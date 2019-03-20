 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.03.2019
14:21  Международный день Навруз и Ахемениды, - Х.Мухаббатов
13:49  Арашуковщина. РосСенатора Керимова Франция официально обвинила в уклонении от уплаты налогов за свои виллы
13:24  Демократия выдыхается. Выборы в Израиле как пример глобального кризиса демократии, - А.Эскин
13:01  РосКадры. Глава Алтая Бердников подал в отставку, главой Калмыкии стал кик-боксер Бату Хасиков
12:39  Папа, дай порулить. Чиновником №2 (спикером Сената) Казахстана стала Дарига Назарбаева
12:19  В Йемене найдена 2000-летняя бронзовая табличка в честь неизвестного науке божества - Аттар Хармана
12:16  Запад помогает КНР шпионить за китайскими гражданами
11:52  КырПрезидент Жээнбеков раскритиковал силовиков за конфликт на границе с Таджикистаном
11:20  Атамбаев: Я прошу прощения перед всеми, что привел Сооронбая к власти. Я исправлюсь...
10:21  Назарбаев стал Дважды Народным Героем Казахстана
09:53  Быть Астане - Нурсултаном. Предложения Токаева по увековечиванию памяти еще живого Елбасы
09:33  Тимур Токаев (новый КазПринц) - скромный теневой миллионер из "Аби Петролеум Кэпитал"
09:29  Назарбаев блестяще разыграл эту партию, - Д.Ашимбаев
09:21  Назарбаев переедет из резиденции "Ак орда" в здание библиотеки лидера нации
09:12  Дочь, зять, племянник и другие официальные лица. Кто станет следующим президентом Казахстана
09:08  Кыргызов в Якутии просят не выходить из домов до урегулирования обстановки
08:55  Полномочия Назарбаева как главы Совбеза, председателя партии и елбасы огромны. Перечисляем
08:48  Скончался глава кыргызстанского ОАО "Электрические станции" Аскар Эшимбеков
08:42  У человечества должна быть альтернатива капитализму, - Янис Варуфакис
08:37  Как украинские чиновники наживаются на "голодоморе",- Е.Юрьев
08:28  Митрополит Александр провозгласил Назарбаева "Отцом казахстанского народа"
08:19  Первее всех живых. Назарбаев занял должность пожизненного руководителя Казахстана, - "Къ"
08:16  Турецкий президент рядится в одежды борца с террористами, - Ст.Иванов
08:14  Визит лидера Китая может расколоть правительство Италии, - В.Скосырев
08:12  Назарбаев ушел в отставку, оставшись главой Казахстана, - Ю.Рокс
07:43  "Видишь суслика. И я - не вижу, но он там есть...". Чубайс рассказал Путину о работу "Роснано"
05:38  Транзит власти в Казахстане начался. Что означает уход Назарбаева? - М.Шибутов
00:30  Как миллиардер из Ташкента Леваев "подставил" Дональда Трампа
00:03  Турецкие султаны. Ч. 5. Мурад III - апофеоз Величия Порты
00:01  Узбекистан. Когда государству грозит превращение в мафию..., - Б.Мусаев
Вторник, 19.03.2019
22:42  В Якутске прошел массовый митинг против мигрантов из ЦА
22:29  Семь уголовных дел возбуждено после конфликта на таджикско-кыргызской границе
22:24  Депутат Бишкекского горкенеша Десятников оказался гражданином России
22:16  Курултай женщин создают в Казахстане. Женские НПО объединяют усилия
22:07  Назарбаев будет больше чем президентом, - П.Акопов
20:29  Скончался экс-секретарь ЦК Компартии Таджикистана Абдурахман Дадабаев
19:45  Первый пошел. Перед само-отставкой Назарбаев пошептался с Путиным
18:59  Якутская трагедия это очередной звонок. Миграционная бесПолитика России, - Э.Ханымамедов
18:39  Верный агашка Махмуд Касымбеков назначен руководить канцелярией Елбасы
18:33  В обменниках Казахстана резко вырос курс доллара
18:27  "Мангілік ел – это наш народ, земля наших великих предков"... - обращение Елбасы (текст)
18:19  Во главе Казахстана встал женатый на еврейке сын полковника НКВД, жалаир Старшего жуза Касым...
18:11  Ермек Маржикпаев назначен акимом Акмолинской области Казахстана
15:08  Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих президентских полномочий (обращение к народу)
10:23  Споры о новой парадигме современной науки. Какой физике и геометрии надо обучать в Назарбаев интеллектуальных школах (НИШ)? - Н.Нуртазина
10:19  Транзит стабильности. Военно-политическая ситуация в Закавказье может радикально измениться, - А.Балиев
10:10  Узбекская певица Шахзода выступит на сцене Кремля
10:08  Чья помойка? Алматинцев травит мусоро-завод
10:07  В США пулемет Калашникова признали лучшим оружием
10:06  Военную базу с "самолетами судного дня" затопило в США
10:01  Умер режиссер Марлен Хуциев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Полномочия Назарбаева как главы Совбеза, председателя партии и елбасы огромны. Перечисляем
08:55 20.03.2019

19 марта 2019 года в 19 часов президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку. Он возглавлял страну с 1990 года, а до этого пять лет руководил Советом министров. Назарбаев станет главой Совета безопасности.Также он имеет статус лидера нации (елбасы) и лидера партии "Нур Отан".

Полномочия главы Совета безопасности

31 мая 2018 года парламент решил, что возглавлять Совбез можно пожизненно. Занимает этот пост Назарбаев с 1991 года.

Назарбаев, как глава Совета безопасности, может не только созывать совещания и руководить деятельностью конституционного органа, но и издавать акты, в том числе нормативного правового характера, относящиеся к деятельности Совета безопасности.

Совбез исполняет функции Конституционного суда, разрешает конфликты между ветвями власти и имеет фактическое право вето на законы.
В функции включена и организация контроля за исполнением законов Республики Казахстан в сфере национальной безопасности и обороноспособности;
контроль за исполнением законов, связанных с целевым использованием средств, направляемых на обеспечение обороноспособности, общественного порядка и безопасности;
при необходимости определение мер по устранению выявленных недостатков, причин и условий, способствующих их возникновению;
обсуждение кандидатур, рекомендуемых к назначению на должности первых руководителей центральных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения и столицы, а также государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту.

Председатель партии "Нур Отан"

У правящей партии подавляющее большинство мест в парламенте страны (Мажилис и Сенат). При этом по конституционной реформе полномочия президента сокращаются, а парламента - должны увеличиться.

В том числе парламент имеет право большинством голосов от общего числа депутатов Мажилиса дать согласие президенту на назначение премьер-министра и выразить вотум недоверия кабмину. Также Мажилис объявляет очередные выборы президента.

Первый президент - лидер нации - елбасы

Назарбаев и 5 президентов Кыргызстана в фотографиях
Елбасы по своему статусу обладает званием "Халық қаһарманы" (Народный герой) с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан". Елбасы обладает неприкосновенностью.

Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право:

обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами;
выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов; возглавлять Ассамблею народа Казахстана.
Разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства согласовываются с первым президентом Республики Казахстан - елбасы.
Воспрепятствование законной деятельности первого президента Республики Казахстан - елбасы, публичное оскорбление или иное посягательство на честь и достоинство, осквернение изображений не допускаются и преследуются по закону.
Елбасы пожизненно имеет право бесплатно пользоваться на территории Республики Казахстан президентской, правительственной и другими видами связи.
Елбасы пожизненно предоставляется государственная охрана в местах его постоянного или временного пребывания.
Елбасы, прекратившему исполнение своих полномочий, служебная квартира и государственная дача передаются в собственность с необходимым государственным обслуживанием. Пожизненно предоставляется персональный автомобиль с водителями, а совместно проживающим с ним членам его семьи - право пользования служебным автотранспортом.
Пожизненно имеет право бесплатного проезда по стране и пользования залами для официальных лиц и делегаций.
Елбасы, прекратившему исполнение своих полномочий, и проживающим совместно с ним членам семьи пожизненно сохраняется право на бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.
Елбасы, прекративший исполнение своих полномочий, независимо от возраста, имеет право на ежемесячную пенсию в размере 80% месячного должностного оклада президента РК.

20 марта 2019

Источник - kaktus.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553061300
Новости Казахстана
- Обращение Главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2019 года №885
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
- Ашимбаев: Нурсултан Назарбаев блестяще разыграл эту партию
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 2019 года №879
- В Правительстве рассмотрен ход реализации программ "Нұрлы жер" и "7-20-25": будет построено 118 тыс. жилищ
- В Министерстве обороны прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам военной безопасности
- "Цикл идет постоянно"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  