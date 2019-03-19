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Турецкий президент рядится в одежды борца с террористами, - Ст.Иванов
08:16 20.03.2019

Эрдоган требует себе еще одну "зону" в Сирии

Претендующий на роль султана новой Османской империи господин Эрдоган с маниакальной настойчивостью добивается создания в приграничных с Турцией районах Сирийской Арабской Республики (САР) так называемой буферной зоны.

Якобы сирийские граждане – курдские ополченцы, которые нанесли решающее поражение в наземных боях боевикам террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), представляют какую-то гипотетическую угрозу безопасности Турции. Эрдоган вешает ярлык террористов на ведущую силу сирийских курдов – Партию демократического союза (ПДС), обвиняет ее в сотрудничестве с турецкой Рабочей партией Курдистана (РПК). При этом он умалчивает о том, что за восемь лет гражданской войны в Сирии со стороны сирийских курдов не было ни одного нарушения сирийско-турецкой границы или каких-либо нападений на турецких пограничников или военных. К слову сказать, и турецкая РПК никаких активных действий против турецких властей в последнее время не ведет. Ее лидер отбывает пожизненное тюремное заключение, турецкие спецслужбы плотно контролируют деятельность РПК.

А с Эрдоганом все обстоит с точностью до наоборот. В ходе двух военно-карательных операций ВС Турции подвергли бомбардировкам с воздуха и обстрелам из танков и артиллерии приграничные районы Сирии. Имеются многочисленные жертвы среди мирного населения и разрушения населенных пунктов. Группировка Сухопутных войск Турции оккупировала практически весь северо-запад Сирии.

Как известно, турецкие власти и представители теневого бизнеса несколько лет тесно сотрудничали с ИГ и другими радикальными исламистскими группировками в Сирии и Ираке. Все мы видели снимки с колоннами грузовиков с нефтепродуктами из халифата в Турцию, одновременно шла бойкая торговля джихадистов с турками награбленным, в частности, музейными артефактами, продукцией сельского хозяйства. Десятки тысяч боевиков и членов их семей транзитом следовали через Турцию в Исламский халифат, в этой же стране они приобретали оружие, боеприпасы, проходили военную подготовку и лечение. В Турции были также налажены нелегальные каналы переброски беженцев и боевиков ИГ в Европу.

Теперь региональный покровитель террористов решил на словах превратиться в одного из борцов с ними, но почему-то удары наносит не по свившим свои "осиные гнезда" бандформированиям в Идлибе, а по курдским ополченцам и мирным сирийским гражданам в Африне и других северо-западных районах страны. На место убитых и изгнанных со своих земель курдов Эрдоган заселяет депортированных из провинций Идлиб и Алеппо боевиков-исламистов, на которых возлагает полицейские функции на оккупированных территориях.

Захваченных Эрдоганом районов на северо-западе Сирии ему оказалось явно недостаточно, и он требует создать протурецкую буферную зону глубиной до 32 км еще и на северо-востоке САР. Здесь в последние годы в результате ожесточенной борьбы с боевиками ИГ местными жителями был образован автономный район Рожава, который контролируют курдские ополченцы и их союзники-арабы при поддержке ВС США. Сирийские правительственные войска покинули северные районы страны еще в 2012 году якобы под предлогом сосредоточения усилий на обороне районов компактного проживания арабов-алавитов и Дамаска.

Казалось бы, агрессивные устремления Эрдогана в Сирии становятся все очевиднее, и логично было бы мировому сообществу поставить его на место. Однако Вашингтон и Москва втянулись в борьбу за этого ненадежного партнера и всячески пытаются перетянуть его на свою сторону. Идет своеобразное соревнование и торги: чьи системы ПВО или истребители купит в конечном итоге Эрдоган, сколько ниток газопровода "Турецкий поток" удастся построить и т.д. Многие даже не задумываются: а чьи воздушные цели собирается сбивать султан самыми современными ракетными комплексами? Пока что им и его союзниками в Сирии были сбиты несколько самолетов и вертолетов САР и России. Никаких других целей на границах Турции за последнее время не появилось. Вряд ли Эрдоган рискнет ввязаться в какой-либо гипотетический конфликт с Ираном, так как еще свежа в памяти кровопролитная ирако-иранская война, которая закончилась печально для Саддама Хусейна. Напрашивается аналогия с 30-ми годами прошлого столетия, когда Запад и СССР соревновались между собой за влияние на Гитлера и пытались умиротворить его за счет жертв других народов. И что из этого вышло?

Трамп пытается удержать Эрдогана от новой военной операции в Сирии и предлагает возложить контроль за буферной зоной на северо-востоке Сирии западным военным наблюдателям (США, Великобритания, Франция) и курдским ополченцам из числа сирийских беженцев, подготовленным американцами в соседнем Ираке.

Москва предложила Эрдогану вступить в переговоры с Асадом, чтобы на границу могли выйти сирийские правительственные войска. В принципе лучшим вариантом для России было бы наладить диалог между Асадом, Эрдоганом и лидерами сирийских курдов, но Асад и Эрдоган не изъявляют желания к переговорам между собой и по-прежнему игнорируют курдов как третью силу. Дамаск и Анкара продолжают обвинять друг друга в государственном терроризме, а Эрдоган еще и навешивает ярлык террористов на сирийских курдов. К тому же посылать Асаду на границу с Турцией просто некого. Остатков разбежавшейся и потрепанной в ходе гражданской войны армии ему едва хватает на контроль за Дамаском и центральными районами страны, а направлять туда боевиков ливанской "Хезболлы", КСИР Ирана или иностранных наемников чревато новой вспышкой насилия в стране.

Таким образом, политические игры руководителей мировых держав с явно зарвавшимся в своих аппетитах на севере Сирии Эрдоганом лишь усугубляют конфликтную ситуацию в этой стране. Похоже на то, что Анкара намерена под предлогом борьбы с курдами планомерно расширять свой плацдарм в Сирии, где уже сейчас турецкими властями формируются новая сирийская армия, полиция, спецслужбы, создаются региональные и местные органы власти. В ближайших планах Эрдогана – приступить к передислокации из Турции на север Сирии части лагерей сирийских беженцев, а также усилить оттуда политическое и военное давление на Дамаск, чтобы в конечном итоге привести к власти в САР представителей арабо-суннитского большинства во главе с "Братьями-мусульманами". Эти планы Эрдогана пользуются поддержкой монархий Персидского залива и большинством членов Лиги арабских государств (ЛАГ) во главе с Саудовской Аравией.

Об авторе: Станислав Михайлович Иванов – ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук.
19.03.19

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553058960
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