В Якутске прошел массовый митинг против мигрантов из ЦА

22:42 19.03.2019

В Якутске в понедельник в местном спорткомплексе прошло собрание жителей республики, поводом для которого стало изнасилование местной жительницы мигрантом из Средней Азии.



В акции приняли участие более трех тысяч человек, в том числе глава Якутии Айсен Николаев, мэр Якутска Сардана Авксентьева и другие высокопоставленные чиновники региона.



Николаев призвал собравшихся к единению, чтобы не допускать самосуда и противоправных действий. Он обещал бороться с нелегальными мигрантами. "Если необходимо, будем принимать новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов", – заявил Николаев.



Авксентьева, выступая перед собравшимися, заявила, что "нужно навести порядок". Позже на своей странице в Фейсбуке она заявила, что собравшиеся поддержали ее решение о проверках предприятий, на которых могут работать нелегальные мигранты. "Выбивая нелегальную экономическую почву из-под ног таких псевдопредпринимателей и непрозрачного этнического бизнеса, мы сможем навести определенный порядок в данных вопросах", – заявила мэр Якутска.



В воскресенье в Якутске прошел стихийный митинг против мигрантов. Акцию протеста спровоцировало сообщение об изнасиловании местной жительницы. Следственный комитет по Якутии заявил, что утром 17 марта трое неизвестных насильно заставили пострадавшую сесть в машину и увезли в неизвестном направлении. Спустя время она заявила в полицию об изнасиловании.



После митинга правоохранительные органы взяли под охрану мечеть в Якутске. Приезжим начали поступать угрозы. На мигранта-водителя автобуса напали семь человек.



Полиция арестовала подозреваемого в изнасиловании. Он признал вину. Двое других подозреваемых задержаны. Их обвиняют в незаконном лишении свободы.



18 марта мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о внеплановых проверках служб такси, предприятий общепита и торговли. Также мэр поручила проверить регистрацию и разрешительные документы у граждан ближнего зарубежья.



В Якутске сегодня не вышли на маршрут более 80 водителей автобусов. Это случилось после публикации в социальных сетях видео "антимигрантских" акций, которые начались после изнасилования местной жительницы мигрантом из Центральной Азии.



видео тут - https://rus.ozodi.org/a/29829558.html