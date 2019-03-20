Полномочия Назарбаева как главы Совбеза, председателя партии и елбасы огромны. Перечисляем

08:55 20.03.2019

19 марта 2019 года в 19 часов президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку. Он возглавлял страну с 1990 года, а до этого пять лет руководил Советом министров. Назарбаев станет главой Совета безопасности.Также он имеет статус лидера нации (елбасы) и лидера партии "Нур Отан".



Полномочия главы Совета безопасности



31 мая 2018 года парламент решил, что возглавлять Совбез можно пожизненно. Занимает этот пост Назарбаев с 1991 года.



Назарбаев, как глава Совета безопасности, может не только созывать совещания и руководить деятельностью конституционного органа, но и издавать акты, в том числе нормативного правового характера, относящиеся к деятельности Совета безопасности.



Совбез исполняет функции Конституционного суда, разрешает конфликты между ветвями власти и имеет фактическое право вето на законы.

В функции включена и организация контроля за исполнением законов Республики Казахстан в сфере национальной безопасности и обороноспособности;

контроль за исполнением законов, связанных с целевым использованием средств, направляемых на обеспечение обороноспособности, общественного порядка и безопасности;

при необходимости определение мер по устранению выявленных недостатков, причин и условий, способствующих их возникновению;

обсуждение кандидатур, рекомендуемых к назначению на должности первых руководителей центральных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения и столицы, а также государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту.



Председатель партии "Нур Отан"



У правящей партии подавляющее большинство мест в парламенте страны (Мажилис и Сенат). При этом по конституционной реформе полномочия президента сокращаются, а парламента - должны увеличиться.



В том числе парламент имеет право большинством голосов от общего числа депутатов Мажилиса дать согласие президенту на назначение премьер-министра и выразить вотум недоверия кабмину. Также Мажилис объявляет очередные выборы президента.



Первый президент - лидер нации - елбасы



Назарбаев и 5 президентов Кыргызстана в фотографиях

Елбасы по своему статусу обладает званием "Халық қаһарманы" (Народный герой) с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан". Елбасы обладает неприкосновенностью.



Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право:



обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами;

выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов; возглавлять Ассамблею народа Казахстана.

Разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства согласовываются с первым президентом Республики Казахстан - елбасы.

Воспрепятствование законной деятельности первого президента Республики Казахстан - елбасы, публичное оскорбление или иное посягательство на честь и достоинство, осквернение изображений не допускаются и преследуются по закону.

Елбасы пожизненно имеет право бесплатно пользоваться на территории Республики Казахстан президентской, правительственной и другими видами связи.

Елбасы пожизненно предоставляется государственная охрана в местах его постоянного или временного пребывания.

Елбасы, прекратившему исполнение своих полномочий, служебная квартира и государственная дача передаются в собственность с необходимым государственным обслуживанием. Пожизненно предоставляется персональный автомобиль с водителями, а совместно проживающим с ним членам его семьи - право пользования служебным автотранспортом.

Пожизненно имеет право бесплатного проезда по стране и пользования залами для официальных лиц и делегаций.

Елбасы, прекратившему исполнение своих полномочий, и проживающим совместно с ним членам семьи пожизненно сохраняется право на бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.

Елбасы, прекративший исполнение своих полномочий, независимо от возраста, имеет право на ежемесячную пенсию в размере 80% месячного должностного оклада президента РК.



20 марта 2019