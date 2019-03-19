Назарбаев ушел в отставку, оставшись главой Казахстана, - Ю.Рокс

08:12 20.03.2019 Астана приступила к практической фазе транзита власти



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отказе от полномочий главы государства. При этом он сохранил за собой пост главы Совета безопасности страны и председателя партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"). Согласно Конституции, до президентских выборов, дата которых еще не определена, исполняющим обязанности главы государства становится спикер сената Парламента Касым-Жомарт Токаев, одновременно лишаясь занимаемой должности.



Президентские полномочия Нурсултана Назарбаева по Конституции истекали в апреле 2020 года. И в Казахстане, и за рубежом поговаривали, что 79-летний бессменный лидер государства скорее всего не будет принимать участия в очередных президентских выборах. Слухи эти окрепли, когда в ходе одной из зарубежных командировок такое же предположение высказал Касым-Жомарт Токаев. Правда, впоследствии он дезавуировал свое высказывание, но "осадок остался". Недавно сам Назарбаев способствовал возникновению новой волны пересудов, запросив в Конституционном суде порядок действий, необходимых для законного ухода с занимаемой должности.



Недостатков в прогнозах развития событий в Казахстане в экспертных кругах не было. Большинство склонялись к тому, что Назарбаев, как никто другой представляющий, с какими потрясениями может столкнуться государство после него, в скором времени займется транзитом власти. Не было недостатков и в прогнозах относительно кандидатов в преемники. Так, политолог Ербол Едилов, как некогда сообщило издание EADaily, на своем Telegram-канале устроил анонимное голосование по данному вопросу. По его итогам пятерка лидеров выглядела так: Самат Абиш – заместитель председателя Комитета национальной безопасности и племянник действующего президента; Касым-Жомарт Токаев – спикер сената, официально второе лицо в государстве;



Дарига Назарбаева – старшая дочь Назарбаева, депутат сената; Тимур Кулибаев – зять Назарбаева, один из богатейших людей в стране; Карим Масимов – глава Комитета национальной безопасности, бывший премьер-министр.



Притом что эксперты сходились в вопросе сценария грядущих событий, никто не мог назвать хотя бы очень приблизительной даты, когда может начаться сам процесс передачи власти. Назарбаев переиграл всех и сделал это 19 февраля. Заявление об отставке прозвучало во второй половине дня в эфире республиканских телеканалов.



"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента… В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана… Для меня было счастьем служить народу. Я склоняю голову и благодарю… Я буду продолжать работать главой Совбеза и партии "Нур Отан", – заявил Назарбаев в видеообращении к народу Казахстана.



Согласно Конституции Казахстана, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента, а также его смерти полномочия на оставшийся срок переходят к председателю сената Парламента; при невозможности председателя сената принять на себя полномочия президента – к председателю мажилиса Парламента; при невозможности председателя мажилиса – к премьер-министру республики. Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики, складывает с себя имеющиеся полномочия. Таким образом, и.о. президента Казахстана стал спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Как долго – вопрос пока открытый.



Комментируя событие, политолог, эксперт по постсоветскому пространству Аркадий Дубнов сказал "НГ": "Назарбаев – один из самых мудрых лидеров постсоветского пространства. Он основал государство Казахстан и не мыслит себя не быть главой государства. Назарбаев прекрасно понимал: чтобы считаться мудрым основателем государства и после своей смерти и не допустить разрушительных процессов, он должен обеспечить спокойный переход власти лично и контролировать весь этот процесс". По словам политолога, почва была подготовлена некоторое время назад, когда были утверждены конституционные полномочия председателя Совета безопасности, которыми, к слову, он уже обладал. Эти полномочия превышают президентские, поэтому при таком председателе Совета безопасности, как Назарбаев, любой президент – а в данном случае и.о. президента – будет оставаться в зоне его присмотра. С учетом же того, что и.о. президента стал "верный оруженосец" Касым-Жорат Токаев, переходный период выглядит очень грамотно выстроенным, считает Дубнов.



"Строить предположения в том, что действия Назарбаева приведут к изменениям в курсе Казахстана или внутренним потрясениям, никак не стоит. Ничего не изменится, в том числе и отношения с Россией, равно как и отношения с другими акторами. Государственная архитектура Казахстана не претерпит изменений. Для этого нет никаких предпосылок: оппозиции нет, клановая борьба несущественна. Назарбаев, как мне кажется, хорошо использовал опыт переходного периода в Узбекистане, когда несколько дней была полная неопределенность и в Ташкенте, благодаря работе Службы безопасности, никто не знал, что происходит, и в итоге все прошло гладко", – сказал "НГ" Аркадий Дубнов.



Схожую оценку уходу Назарбаева дает доктор исторических наук, эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. По его словам, отставку с поста президента нужно считать планомерной, продуманной, и она вполне гармонично завершает нынешний этап транзита власти, о котором много говорили и писали, но который, по сути, только начинается.



"В прошлом году был принят закон о Совете безопасности, согласно которому СБ является конституционным органом и, по существу, его статус позволяет контролировать и корректировать работу всех ветвей власти. В какой-то мере действующая политическая система Казахстана напоминает иранскую, где верховный лидер юридически и фактически является руководителем страны. Происходящее немного похоже на систему власти в Китае после ухода Дэн Сяопина с официальных постов. В казахстанской версии это функция Совета безопасности, который Нурсултан Назарбаев будет возглавлять пожизненно", – сказал "НГ" Князев.



Он напомнил, что еще до принятия закона о Совбезе в высшем руководстве Казахстана начались и к нынешнему времени в целом завершились кадровые перестановки, необходимые для реализации сценария перехода Назарбаева на пост председателя Совбеза. Выбор Токаева помимо конституционно-правовой составляющей, по мнению Князева, представляется верным и в политическом плане, поскольку это, "наверное, наиболее авторитетный после самого Назарбаева политик за рубежом, его хорошо знают в Москве, Пекине, Вашингтоне и Брюсселе, а огромный дипломатический опыт позволит ему сохранить равновесие государства в отношениях с мировыми центрами силы и всеми партнерами". "Думаю, Токаев способен стать приемлемой фигурой и для всех групп казахстанской политической и бизнес-элиты, сохранить внутриполитический баланс в стране", – считает Князев.



Резюмируя, политолог сказал, что говорить об уходе Назарбаева из политической жизни абсолютно неправомочно, напротив: в должности председателя Совбеза у него может оказаться больше возможностей заниматься вопросами стратегического характера, закрепления своего сценария последующего развития Казахстана и его позиционирования на мировой арене. "Реализовывать этот план весь ближайший обозримый период будет его команда во главе с Токаевым", – заявил "НГ" Князев.



Новость активно обсуждали влиятельные представители Telegram-сообщества. "Панические/ликующие крики "Кремль потерял очередного союзника" - это именно крики, - полагает "Мейстер". - Среди влиятельных действующих политиков РК попросту нет сторонников разрыва с Россией, все они - реалисты, ценящие выгоду экономической интеграции в рамках ЕврАзЭС. Однако для всех из них (кроме разве что посла РК в Москве, экс-премьера Имангали Тасмагамбетова) на первом плане стоит развитие отношений не с РФ, а с Западом и Китаем".



"Комбинация внутреннего и геополитического положения Казахстана в перспективе трех-пяти лет оставляет ему очень немного вариантов исторической судьбы, - полагает "Адекват". - Или самая тесная интеграция с Россией. Или тотальное доминирование Китая, этакий Синьцзян-Уйгурский автономный район с расширенными атрибутами формальной самостоятельности. Или просто дикое поле, Сомали в самом центре Евразии, с последующим исходом в первый или второй вариант либо их комбинацию. Четвертого не дано: чужих, ни Запад, ни тем более условных турок или саудитов, ни к контрольному, ни даже к блокирующему пакету никто не допустит, единство интересов в этом вопросе у нас с Китаем абсолютное".



Тем не менее, некоторые Telegram-каналов нашли в сообщении об отставке и повод для иронии. "Кремль отправил в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева чтобы снизить резонанс вокруг увольнения петербургской журналистки Марии Карпенко", - пишут авторы канала "Мышь в овощном".



Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

19.03.19 Источник - независимая газета

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553058720

Новости Казахстана

- Обращение Главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2019 года №885

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан

- Ашимбаев: Нурсултан Назарбаев блестяще разыграл эту партию

- Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 2019 года №879

- В Правительстве рассмотрен ход реализации программ "Нұрлы жер" и "7-20-25": будет построено 118 тыс. жилищ

- В Министерстве обороны прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам военной безопасности

- "Цикл идет постоянно"

