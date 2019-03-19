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Кыргызов в Якутии просят не выходить из домов до урегулирования обстановки
09:08 20.03.2019

19 марта 2019, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Кыргызов в Якутии просят не выходить из домов до урегулирования обстановки. Об этом 24.kg сообщили кыргызстанцы, проживающие в республике.

По их информации, среди граждан КР есть избитые.

"Есть данные, что утром избили двоих. Вчера нападали на водителей автобусов, прошли по рядам на рынке. Сегодня обстановка стабильная. На рынке места мигрантов пустуют, закрыты овощные магазины кыргызов и узбеков. Кыргызы между собой общаются по телефонам и делятся информацией", - рассказал пенсионер МВД России Шакир Токтобаев.

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"Нас предупредили не ходить группами и не выходить без острой необходимости из дома", - сообщили мигранты.

Накануне в Якутии прошел митинг против мигрантов. Его спровоцировала информация о похищении и изнасиловании местной женщины группой приезжих. В социальных сетях распространяют видео, на которых местные жители угрожают приезжим.

Источник - 24.kg
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