Первее всех живых. Назарбаев занял должность пожизненного руководителя Казахстана, - "Къ"

08:19 20.03.2019 Нурсултан Назарбаев сложил с себя президентские полномочия, но сохранил более важную позицию - пожизненного руководителя государства. У должности есть официальное название - "Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы". Так как им является только господин Назарбаев, конкурентов у него быть не может. Казахстан пока единственная из постсоветских стран, где выстроена такая модель пожизненной власти одного человека, при которой не важно, кто сидит в кресле президента. Пример может оказаться заразительным.



Именная должность



"Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда, в самые важные моменты истории нашего государства, которое мы вместе строим. Но сегодняшнее обращение особое. Я принял непростое для себя решение - сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан" - так Нурсултан Назарбаев 19 марта в 19:00 начал свое последнее обращение к народу в должности президента страны.



Чем известен Нурсултан Назарбаев

Читать далее



Господин Назарбаев перечислил этапы большого пути независимого Казахстана. "Мы сумели на руинах СССР построить успешное казахстанское государство с современной рыночной экономикой, создать мир и стабильность внутри многоэтнического и многоконфессионального Казахстана",- констатировал Нурсултан Назарбаев и поставил цель: войти в число 30 самых развитых стран.



Вести к ней Казахстан, как стало ясно из вроде бы прощальной речи президента, будет он сам: "Как вам известно, нашими законами я наделен статусом первого президента - Елбасы (в переводе с казахского языка "Лидер нации".- "Ъ"). Остаюсь председателем Совета безопасности, который наделен серьезными полномочиями. Остаюсь председателем партии "Нур Отан" (правящая партия.- "Ъ"), членом Конституционного совета. То есть остаюсь с вами. Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования".



То есть господин Назарбаев ушел с должности президента на более значимый, законодательно закрепленный пост первого президента страны с весьма широким функционалом. Соответствующий конституционный закон (принят в 2000 году как закон "О первом президенте", а в 2010 году стал законом "О первом президенте - Лидере нации"), по сути, учредил в Казахстане пост имени Нурсултана Назарбаева. Согласно закону, в силу исторической миссии первого президента ему пожизненно принадлежит право обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с любыми важными инициативами, которые подлежат обязательному рассмотрению. Также он может выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства; возглавлять Ассамблею народа Казахстана, Совбез, входить в состав конституционного совета.



Как в Азии лидеры уходят, чтобы остаться

Читать далее



Препятствовать деятельности "первого президента" или оскорблять его, посягать "на его честь и достоинство, включая осквернение его изображений", запрещено и преследуется по закону вплоть до уголовной ответственности. Полная неприкосновенность Нурсултана Назарбаева распространяется и на членов его семьи, всю его и их собственность, средства связи, переписку, принадлежащие им документы.



Еще полномочий Нурсултану Назарбаеву добавляет закон "О Совете безопасности Республики Казахстан". Он гласит, что "первому президенту пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя". Состав Совбеза формируется по согласованию с господином Назарбаевым, а в задачи входит фактический контроль над всеми госструктурами Казахстана. Инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства согласовываются с господином Назарбаевым.



Казахстанский политолог, глава Группы оценки рисков Досым Сатпаев считает, что описанный в законодательстве функционал позволяет Нурсултану Назарбаеву оставаться реальным руководителем страны и после ухода с поста президента. "Закон "О первом президенте и Лидере нации" дает ему такую возможность. А пожизненный пост во главе Совбеза позволяет руководить ключевыми направлениями - внутренней и внешней политикой, экономическим блоком. Это еще и полный контроль всех госструктур",- сказал господин Сатпаев "Ъ".



Как складывалась политическая карьера Нурсултана Назарбаева

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Алма-Атинской области в крестьянской семье. В 1967 году окончил вечернее отделение завода-втуза при Карагандинском металлургическом комбинате по специальности "инженер-металлург", в 1976-м - заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1969 года - на комсомольской и партийной работе









В связи с объявленной отставкой досрочных президентских выборов в Казахстане не планируется. На оставшийся срок, согласно первому пункту ст. 48 конституции, исполнять обязанности президента должен спикер Сената парламента (если он не может, то глава нижней палаты - Мажилиса, а если и он не в состоянии - то премьер). Человека, который доработает президентом до декабря 2020 года, Нурсултан Назарбаев уже назвал - это глава Сената Касым-Жомарт Токаев.



"Вы его хорошо знаете. Он выпускник МГИМО, доктор наук. Свободно владеет английским и китайским языками. Прошел большой путь на руководящих должностях республики. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном",- отрекомендовал нового президента господин Назарбаев.



Выпускник МГИМО Касым-Жомарт Токаев получил два года на то, чтобы доказать, что из него получится президент

Выпускник МГИМО Касым-Жомарт Токаев получил два года на то, чтобы доказать, что из него получится президент



В той же ст. 48 есть очень важный второй пункт: "Лицо, принявшее на себя полномочия президента, по основаниям и в порядке, предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, не вправе инициировать изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан". Это страхует запущенный переход президентской власти от сюрпризов.



Кроме перечисленных господином Назарбаевым качеств Касым-Жомарт Токаев известен тем, что еще летом 2018 года фактически предсказал нынешнюю передачу президентских полномочий. В июньском интервью Би-би-си он сказал, что не верит, что "президент Назарбаев пойдет на президентские выборы в 2020 году": "Думаю, что в 2020 году у нас будут президентские выборы с другими кандидатами без участия президента Назарбаева. Конечно, это мое личное мнение".



Теперь ясно, что господин Токаев знал, о чем говорил. Что неудивительно, учитывая его близость к президенту. "Токаев - фигура, которой Назарбаев очень доверяет. Он нужен, чтобы сохранить нынешний курс неизменным",- сказал "Ъ" эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.



Подготовительные заботы



Судя по датам принятия законов "О первом президенте - Лидере нации" и "О Совете безопасности", выстраивание модели, при которой Нурсултан Назарбаев сможет править всю жизнь, началось довольно давно. Но активизировался процесс, говорит Досым Сатпаев, после смерти узбекского лидера Ислама Каримова, которая запустила экстренный транзит власти с не очень хорошими последствиями для семьи первого президента Узбекистана. "Нурсултан Назарбаев видел, что произошло с семьей Ислама Каримова,- напоминает Досым Сатпаев.- Одна дочь в тюрьме, другая потеряла весь бизнес вместе с мужем. Назарбаев четко понял: лучше уйти самому, но обеспечить преемственность".



После смерти узбекского коллеги Нурсултан Назарбаев произвел перестановки во властных структурах, прежде всего в силовом блоке. Его самое доверенное лицо - работавший на тот момент премьером Карим Масимов, пересел в кресло главы Комитета национальной безопасности, а министр юстиции Берик Имашев возглавил ЦИК.



Этот пост ранее считался чисто техническим и непрестижным. Назначение господина Имашева (еще один человек из ближнего круга, чья дочь к тому же замужем за старшим внуком Нурсултана Назарбаева - Нурали) повысило значимость структуры. После этого система избирательных комиссий активно реформировалась: обновлялись кадры, начались постоянные тренинги, укрупнялись территориальные избиркомы.



На то, что заявление об отставке не было экспромтом, указывают и события конца прошлого - начала нынешнего года.

С прошлой осени президент в публичных выступлениях стал больше говорить о социальной проблематике. В октябре 2018 года он вдруг выступил с ежегодным посланием к народу, хотя раньше делал это в период с января по март. Послание было социально ориентированным - ставилась задача повысить зарплаты. В итоге МРОТ для бюджетников вырос с 28 тыс. тенге до 42,5 тыс.



В начале февраля господин Назарбаев обратился к Конституционному совету с просьбой пояснить, имеет ли он право на добровольную отставку. И 15 февраля получил ответ: конституция дает это право. Уже 21 февраля президент отправил в отставку кабинет министров, подвергнув его работу небывалой публичной критике с упором опять же на социальную сферу: "Я неоднократно поручал, чтобы доходы и качество жизни населения стали основным приоритетом каждого члена правительства".



Почему накануне своей отставки Нурсултан Назарбаев уволил правительство

Наконец, 27 февраля на съезде правящей "Нур Отан" господин Назарбаев огласил новые социальные инициативы и поручения правительства на сумму 2,3 трлн тенге (около 25% доходной части бюджета на 2019 год), которые касались многодетных семей, малообеспеченных слоев населения, повышения зарплат, обеспечения льготной ипотекой и арендным жильем. И вот после этого последовал переход Нурсултана Назарбаева на специально заготовленную позицию в государстве.



Теперь, по словам господина Сатпаева, оставшееся до президентских выборов время будет потрачено на подготовку полноценного преемника. Чтобы решить, кто им в итоге станет - Касым-Жомарт Токаев или кто-то еще,- время есть.



В Москве о начале транзита власти в Казахстане узнали сразу перед выступлением Нурсултана Назарбаева. Пресс-служба казахского лидера распространила сообщение о том, что господин Назарбаев сообщил об этом Владимиру Путину по телефону. Собеседник "Ъ", близкий к российскому руководству, отметил, что Москва всегда с интересом следила за выстраиванием властной вертикали в Казахстане под Нурсултана Назарбаева, поскольку "важно увидеть, как там произойдет транзит власти". Теперь Кремль сможет наблюдать за тестированием казахской модели, суть которой состоит в сохранении не должности, а власти. Тем более что в российской Конституции прописан пост председателя Совета безопасности (его по традиции замещает президент).



Бизнесмены не волнуются



Деловые круги России пока спокойно реагируют на смену власти в Казахстане. Бизнес-отношения двух стран в последние годы были в целом лишены крупных конфликтов, которые периодически возникают, например, с Белоруссией.



В нефтегазовой отрасли крупнейшие активы в Казахстане у ЛУКОЙЛа (миноритарные доли в крупных месторождениях Кумколь, Тенгиз, Карачаганак и нефтепроводе КТК), а также планы по разработке месторождений на Каспии. "Роснефть", "Газпром нефть" и "Фортеинвест" поставляют в страну нефтепродукты. "Газпром" по своповой схеме закупает значительные объемы газа с Карачаганакского месторождения для переработки на ГПЗ в Оренбурге. Поскольку Казахстан - нетто-экспортер нефти и газа, споров по цене ресурсов с Россией почти не возникает.



Почему Казахстан вновь ввел запрет на ввоз российского бензина

В транспортной сфере Россия и Казахстан мягко конкурируют за транзитные потоки и в то же время обсуждают совместные транзитные мегапроекты (например, ВСМ "Евразия"). В 2018 году возник конфликт вокруг идеи дать казахским компаниям приоритет на экспорт угля через российские порты, но он был разрешен (см. "Ъ" от 31 июля 2018 года).



Также Казахстан, как и Россия, довольно крупный экспортер зерна. "Страны конкурируют на отдельных рынках, в частности Ирана, и по поставкам муки, но глобально не пересекаются",- отмечает директор "Совэкона" Андрей Сизов. По его словам, АПК Казахстана более консолидирован, а у местных сельхозпроизводителей более тесные связи с властью, чем в РФ. Говорить о какой-то смене стратегии Казахстана на мировом рынке сельхозпродукции в связи с трансфером власти преждевременно, полагает эксперт. В то же время, отмечает он, новое руководство Казахстана может захотеть более активно участвовать в китайской инициативе "Новый Шелковый путь", наращивая поставки в КНР зерна, муки и масличных, а это может негативно повлиять на российские планы по экспорту в Китай.



Владеющий российским "Вымпелкомом" нидерландский холдинг Veon также контролирует казахского сотового оператора ТОО "КаР-Тел" (обе компании работают под брендом "Билайн"). Veon не раскрывает количество абонентов отдельно в Казахстане, показатели бизнеса в этой стране наряду с Грузией, Арменией, Киргизией и другими регионами включены в строку "Прочие" в отчетности Veon по итогам 2018 года, где у компании 14,8 млн абонентов услуг сотовой связи и 0,5 млн - фиксированной связи. Другие крупные российские операторы не имеют бизнеса в Казахстане и работают на основе соглашений с местными операторами и интернет-провайдерами.



По словам собеседника "Ъ", знакомого с бизнесом "КаР-Тел", после смены президента Казахстана "в телекоме вряд ли что-то будет меняться, будет преемственность".

Собеседник "Ъ" отметил, что в декабре 2018 года "Казахтелеком" получил контроль над сотовым оператором K-Cell: "Весь передел на рынке, который мог произойти, состоялся. Остальное зависит от того, как государство будет выделять частоты для развития сетей 5G, потому что это проблема, номиналов мало, и стоит серьезный вопрос, по какому пути пойти".



Из российских интернет-холдингов офис в Казахстане есть у "Яндекса", представитель которого отказался комментировать вопрос "Ъ" о том, как уход господина Назарбаева повлияет на бизнес в стране. Гендиректор онлайн-ритейлера Lamoda в Казахстане Мольдер Рыссалиева не ожидает изменений: "В ближайшие дни местные жители будут больше интересоваться новостями, нежели покупками, но потом ситуация нормализуется".



Российские банки, активно работающие в Казахстане, уход президента страны предпочитают не комментировать. В стране представлены структуры Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ и ХКФ-банка. Дочерний банк Сбербанка - второй по величине в Казахстане, активы на 1 февраля достигали 7,7% от банковской системы страны. В целом на эту дату на дочерние российские банки приходилось 11,8% активов, 14,4% ссудного портфеля, 10,2% вкладов физических лиц, 10,7% капитала казахских банков.



В конце января Московская биржа вошла в состав акционеров Казахской фондовой биржи (KASE), приобретя 3,32% акций. Планировалось, что до конца года Московская биржа доведет долю до 20%, и "планы относительно данной сделки неизменны", заверили там. Ликвидность казахских активов на Московской бирже пока невелика. С тенге в день заключается обычно две-три сделки в целом на 1–3 млн руб. В июне 2017 года на Московской бирже были размещены облигации "Казакстан темiр жолы" (Казахстанские железные дороги), в октябре 2018 года - ETF на портфель акций, созданный в соответствии с индексом КASE.



По словам гендиректора ИК "Фридом Финанс" (ее дочерняя компания в Казахстане имеет долю рынка в торговле акциями почти 60%) Тимура Турлова, рынки России и Казахстана во многом схожи: оба небольшие, регулируются аналогично, испытывают дефицит институциональных инвесторов. Много общего и в поведении брокеров, ментальности представителей финансового бизнеса и инвесторов двух стран.



Владимир Соловьев, Александр Константинов, Астана; Кирилл Кривошеев,

№48 от 20.03.2019, стр. 1 Источник - Газета "Коммерсантъ"

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553059140

Новости Казахстана

- Обращение Главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2019 года №885

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан

- Ашимбаев: Нурсултан Назарбаев блестяще разыграл эту партию

- Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 2019 года №879

- В Правительстве рассмотрен ход реализации программ "Нұрлы жер" и "7-20-25": будет построено 118 тыс. жилищ

- В Министерстве обороны прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам военной безопасности

- "Цикл идет постоянно"

