Курултай женщин создают в Казахстане. Женские НПО объединяют усилия

22:16 19.03.2019

Чем будет заниматься создаваемый курултай женщин Казахстана "ARUANA", рассказали на пресс-конференции в Алматы его инициаторы, передает Zakon.kz.



Полноценную работу курултай начнет через месяц, но все его учредители давно работают в сфере защиты прав женщин и детей в Казахстане. И.о. председателя попечительского совета Общественного благотворительного фонда "Ihlas Jurek" Тогжан Кожалиева пояснила, что создаваемый курултай должен помочь координировать работу женских организаций в Казахстане, объединить усилия всех в решении проблем, которые остро назрели, поддерживать инициативы по достижению гендерного равенства, расширению прав и возможностей женщин, повышать роль женщин в обществе и укреплять институт семьи.



"ARUANA" на старте своей деятельности планирует провести анализ проблем женщин, семьи, детей, выявить 10-15 основных, и предложить правительству в виде рекомендаций возможные варианты их решения, включая предложения по изменению некоторых законодательных актов. К примеру, повысить роль и ответственность родителей за развитие детей, усовершенствовать взыскания алиментов, принять меры по полной фактической реализации международных обязательств на внутригосударственном уровне Конвенции ООН о правах ребенка (ратификация третьего факультативного протокола о правах ребенка), принять участие в разработке стратегии национального плана действий в области защиты прав детей и их интересов с учетом обеспечения доступа к механизмам подачи жалоб. При этом курултай будет продолжать внедрять комплексный социально ориентированный подход по поддержке семьи, ориентированной и созданной по принципу place-менеджмента, "ведения" одного случая одним специалистом.



Также совместными усилиями активные женщины будут продвигать решение вопроса о немедленном документировании детей после рождения согласно п.2 ст 24 Международного пакта о политических и гражданских правах.



Объединение временных, человеческих и финансовых ресурсов женских НПО позволят им повысить эффективность работы.



– Сделаем справочник, чтобы женщины знали, куда позвонить, куда прийти, чтобы мы были мостиком для НПО, общества, правительства. Приглашаем все организации, кто душой болеет за решение проблем женщин и детей, совместно работать. Главы ведомств сейчас ездят по регионам, объясняют, что делает государство для поддержки. Мы со своей стороны тоже встречаемся с многодетными матерями. Мы проводили анализ, выяснили, что женщины из моносемьи в основном подают на материальную помощь. Либо муж безработный. Необходимо повысить статус семьи, - сказала Тогжан.

Разъяснение возможностей, которые предоставляет государство многодетным семьям, также является одной из задач нового объединения.



– В начале апреля в Алматы начнет работать центр "Бакытты отбасы" по принципу одного окна. Мы бы хотели, чтобы многодетные мамы приходили со своими детьми, будут созданы для них условия, пока мамы будут проходить обучение. Получение второй профессии позволит женщинам выйти на новый экономический уровень развития, стать более независимыми. Несовершеннолетним из многодетных семей будут выдаваться ваучеры на посещение кружков, секций. Будут консультации юристов, психологов, со всех сторон будет оказана помощь, чтобы могли быть решены вопросы и семья могла бы перейти из уровня трудной жизненной ситуации в семью, которая может самостоятельно развиваться, - сказала директор КГУ "Кризисный центр бытового насилия" Зульфия Байсакова.

Директор ОФ "Информационно-ресурсный центр" Алтынай Кобеева добавила, что роль НПО совместно с госорганами информировать о существующих и новых госпрограммах поддержки целевой аудитории. Но также роль НПО мониторить исполнения госпрограмм, каячественного и эффективного использования средств, чтобы госпрограммы доходили до целевой аудитории.



Еще одна важная задача- искоренение бытового насилия. Миссия организации, возглавляемой Байсаковой - оказание содействия развитию движения защите прав женщин от насилия. И формирование культуры ненасильственных отношений в обществе.



Сегодня в Алматы Союз кризисных центров, который также участвует в создании нового объединения, включает в себя 16 организаций из 11 регионов Казахстана, это известные НПО.



– Анализ обращений к членам объединения юридических лиц "Союз кризисных центров", и на телефон доверия для детей 150, в той или иной форме насилие присутствует почти в каждой 8-й семьей. Каждая 7-я женщина подвергается экономическому насилию, каждая 6-я женщина терпит физическое насилие, а каждая третья- психологическое. 2/3 умышленных убийств совершается по семейно-бытовым мотивам мотивам. Ежегодно от рук мужа или других родственников погибает около 400 женщин. Телефоны доверия получают более 14 тыс. звонков в год, около 5 тыс. женщин с детьми получают услуги приютов. Эти данные свидетельствуют о проблемах, которые есть, - заключила Байсакова.



Альберт Ахметов