Как украинские чиновники наживаются на "голодоморе",- Е.Юрьев

08:37 20.03.2019 Злая сказка о "голодоморе" родилась в США

Миф о "геноциде украинского народа" от Гитлера до Гарварда



Два "юбилея", отмеченных минувшей осенью, удивили бессмысленностью своего соединения. Первый из них – это признание Сенатом США голода в Советском Союзе ("голодомора 1932-1933 гг.") "геноцидом украинского народа". Второй – тоже 85-летие: дата установления дипломатических отношений между США и СССР.



Интересно, что признать "голодомор" "геноцидом" той же осенью 2018-го отказалась союзница США Великобритания, где после специальных парламентских слушаний по этому вопросу заявили: "Голодомор случился до принятия Конвенции ООН о геноциде 1948 года, которая определила геноцид как концепцию международного права, а международное право нельзя применять ретроспективно". Что ж, хитроумные британцы хотя бы так избежали необходимости оправдываться в последующем. Не признали "голодомор" "геноцидом" ни в Евросоюзе, ни в ООН. Так что слезы по "миллионам невинно погубленных сталинским режимом" во время "голодомора" льют только на Украине и в США.



В 1933 году к власти в Германии пришел Гитлер, и началась подготовка к "натиску на Восток" с целью завоевания для немцев "нового жизненного пространства", в которое должна была войти и Украина. Гитлер видел себя предводителем движения Запада против "варварского Востока". Основания у него имелись: нацистские идеи были чрезвычайно популярными в высших правительственных кругах Англии и США. И голод 1932-1933 годов на Украине пришелся очень кстати.



Уильям Рэндольф Херст и Адольф Гитлер, заложившие фундамент мифа о "голодоморе"



Американский газетный магнат, мультимиллионер Уильям Рэндольф Херст, симпатизировавший нацистам, в конце лета 1935 года встретился с Гитлером и подписал соглашение о покупке Германией новостей его компании "Интернешнл ньюс сервис" и о взаимообмене информацией. В том же году американские издания, принадлежавшие Херсту, начали серию публикаций некоего Томаса Уокера о "миллионах смертей от советского голода", иллюстрируя их фотографиями, "добытыми с риском для жизни". Параллельно была развернута такая же кампания в Германии. Обильно цитировались "путешественники" и "очевидцы", никогда на Украине не бывавшие, но якобы опрашивавшие многочисленных свидетелей (при этом сами "опрашивающие" не знали ни слова ни по-русски, ни по-украински). Основоположник американской "укроголодоморианы" Томас Уокер тоже был фальшивкой: настоящее его имя Роберт Грин, это уголовник, бежавший из тюрьмы штата Колорадо за границу, но по возвращении в США вновь арестованный и засвидетельствовавший перед судом, что на Украине он никогда не был.



Еще одним кирпичиком в миф о "голодоморе" стала серия статей некоего Фреда Била, уехавшего в 1930 году в СССР, проработавшего два года на Харьковском тракторном заводе (ХТЗ) и вполне объективно описавшего условия жизни в советской Украине в своей книге издания 1933 года. По возвращении в Америку он был арестован, но, видимо, пошел на сделку со следствием, и после написания серии заказных статей о голоде на Украине срок его заключения значительно сократили.



А первой наукообразной книгой о "голодоморе" стала изданная в 1935 году в США книга доктора Эвальда Аменде "Жизнь человека в России" (другое название "Может ли Россия голодать?") – компилятивное издание, "источниками" для которого послужили публикации фашистской прессы – итальянской и немецкой. Иллюстрациями для книги Аменде послужили, как выяснилось, кадры документального фильма о голоде 1922 года в России, а также фотографии из изданий того же 1922 года. А в начале 1980-х годов, когда Рейган провозгласил поход против "империи зла", книга Аменде была переиздана профессором Гарвардского университета Джеймсом Мейсом, из-за чего "вся ложь нацистов и фальшивые свидетельства […> получили „академическое признание", связанное с именем Гарварда", писал западный рецензент этой книги, историк Людо Мартенс.



И начался многократный кругооборот старого вранья, которое впервые распространили в середине 1930-х годов Уильям Херст и гитлеровская пропаганда.



Практически одновременно с переизданием книги Аменде в 1983 году в США был снят фильм "Урожай отчаяния". В 1985 году ему присудили Золотую медаль и главный приз на 28-м фестивале международных и телевизионных фильмов в Нью-Йорке. Однако среди зрителей оказались компетентные историки и дотошные журналисты. Они вынудили одного из создателей фильма, Марко Каринника, признаться, что "никаких свидетельств голода на Украине в американских архивах нет" (!), и для показа "голодомора" 1932-1933 годов им пришлось использовать эпизоды дореволюционной российской хроники, а также кадры фильмов "Царь Голод" (1921) и "Арсенал" (1929). Полное интервью Каринника было опубликовано в 1986 году в газете "Торонто стар". Канадский журналист Дуглас Тоттл скрупулезно вскрыл все эти фальсификации в своей книге "Мошенничество, голод и фашизм. Миф о геноциде на Украине от Гитлера до Гарварда" (Торонто, 1987). В частности, Тоттл доказал, что устрашающие фотографии голодных детей были сделаны во время гражданской войны в России, на полтора десятилетия раньше пресловутого "голодомора".



Ни один добросовестный исследователь не возьмется за работу на таких условиях, при отсутствии материалов в архивах, но всегда есть кто-то, кто готов выполнить заказ. Новым пропагандистом "голодомора" стал англо-американский автор Роберт Конквест, которого сделали известным его книги "Большой террор" и "Урожай скорби" (впервые были изданы в Лондоне в 1968 и 1986 годах). Достаточно сказать, что этот человек работал в службе дезинформации британской разведки (официально – Департамент исследования информации, IRD).



Рональд Рейган и Роберт Конквест



В первом издании "Большого террора" Конквест указал цифру погибших от голода 1932-1933 годов на Украине в 6 миллионов человек. В "рейгановском" переиздании 1983 года границы голода были хронологически расширены до "сакрального" 1937 года, а количество жертв увеличено до 14 миллионов. Книга была нашпигована баснями о борьбе "украинского народа со своим злейшим врагом – московско-еврейским большевизмом", осуществлявшейся силами ОУН [запрещена в РФ], дивизии СС "Галичина", "партизанской армии УПА [запрещена в России].



Полезно вспомнить: "Жатва скорби", книга Роберта Конквеста, человека, имеющего в научных кругах Запада репутацию обыкновенного жулика, в 1988 году, на волне горбачевской "перестройки", была издана на русском языке в Москве. А самую большую популярность создала Конквесту публикация в "Новом мире" – любимом журнале интеллигенции, имевшем в то время тираж свыше миллиона экземпляров…



"Исследование" Конквеста неоднократно подвергалось разгромной критике многих добросовестных западных историков. Вот что писал о нем профессор Монклерского государственного университета (США) Гровер Ферр: "…тщательнейшим образом проработал конквестовское сочинение... Исторические свидетельства в "Большом терроре" использовались автором откровенно жульническим образом. Сделанные им выводы просто не соответствуют тому, что Конквест приводит в качестве доказательств в ссылках своей книги… Его источники подбирались по степени их враждебности к Сталину, независимо от надежности каждого из них".



Однако за заслуги в холодной войне, разрушившей СССР, Конквеста оценили. В 2005 году он был награжден президентом Бушем самой высокой гражданской наградой США – Президентской медалью Свободы. Виктор Ющенко наградил его орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени "за весомый личный вклад в исследование голодоморов в Украине". Еще раньше Конквесту преподнесли знак лауреата Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко за книгу "Жатва скорби". Эту книгу вновь и вновь переиздают, снабжая эпитетами в превосходной степени, в презентациях новых изданий принимают участие первые лица государства… И что теперь с того, что сей пропагандистский труд брезгливо отвергают в научном мире? Ведь Геббельс знал, что говорил: "Если вы произнесете достаточно большую ложь и будете ее все время повторять, то люди в итоге в нее поверят".



(Продолжение следует)

ЕЛИСЕЙ ЮРЬЕВ | 03.03.2019 |



Как Украину превращали в памятник американскому проекту

О книгах Тимоти Снайдера и Гровера Ферра



Три с лишним года назад, 7 ноября 2015 года, в Вашингтоне был торжественно открыт так называемый Мемориал жертвам голодомора на Украине 1932-1933 годов. Устроители сообщали, что на церемонии "собралось более пяти тысяч канадских и американских украинцев в вышиванках…". Однако событие привлекло внимание и аккредитованных в США российских журналистов: те, распознав очередное шоу, насчитали около сотни собравшихся…



Важнее, правда, не кто присутствовал, а кто отсутствовал. Не было сенаторов и конгрессменов, распространявших миф о "голодоморе"; не было живописавшего "голодомор" Виктора Ющенко и его супруги, бывшего сотрудника Госдепа Катерины Чумаченко; не было Дмитрия Фирташа, давшего на памятник "жертвам голодомора" 3 миллиона долларов; не было Петра Порошенко, выделившего из казны государства, не имеющего денег на ремонт трех главных мостов через Днепр, 15 миллионов "зеленых". Не присутствовал создатель фальшивки о "голодоморе" Роберт Конквест, на тот момент развенчанный в научном мире как лгун…



Конквест творил злую сказку о "голодоморе" далеко не в одиночку. Одним из его напарников был доктор Мейс, участвовавший вместе с Романом Шпорлюком и Омеляном Прицаком в знаменитом Гарвардском проекте, одном из зловещих порождений холодной войны. Вершиной творчества Джеймса Мейса стало четырехтомное собрание свидетельств "очевидцев голодомора", которое до сих пор не решаются издать на Украине, опасаясь скандала разоблачений. Однако одну из улиц в Киеве именем американца Мейса все же назвали (правда, денег на то, чтобы сменить таблички с названим улицы, не нашли – на табличках она по-прежнему называется улицей Коллективизации.



И в то самое время, когда Марина Порошенко открывала в Вашингтоне Мемориал жертвам голодомора, а ее супруг осваивался в коридорах власти в Киеве, посольство США на Украине рассылало бесплатно (!) всем желающим книгу профессора Йельского университета (США), "блестящего историка и искусного рассказчика" Тимотии Снайдера "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным".



Эта книга, вышедшая в 2010 году, была объявлена "мировым бестселлером". The New York Times, The Economist, Financial Times и несколько других ведущих западных СМИ назвали сочинение Снайдера "книгой 2010 года". Рекламировалась она с истинно американским размахом – к настоящему времени книга издана на 26 языках мира в 29 странах. В 2015 году "Кровавые земли" вышли в Киеве тиражом 10 тысяч экземпляров на русском языке (американцы знают, какой язык является самым распространенным на Украине). Украинский перевод появился в Киеве позже, во вторую очередь.



Книга Тимоти Снайдера в изданиях и переизданиях для Украины



Книга Тимоти Снайдера в изданиях и переизданиях для Украины



Специальный раздел в книге Снайдера посвящен голоду, якобы организованному Москвой для "усмирения непокорных" на Украине.



В аннотации к "мировому бестселлеру" содержится главный вывод книги: "Две тоталитарные системы совершали одинаковые преступления в одно и то же время, в одних и тех же местах, содействуя друг другу и подстрекая друг друга". Нехитрая схема. Она сводится к постановке знака равенства между нацистским государством и советским государством, которое победило нацизм; между германским фюрером и советским вождем. Схема безотказно работает со времен окончания Второй мировой войны по сей день.



И во всем научном мире, где ценятся факт, документ, система рациональных доказательств, нашелся только один человек, который вступил в прямую полемику с Тимоти Снайдером. Это американский профессор Гровер Ферр (Grover Furr), преподающий в Montclair State University в Нью-Джерси средневековую английскую литературу, а также историю СССР и коммунистического движения. В 2014 году Гровер Ферр выпустил монографию "Кровавая ложь" (Blood Liers) объемом более полутысячи страниц, в которой досконально исследовал каждую ссылку всего научного аппарата книги Снайдера, работая с литературой и источниками не только на русском языке, который Ферр хорошо знает, но также на украинском и польском языках. Исследовал – и показал бездоказательность всех утверждений Снайдера.



Профессор Гровер Ферр и его книга "Кровавая ложь" (2014)



Профессор Гровер Ферр и его книга "Кровавая ложь" (2014)



Главный вывод Гровера Ферра:



"Множество утверждений, которые делает Снайдер и которые широко принимаются за правду, на самом деле являются ложными… Этот парень врет о многих-многих вещах… И это может быть доказано… Снайдер говорит о том, чего не было".



О книге Гровера Ферра "Кровавая ложь" не знает практически никто, о ее изданиях в переводе на другие языки пока не слышно, но чем-то история с "мировым бестселлером" Снайдера напоминает историю с пробиркой Колина Пауэлла, с помощью которой "оправдали" нападение Соединенных Штатов на Ирак.



"Лучшая книга 2010 года", автор которой "врет о многих-многих вещах", встала в один ряд с государственным переворотом на Украине 2014 года, с подготовкой пакета законов о декоммунизации, принятых Верховной радой Украины, подписанных Петром Порошенко и вступивших в силу 21 мая 2015 года, с открытием в Вашигтоне Мемориала жертвам голодомора на Украине, с "ленинопадом", с запретом Компартии Украины, с официальной героизацией "истинных патриотов Украины" – бандеровцев как "победителей коммунистического прошлого"…



Так что же, можно считать "украинский проект" англосаксов удавшимся? Или еще рано?



ЕЛИСЕЙ ЮРЬЕВ | 16.03.2019

(Продолжение следует)



Как украинские чиновники наживаются на "голодоморе"

Что похожего между Лубнами и Вашингтоном?



Вернемся в осень 2018 года, когда Сенат США проголосовал за то, чтобы признать "голодомор" "геноцидом украинского народа". Посол Украины в США Валерий Чалый рыскал тогда по Америке от штата к штату, уговаривая губернаторов подписать декларацию о признании "голодомора" геноцидом. В двух с лишним десятках случаев это ему удалось. Отчего было не пойти навстречу этому парню, чей босс клянчит денег у Америки, а, получив, тратит их на покупку списанных американских тепловозов, за которые платит вдвое дороже стоимости новых локомотивов в Европе? Закупает уголь в Пенсильвании, имея свой и гораздо более качественный в Донбассе! Выпрашивает просроченные Javelin’ы и выкладывает за них вдвое против того, сколько стоят новые! Ломовые деньги дает за металлолом – списанные патрульные катера класса Island! За фотографию с президентом Трампом, не раздумывая, платит без малого полмиллиона долларов!



Мемориал жертвам голодомора в Вашингтоне – излюбленное место встреч Порошенко с бандеровскими недобитками и их потомками



Мемориал жертвам голодомора в Вашингтоне – излюбленное место встреч Порошенко с бандеровскими недобитками и их потомками



И Мемориал жертвам голодомора тоже был для американцев не убыточным. За право установки плиты размером 2,5 х 10 метров (пшеничное поле с исчезающими колосьями), напоминающую бракованную отливку, столица США получила, поди, больше, чем было потрачено на "статуи генералов гражданской войны на лошадях". Миллионы долларов достались американским лоббистам за лоббирование это проекта. Неплохо подзаработали на сооружении "стены плача" компании Forrester Construction Co., Hartman-Cox Architects и другие, ваявшие памятник, в котором нет ничего украинского, кроме "геометрического рисунка с мотивами украинской фольклорной вышивки" на задней части мемориала: даже изображение пшеницы перенесли с фотографии, сделанной архитектриссой Ларисой Курилас на ферме родственников близ Виннипега (провинция Манитоба, Канада). И вот за право установки этого памятника за тридевять земель от Украины Порошенко готов безвозмездно предоставлять земли своей страны, когда-то самые плодородные в мире, под базы и полигоны, лаборатории бактериологического оружия, под что угодно – по желанию заморских хозяев. И как было губернаторам отказать послу в подобной безделице – подписании "декларации о признании „голодомора" геноцидом"?



В те же дни "юбилейно-голодоморного" 2018 года, когда посол Украины Валерий Чалый гонял автомобиль по Америке, собирая никчемные бумажки, в Лубнах Полтавской области разгорался скандал на почве воровства полумиллиона гривен на капремонт мемориала этого самого "голодомора". Лубенский мемориал – особенный, это первый на Украине памятник такого рода, открытый 25 лет назад. Представляет собой металлическую балку, на которую насажено подобие колокола, который не звонит. По нижнему краю ударного кольца насверлены отверстия, в которые прикреплены малые колокольчики. Все увенчано неудачной формы крестом, резко контрастирующим с крестами на куполах храма и колокольни расположенного невдалеке Мгарского монастыря. Называется все это "Курган Зажуры" (печали).



Основной "колокол" был отлит из материалов, качеством не отличающихся, поэтому он всегда покрыт подтеками ржавчины; малые колокольчики постоянно воруют охотники за металлоломом; сам курган проседает, ремонт "мемориалу" был необходим, и вдруг – деньги на ремонт взяли да и украли.



Колокол на "Кургане Зажуры" под Лубнами



Колокол на "Кургане Зажуры" под Лубнами



В соцсетях кражу обсуждали недолго: воровство казенных денег на Украине – дело обыкновенное, все привыкли. "Чиновники спасаются от голодомора-2018", – иронизировал один пользователь. "Вот именно с этой и никакой другой целью ставят подобные мемориалы – чтобы потом ежегодно воровать на них по 500 тыс. грн…" – догадался другой. "Все открывают и открывают производства (уголовные). А где реализация? Нет, потому что после открытия идет "откат" и всем хорошо", – оценил ситуацию третий.



Всю историю тихо похоронили. Какие-то средства нашли, мемориал подправили, и в положенный день (последняя суббота ноября) "захід" (мероприятие) провели. Ничего необычного в том мероприятии не было, но для замглавы Полтавской ОГА Андрея Писоцкого юбилейное "голодоморное" действо стало последним, которое он возглавлял. Выяснилось, что Писоцкий на пару с полтавским губернатором Валерием Головко создал воровскую схему, вскрытую следователями НАБУ. В делах фигурировали такие детали, как получение стотысячных (в долларах США) взяток за содействие работе на территории области тех или иных хозяйственных субъектов, получение "в подарок" тюнингованного красавца Mercedes-Benz AMG G 63 "Гелендваген" стоимостью в треть миллиона евро, путевок на курорты Средиземноморья на десятки тысяч евро, дюжины мобильних телефонов iPhone 10 и компьютеров MacBook Pro и так далее.



Любопытно, что, имея широкий спектр полномочий (от "решения вопросов", связанных с приватизацией земли и "определением целесообразности размещения на территории области тех или иных предприятий"), Писоцкий не только "координировал и контролировал деятельность налоговой, таможни, фининспекции, поставщиков газа, нефте- и газодобывающих компаний", руководил комиссией по погашению долгов предприятий ТЭК, но еще и "направлял" (!) работу Главного управления полиции и СБУ в Полтавской области.



Молва связывает получение должности губернатора Валерием Головко от президента Порошенко за опосредованную взятку: "пожертвование" 320 тысяч гривен на памятник Мазепе и обещание "продавить" его установку в Полтаве, несмотря на многолетнее противодействие этой затее со стороны жителей города и мэра Александра Мамая.



…Только во второй декаде марта, когда об афере порошенковского губернатора и его заместителя стало известно повсюду, Головко и Писоцкий были уволены. В комментариях об этом полтавчане писали на сайте "Полтавщина": "Головко – мерзавец, это не новость, Писоцкий стал заместителем благодаря тому, що г... лепится к комку! Но главное то, что люди ослы, которые за 5 лет не винесли это г... за пределы Полтавы! Мерзость рулит сейчас!" И еще по адресу Головко: "Это тебе за улицы шухевича и других карателей. Тварь".



Ну а "инициировал" увольнение присяжных воров человек, сам с головой погрязший в коррупции. Обещавший "отрубить руки каждому, кто будет наживаться на поставках в армию" – и лично на таких поставках нажившийся. А народ Украины ждет. Давно ждет освобождения от всех этих "голодоморов", "декоммунизаций", "евроинтеграций", "деколонизаций", которыми теперешняя власть силится заполнить жизнь.



(Окончание следует)

ЕЛИСЕЙ ЮРЬЕВ | 20.03.2019 Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553060220

