), потом в качестве президента союзной республики, а с конца 1991 года, после распада СССР, уже как глава независимого государства, его отставка вызвала бурю эмоций в России. Как же так, глава ближайшего союзника России, участника Евразийского союза уходит с поста президента, что же теперь будет с Казахстаном? Тем более что там проживают 3,5 миллиона русских – пятая часть населения этой республики.

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– каких только страшилок не встретит читатель газет и соцсетей. Но Нурсултан Абишевич Назарбаев неслучайно не только самый долгоправящий правитель на постсоветском пространстве, но и самый мудрый – поэтому никаких потрясений после 20 апреля в Казахстане не будет. Хотя бы потому, что Назарбаев уходит с поста президента – но не от власти.

Об этом он сам предельно четко сказал в своем обращении:

"Как вам известно, нашими законами я наделен статусом Первого Президента – Елбасы (Лидер нации). Остаюсь председателем Совета Безопасности, который наделен серьезными полномочиями. Остаюсь председателем партии "Нур Отан", членом Конституционного Совета. То есть остаюсь с вами. Заботы страны и народа остаются моими заботами".

То есть Назарбаев будет и дальше руководить Казахстаном – теперь не в качестве президента, а пользуясь своим статусом лидера нации, который подкреплен и руководством Советом безопасности, и председательством в правящей партии. То есть у Назарбаева в руках остаются все рычаги власти, и формальные, и, что еще более важно, неформальные. Назарбаев создал независимый Казахстан вопреки, кстати, своему желанию, потому что был одним из тех, кто выступал против развала СССР, и он будет и дальше руководить им. Столько лет, сколько еще ему отпущено Богом.

Но зачем тогда нужна была сегодняшняя отставка?

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И об этом Назарбаев сказал совершенно откровенно:

"Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования".

Хотя конституция республики не так давно была изменена в сторону усиления роли парламента, нельзя сказать, что Назарбаев хочет оставить после себя некое коллективное руководство.

Во-первых, оно совершенно неэффективно (чему есть масса примеров и в отечественной, и в мировой истории) и может быть только переходным (но с риском привести к смуте, тем более в такой стране, как Казахстан), а во-вторых, совершенно не отвечает восточной, и в частности тюркской, традиции.

Назарбаев, конечно, хочет усилить разделение властей и закрепить институты, регулирующие баланс сил внутри кланового казахского общества. Но при этом ему нужно и вырастить преемника, человека, который сможет взять на себя всю полноту власти после смерти елбасы.

Касым Токаев, который возглавит страну на ближайшие шесть лет (год до выборов и пять после), вряд ли станет таким человеком – этому карьерному дипломату сейчас 65 лет, и если предположить, что Назарбаеву отпущено еще 5–10 лет жизни, то сложно представить, что он захочет оставлять страну на человека, разменявшего восьмой десяток.

Сам Назарбаев возглавил Казахстан в 48 лет и будет подбирать себе преемника среди политиков не пенсионного возраста. Не исключен вариант и выбора кого-то из родственников Назарбаева, что вполне вписывается в азиатскую (и не только) модель передачи власти. Хотя вряд ли это будет его дочь Дарига.

Для России чрезвычайно важным является курс Казахстана на создание и укрепление Евразийского союза. И нет никаких сомнений в том, что Назарбаев продолжит его и в качестве "отца нации". Для него важно, чтобы независимость Казахстана сохранилась и после его смерти. А ей угрожают две вещи.

Во-первых, жесткая борьба за власть между различными кланами внутри казахского общества. Что теоретически может привести к распаду созданного Назарбаевым государства и его последующему разделу между соседями.

Во-вторых, присоединение Казахстана или его части к России, которое может стать как следствием смуты внутри Казахстана, вызванной борьбой за власть, так и результатом процесса интеграции и централизации внутри Евразийского союза, когда среднеазиатская республика будет постепенно растворена в нем.

Обе эти угрозы неактуальны, пока жив Назарбаев, и он хочет сделать так, чтобы они не стали реальностью при его преемнике. Россия не хочет поглощать и уж тем более дестабилизировать Казахстан – нам важно, чтобы казахстанские элиты были настроены на сохранение и развитие все более тесных экономических, политических, культурных и человеческих связей между двумя странами, на укрепление Евразийского союза как новой формы общности наших народов.

Что особенно важно, учитывая наличие многомиллионного русского меньшинства в Казахстане и того факта, что Северный Казахстан был освоен и заселен русскими. Тесный союз и интеграция двух стран – безальтернативный курс для любого казахского руководителя, желающего мира и процветания своей стране.

Нет сомнений, что Нурсултан Назарбаев сделает все для того, чтобы со временем передать власть именно так настроенному новому поколению казахстанской элиты, которую он же и формирует.

19 марта 2019, Петр Акопов

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553022420
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