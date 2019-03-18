Депутат Бишкекского горкенеша Десятников оказался гражданином России

22:24 19.03.2019

19 марта 2019, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



Депутат БГК Павел Десятников оказался с российским гражданством



В социальных сетях появилась информация, что депутат Бишкекского городского кенеша Павел Десятников является гражданином России. Сообщается, что он получил гражданство в 2009 году.



29 апреля 2009 года ОУФМС РФ по Красносельскому району выдала паспорт гражданина Российской Федерации уроженцу Кыргызстана Десятникову Павлу Николаевичу.



Сам депутат БГК не ответил 24.kg, обращался ли он за получением российского гражданства, отметив, что у него есть кыргызское гражданство.



"Когда ты приезжаешь куда-то на три месяца, ты же регистрируешься по месту жительства. Могут написать что хочешь, я могу написать, что у вас израильское гражданство. Где доказательства? Если не нужен депутат, нет вопроса. Мне надоело, что про меня пишут, что я аффилированный депутат. Я не собираюсь ничего доказывать", - сказал он.



Павел Десятников отметил, что сегодня отсутствует на сессии БГК по причине обострения болезни.



Напомним, что, согласно статье 47 Закона "О государственной гражданской службе и муниципальной службе", полномочия депутата БГК должны быть прекращены в случае "выхода из гражданства Кыргызской Республики, утраты гражданства Кыргызской Республики или принятия гражданства иностранного государства".



Сайт Factcheck, который проверяет подлинность публикаций в СМИ, между тем сообщает, что информация о российском гражданстве Павла Десятникова подтверждается.



"Депутат БГК Павел Десятников является гражданином Российской Федерации, имеет действующий российский паспорт и зарегистрирован в базе данных налогоплательщиков РФ. По закону он должен быть лишен мандата депутата БГК", - отмечает Factcheck.