Митрополит Александр провозгласил Назарбаева "Отцом казахстанского народа"

08:28 20.03.2019

Митрополит Александр: Назарбаева можно назвать отцом казахстанского народа

Пусть всегда парит над Великой степью большая духовная птица с двумя крыльями – мирным Исламом и Православием, составляющими основу традиционной религиозной жизни Казахстана - митрополит Александр.



Глава Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр направил свое обращение в связи с решением главы государства о завершении деятельности на посту Президента, сообщает Zakon.kz.



- Годы равные векам, эпоха равная столетиям, – такими словами Первый Президент Казахстана, многоуважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев, обозначили время, истекшее с момента провозглашения Независимости Республики до наших дней.

Под его мудрым руководством народ Казахстана прошел исторически значимый путь политического и социально-экономического развития, наше молодое государство значительно укрепило свои позиции на международной арене. Жертвенное служение Лидера нации на долгие годы определило успешное развитие и последовательную модернизацию страны в сферах политики, экономики, в областях науки и культуры. Бесценен его вклад в дело сохранения на просторах Великой степи священных традиций взаимного братолюбия и уважения представителей различных этносов и вероисповеданий, благодаря чему сформировался феномен, который получил название "казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия" и стал известен во всем мире. Именно благодаря Нурсултану Абишевичу в столице страны, красавице Астане, стал регулярно проводиться масштабный международный форум – Съезд лидеров мировых и традиционных религий.



С именем Нурсултана Абишевича Назарбаева связана эпоха духовного возрождения Казахстана, когда миллионы людей вновь обрели возможность открыто возносить молитвы Богу, воспитывать в вере своих детей и внуков, восстанавливать порушенные святыни и созидать новые храмы.



Распоряжением главы государства православным христианам был возвращен уникальный памятник архитектуры, духовная и историческая жемчужина Семиречья – Вознесенский кафедральный собор в городе Алматы, в котором ныне по его личному указанию осуществляется полномасштабная реставрация. При поддержке Нурсултана Абишевича воздвигнут самый большой храм в Центральной Азии – величественный Успенский кафедральный собор в Астане, а также построены духовно-культурные и административные центры Казахстанского Митрополичьего округа в столице Республики и городе Алматы.



С большой душевной теплотой встречали главу государства многочисленные православные верующие в главных храмах страны в дни великих церковных торжеств – праздники Святой Пасхи и Рождества Христова. Каждое слово Президента находило отклик в сердцах прихожан.

Лично для меня памятна и по-особому дорога каждая встреча с Нурсултаном Абишевичем. Во время общения с ним понимаешь и чувствуешь, как дорог ему Казахстан, как болеет он душой за весь многонациональный и многоконфессиональный народ нашей страны. Действительно, этого человека справедливо можно назвать не только Лидером нации, но и Отцом казахстанского народа.



Нурсултан Абишевич оставил высокий президентский пост, но каждый из нас твердо убежден, что его забота о стране продолжится. Дай Бог, чтобы все созданное в жизни нашего народа за годы руководства страной Нурсултана Абишевича Назарбаева в духовной и материальной сферах мы сохранили и приумножили. Пусть, всегда, по его мудрому слову, парит над Великой степью большая духовная птица с двумя крыльями – мирным Исламом и Православием, составляющими основу традиционной религиозной жизни Казахстана.



Все православные христиане желают многоуважаемому Нурсултану Абишевичу здоровья, долголетия и дальнейших благословенных успехов в трудах на благо Республики Казахстан.