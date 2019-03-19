Скончался глава кыргызстанского ОАО "Электрические станции" Аскар Эшимбеков

08:48 20.03.2019

Скончался глава ОАО "Электрические станции" Аскар Эшимбеков. Об этом 24.kg сообщили в компании.



Отмечается, что Аскар Эшимбеков скончался сегодня на 57-м году жизни в результате болезни.



Он проработал в энергосистеме более 30 лет. Трудовую деятельность начал на ТЭЦ Оша, прошел трудовой путь от электрослесаря до генерального директора ОАО "Северэлектро". Последние годы возглавлял "Электрические станции".