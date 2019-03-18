 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Митрополит Александр провозгласил Назарбаева "Отцом казахстанского народа"
08:28 20.03.2019

Митрополит Александр: Назарбаева можно назвать отцом казахстанского народа
Пусть всегда парит над Великой степью большая духовная птица с двумя крыльями – мирным Исламом и Православием, составляющими основу традиционной религиозной жизни Казахстана - митрополит Александр.

Глава Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр направил свое обращение в связи с решением главы государства о завершении деятельности на посту Президента, сообщает Zakon.kz.

- Годы равные векам, эпоха равная столетиям, – такими словами Первый Президент Казахстана, многоуважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев, обозначили время, истекшее с момента провозглашения Независимости Республики до наших дней.
Под его мудрым руководством народ Казахстана прошел исторически значимый путь политического и социально-экономического развития, наше молодое государство значительно укрепило свои позиции на международной арене. Жертвенное служение Лидера нации на долгие годы определило успешное развитие и последовательную модернизацию страны в сферах политики, экономики, в областях науки и культуры. Бесценен его вклад в дело сохранения на просторах Великой степи священных традиций взаимного братолюбия и уважения представителей различных этносов и вероисповеданий, благодаря чему сформировался феномен, который получил название "казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия" и стал известен во всем мире. Именно благодаря Нурсултану Абишевичу в столице страны, красавице Астане, стал регулярно проводиться масштабный международный форум – Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

С именем Нурсултана Абишевича Назарбаева связана эпоха духовного возрождения Казахстана, когда миллионы людей вновь обрели возможность открыто возносить молитвы Богу, воспитывать в вере своих детей и внуков, восстанавливать порушенные святыни и созидать новые храмы.

Распоряжением главы государства православным христианам был возвращен уникальный памятник архитектуры, духовная и историческая жемчужина Семиречья – Вознесенский кафедральный собор в городе Алматы, в котором ныне по его личному указанию осуществляется полномасштабная реставрация. При поддержке Нурсултана Абишевича воздвигнут самый большой храм в Центральной Азии – величественный Успенский кафедральный собор в Астане, а также построены духовно-культурные и административные центры Казахстанского Митрополичьего округа в столице Республики и городе Алматы.

С большой душевной теплотой встречали главу государства многочисленные православные верующие в главных храмах страны в дни великих церковных торжеств – праздники Святой Пасхи и Рождества Христова. Каждое слово Президента находило отклик в сердцах прихожан.
Лично для меня памятна и по-особому дорога каждая встреча с Нурсултаном Абишевичем. Во время общения с ним понимаешь и чувствуешь, как дорог ему Казахстан, как болеет он душой за весь многонациональный и многоконфессиональный народ нашей страны. Действительно, этого человека справедливо можно назвать не только Лидером нации, но и Отцом казахстанского народа.

Нурсултан Абишевич оставил высокий президентский пост, но каждый из нас твердо убежден, что его забота о стране продолжится. Дай Бог, чтобы все созданное в жизни нашего народа за годы руководства страной Нурсултана Абишевича Назарбаева в духовной и материальной сферах мы сохранили и приумножили. Пусть, всегда, по его мудрому слову, парит над Великой степью большая духовная птица с двумя крыльями – мирным Исламом и Православием, составляющими основу традиционной религиозной жизни Казахстана.

Все православные христиане желают многоуважаемому Нурсултану Абишевичу здоровья, долголетия и дальнейших благословенных успехов в трудах на благо Республики Казахстан.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553059680
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