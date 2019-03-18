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Как миллиардер из Ташкента Леваев "подставил" Дональда Трампа
00:30 20.03.2019

Мало было американскому президенту "российского дела", вдобавок появился и "узбекский след". А начался он в обычной средней школе № 91 на улице Педагогической города Ташкента.

…В конце прошлого года в Израиле были арестованы шестеро подозреваемых в контрабанде алмазов на $ 81,5 млн. Эту группу, как говорят, уже год "вела" израильская полиция по поручению МААМ (Налоговое управления Израиля). По запросу прессы суд города Ришон ле Цион разрешил к публикации их имена: это Звулон Леваев, сын израильского миллиардера узбекского происхождения Льва Леваева, его брат Моше Леваев, а также три сотрудника принадлежащей Леваеву фирмы LLD Diamonds.

Уже в нынешнем году были арестованы израильские активы Льва Леваева: сначала кое-какая мелочь на сумму в несколько миллионов долларов - вилла, алмазы, найденные в его апартаментах в Тель-Авиве на ул. Бецалель, 52 и в офисе LLD Diamonds. Затем настырные израильские сыщики раскопали активы еще на десяток миллионов.

Эта созидательная работа продолжается и сегодня: известно, что "Леваев Груп" только налогов с оборота платит (известны активы в США, России, Израиле, Казахстане и в Африке) в сумме ок. $3 млрд. Но какой же солидный бизнесмен платит "все" налоги?

Например, выясняется, что при продаже казахского оружия в Африку Леваев вообще вел "двойную" бухгалтерию. Когда он (как это получилось, все "забыли") урегулировал государственный долг Анголы Советскому Союзу, то как - то вышло, что Леваев сам и стал владельцем крупнейшего месторождения алмазов "Катока". СМИ сообщали о схожих проектах выпускника ташкентской школы № 91 ( там еще нет мемориальной таблички ?) в Намибии, Конго и в Казахстане…

По российскому его бизнесу сведений больше: гранильные фабрики, отели и торговые центры, предприятия индустрии моды (вы не представляете, с кем он в этом деле сотрудничает!). Российская ФНС оценила все добро в $3,8 млрд. Но дурные израильские примеры заразительны, ФНС решила тоже проверить бизнес Леваева. В результате (как посчитала ВТБ-Капитал), долги Africa Israel Investments - материнской структуры всех проектов Леваева - составили $4,4 млрд., из которых $3,1 млрд. - краткосрочные долги, которые надо выплачивать "еще вчера". ВТБ потребовал срочно вернуть $609 млн. И понеслось…

Сегодня уже говорят о конце империи Льва Леваева. Его объявили в розыск в Израиле. Из которого он спокойно уехал и преспокойно живет в Москве по адресу 1-ая Брестская улица, дом 29 (есть еще два коттеджа под Москвой…).

Леваев то и дело говорит: я "вырос в Узбекистане, в СССР и потому знаю, как надо жить". В основе старая еврейская заповедь: дружи с начальством. Например – с Путиным. Фотографий, где они рядом, не счесть. Одна – на видном месте в офисе в Тель-Авиве. Но сегодня этот прием уже не работает. Почему?

Леваев просто попал "под раздачу". Активный интерес к нему связан с необходимостью насолить президенту Трампу. А с ним он тоже "любил дружить". Как-то Левиев пригласил Трампа (еще не президента) в свой магазин на Мэдисон-авеню (ультра-элитное заведение под названием Leviev Jewelry), где они были сфотографированы вместе, и теперь это фото тоже – обвинение. А ведь Леваев просто хотел сотрудничать с Трампом по недвижимости в Москве…

В интернете крутится фильм голландской студии "Zembla". Авторы ленты "Сомнительные друзья Дональда Трампа: алмазный король" ("The dubious friends of Donald Trump: King of Diamonds") своей сверхзадачи не скрывают: "Трамп замечен в тесных связях с "алмазным королем" из Ташкента", пользуется услугами "серых" российских и узбекских структур. Там есть даже ссылка на нехорошее по своей репутации "Движение "Хабад", к которому принадлежит зять Трампа Джаред Кушнер. А уж сам Леваев – не иначе как "торговец кровавыми африканскими алмазами" (тут доля правды есть), который отмывает свои доходы через сделки с недвижимостью с участием Трампа.

Пару слов и о Джареде Кушнере, который теперь тоже "связан с Узбекистаном", и тоже через беднягу Леваева. У них была успешная сделка: Africa Israel Investments продала Kushner Cos. бывшую штаб-квартиру New York Times за $296 млн. ( Джаред взял кредит в Deutsche Bank, купил четыре пустых этажа, которые сразу сдал в аренду по высокой цене, среди новых арендаторов National Geographic , и - погасил кредит).

Через год Кушнер "рефинансировал" эту недвижимость за $370 млн. Что имеем: талантливый 35-летний бизнесмен спланировал успешную операцию, заработал $ 74 млн. Обычный бизнес! Но вот такая незадача – продал незадолго до дня выборов!

Бруклинский прокурор запросил записи о сделке: "Что-то тут нечисто. Этот парень из Ташкента незаконно вмешался в выборы"…

Сейчас расследованием занялись и журналисты, ждем "разоблачений"…

Юрий Черногаев, Ташкент

Источник - Вести.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553031000
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