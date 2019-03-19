 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Визит лидера Китая может расколоть правительство Италии, - В.Скосырев
08:14 20.03.2019

Брюссель призывает остановить колонизацию Европы Пекином

В Рим 21 марта должен прибыть председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе его поездки, как ожидают, Италия одобрит план "Один пояс – один путь" и подпишет соответствующие соглашения. Итальянцы рискуют вызвать гнев Брюсселя, который полагает: за китайскими инвестициями кроются стратегические и военные амбиции КНР.
По данным западноевропейской прессы, Китай и Италия подпишут меморандум о взаимопонимании и взаимодействии по плану "Один пояс – один путь", или "Новый шелковый путь". Как предполагается, КНР вложит в ее реализацию 1,2 трлн долл.

Как пишет британская газета Express, премьер-министр Италии Джузеппе Конте надеется, что "Шелковый путь" превратится в сказочный клад золота, из которого правительство будет черпать средства на оплату громадного долга Рима.

Итальянские власти даже заговорили о возрождении наследия Марко Поло, который, по преданию, проложил дорогу в Китай венецианским купцам. Если все пойдет, как намечено, то Италия станет самой крупной мировой экономикой, присоединившейся к проекту. До сих пор Пекин фокусировал свои усилия на странах Азии и Африки.

Проект обещает более глубокую интеграцию и взаимодействие в области транспорта, логистики, инфраструктуры, включая строительство шоссе, железных дорог, мостов, портов, объектов энергетики, а также в сфере финансов. Италия рассчитывает, в частности, на кредиты Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, созданного в 2014 году по инициативе КНР.

Но прыжок Италии в объятия Китая вызвал гнев в Брюсселе, который просил Рим не торопиться с подписанием меморандума. Евросоюз говорит, что за планом "Шелкового пути" кроются стратегические и военные амбиции Пекина. Еврокомиссия опубликовала заявление, где указывается, что Китай – это "систематический конкурент" ЕС, и призвала лидеров Евросоюза ограничить экспансию китайских государственных компаний в Европу.

А ранее дипломатическая служба ЕС, как передал немецкий ТВ-канал Welt, объявила, что в Брюсселе действует около 250 китайских шпионов. Тут Китай якобы обогнал даже Россию, которая, по западным оценкам, держит в столице ЕС только 200 агентов.

С предостережением в адрес коллег – руководителей блока выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он сказал, что страны ЕС должны координировать свое отношение к Китаю. Ван Ивэй, эксперт Народного университета в Пекине, говорит, что заявление ЕС о необходимости ужесточить подход к Китаю было составлено под диктовку Франции и Германии.

Более того, сближение между Пекином и Римом усилило разногласия в самом итальянском правительстве. В то время как премьер Джузеппе Конте и его заместитель Луиджи Ди Майо добиваются подписания экономических соглашений с КНР, другой вице-премьер Маттео Сальвини, как передает агентство Bloomberg, призывает в интересах национальной безопасности проявить осторожность. Сальвини предупредил, что существует риск, как бы "иностранные державы" не подчинили себе экономику и политику Италии. Конкретно Сальвини сказал об опасности включения китайской корпорации Huawei в разработку телекоммуникационной сети 5G в Италии. Как уже сообщалось, финансовый директор этой корпорации находится под домашним арестом в Канаде.

В беседе с "НГ" профессор ВШЭ (У) Александр Лукин отметил: "Китай хочет расширять инвестиции в Европе. Вся программа "Пояса и пути" направлена на то, чтобы соединить Китай с Европой. Просто разными направлениями. Одно – через Евразию, другое – через южные моря. Евросоюз в целом – основной торговый партнер Китая. У Китая есть программы по развитию связей с отдельными странами. Есть программа "16 + 1" – с восточноевропейскими странами. В Европе у Китая есть разные интересы. Си едет во Францию и Италию. В Италии правительство не то чтобы антиевропейское, но оно выступает больше за собственные интересы. Посмотрим, насколько работа Еврокомиссии соответствует интересам отдельных стран. Как показывает ситуация с "Северным потоком – 2", там тоже бывают разногласия". Интересна тут общая тенденция, говорит эксперт. "На Западе не знают, что делать с Китаем. С одной стороны, это государство развитое, с которым выгодно вести торговлю. С другой стороны, это иная политическая система, не очень приятная для Запада. По сути, вопрос стоит так же, как он раньше стоял с Советским Союзом вовремя холодной войны. Надо с ним улучшать отношения и надеяться, что он изменится. Или надо его давить и надеяться, что он изменится под давлением", – полагает Лукин.

Владимир Скосырев
19.03.19

Источник - независимая газета
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