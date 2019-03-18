 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Семь уголовных дел возбуждено после конфликта на таджикско-кыргызской границе
22:29 19.03.2019

После конфликта на таджикско-кыргызской границе, произошедшего 13-14 марта, возбуждено семь уголовных дел. Расследуются факты массовых беспорядков, разбоя, нападения по национальному признаку. "Начато досудебное расследование. Расследование будут вести межгосударственная следственная группа из Кыргызстана и Таджикистана, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Кыргызстана.

19 марта Комитет по международным делам, обороне и безопасности парламента Кыргызстана заслушал информацию правительства о конфликте на кыргызско-таджикской границе, произошедшем 13-14 марта, сообщает Радио Азаттык, кыргызская служба Радио Озоди.

В парламент приглашены полномочный представитель правительства по вопросам границ Курбанбай Искандаров, главы ГПС и МВД страны.

Конфликт на таджикско-кыргызской границе 13 и 14 марта привел к гибели двоих таджикистанцев. Ранения различной степени получили 20 человек, в том числе, двое граждан Кыргызстана.

Государственное управление погранвойск ГКНБ РТ обвинило в Кыргызстан в нарушении двустороннего межправительственного протокола, который предусматривал приостановку строительства дороги "Кокташ - Ак-Сай - Тамдык", а председателя сельского совета Ак-Сай Баткенского района Розу Усарову в провоцировании конфликта и разжигании межнациональной розни.

По версии Госпограничной службы Кыргызстана, конфликт начали жители таджикского села Мехнатабад, протестуя против строительства кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай-Тамдык.

По итогам переговоров между официальными делегациями Кыргызстана и Таджикистана 18 марта был подписан протокол по урегулированию ситуации на границе. Властями достигнута договоренность о продолжении строительства дорог Ак-Сай – Тамдык и строительства новой дороги Исфара-Сомониен-Ворух.

Стороны договорились открыть дороги Исфара-Ворух на территории Таджикистана и Баткен-Лейлек на кыргызской стороне, сообщает корреспондент Радио Озоди.

Азим Иброхим, вице-премьер Таджикистана в краткой беседе с журналистами отметил, что ситуация на границе слишком острая тема и поэтому делегации решили отказаться от общения со СМИ до полного завершения переговоров.

Власти соседних государств решили первым делом привлечь к ответственности зачинщиков конфликта на таджикско-кыргызской границе. "У погибших в этом конфликте таджикистанцев остались сиротами дети. Мы поручили прокуратурам обязательно найти виновных и привлечь их к уголовной ответственности. Это очень важно", - отметил Азим Иброхим.

Вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков в беседе с журналистами отметил, что подписание протокола состоялось с учетом взаимных интересов двух стран. "Обе стороны понимали, что необходимо принимать конструктивное решение на благо жителей приграничных районов, чтобы в дальнейшем избежать подобные конфликты", - подчеркнул кыргызский чиновник.

Как сообщил корреспондент Радио Озоди Масуми Мухаммадраджаб, 18 марта перед тем, как открыть дорогу, на линии границы состоялась встреча руководителей сельсоветов Ворух и Ак-Сай. Они еще раз напомнили о необходимости мира и стабильности в районе, где столетия их предки жили как братья и сваты.

Исфаринско-Баткенский участок границы двух государств многие годы остается зоной периодических столкновений местного населения и пограничников. Многие участки остаются спорной территорией, где не произведена делимитация и демаркация границы. Местный регион страдает от нехватки питьевой и поливной воды, за доступ к которой также происходят конфликты.

По официальным данным, протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы 504 км.

Источник - Радио Озоди
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