Турецкие султаны. Ч. 5. Мурад III - апофеоз Величия Порты

00:03 20.03.2019

Турецкие Султаны (Часть пятая)



История Турции богатая и интересная. Немало исторических мест есть в Алании и ее окрестностях. Именно здесь знаменитая крепость турков-сельджуков, основателей Османской Империи.



Мы уже рассказали о четырех значимых Султанах империи. Сегодня наш рассказ о двенадцатом правителе Османов, Султане Мураде III, внуке Султана Сулеймана Великолепного.



Он пришел к власти в 1574 году и за 21 год своего правления прирастил Империю еще на 4 740 000 кв.км. Продолжил захватническую политику своего великого предка.



Мурад III был сыном шахзаде Селима (сына Хюрем-султан и Султана Сулеймана) и еще при жизни деда был назначен Санджак-беем (губернатором) Акшехира. Руководя санджаком он получал неоценимый опыт управления государством. А после смерти деда и приходом к власти своего отца, стал управлять Манисой.



Но не смотря на обширные завоевания, сам Султан был большим любителем женщин, и гарем предпочитал всем остальным удовольствиям. Правление страной фактически осуществляли его мать Нурбану-султан и жена Сафие-султан. Коррупция, взяточничество и кумовство развились до небывалых размеров.



В части детей, он тоже оказался самым плодовитым правителем. По разным данным от имел от 19 до 24 сыновей, и от 26 до 33 дочерей. Большинство из них умерли либо от чумы, либо казнены самим Султаном.



Турецкий писатель Орхан Памук, в своей книге "Имя мне - Красный", описывает времена правления именно этого Султана. Скончался Мурад III в 1595 году. Он был последним из османских султанов, кто увеличивал имперские земли. Далее они только сохранялись, да и то не всеми.