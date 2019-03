Дочь, зять, племянник и другие официальные лица. Кто станет следующим президентом Казахстана

09:12 20.03.2019 (Cлева направо) Первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев на съезде партии "Нур Отан", 27 февраля 2019 года

(Cлева направо) Первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев на съезде партии "Нур Отан", 27 февраля 2019 года



Согласно Конституции Казахстана, в случае досрочного прекращения полномочий президента, а также в случае его смерти полномочия на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента. Сейчас эту должность занимает Касым-Жомарт Токаев. "Честный, ответственный, обязательный", – сказал о нем сам Назарбаев в своем обращении об отставке. Однако на освободившийся пост президента страны претендуют еще несколько серьезных кандидатов. Среди них, например, дочь Назарбаева Дарига, ее муж и сын.



Семья

В числе преемников Нурсултана Назарбаева эксперты в первую очередь называют имя его старшей дочери.



Кто может стать преемником Назарбаева



Дарига Назарбаева давно занимается политикой и сейчас она депутат сената парламента, а также возглавляет Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности. Ранее Дарига была заместителем премьер-министра.



Как о возможном преемнике говорят о муже Дариги, зяте Назарбаева, – Тимуре Кулибаеве. Согласно Forbes, он официальный долларовый миллиардер.



Кулибаев контролирует Народный банк Казахстана и занимает пост председателя президиума Национальной палаты предпринимателей.



В списке кандидатов, которые могут занять пост президента Казахстана, фигурирует первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Самат Абиш. Он – племянник Нурсултана Назарбаева.



В 2017 году Самат Абиш получил звание генерал-лейтенанта, а в 2013 году казахстанские СМИ писали о том, что якобы Назарбаев представил племянника Владимиру Путину в качестве своего преемника.



Касым-Жомарт Токаев

"Я верю, что Токаев – именно тот человек, кому мы можем доверить управление сегодня Казахстаном", – заявил в своей речи "лидер нации".



"Честный, ответственный, обязательный". Кто такой Косым-Жомарт Токаев



Касым-Жомарту Токаеву 65 лет, из них 43 года он провел в политике.



Токаев начинал с работы в Министерстве иностранных дел СССР. Его направили в советское посольство в Сингапуре сразу после окончания МГИМО. Тогда ему было 22 года. Из этого института чуть раньше выпустился будущий министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Токаев возглавил МИД Казахстана в 1994 году, а в 1999-м Назарбаев назначил его премьер-министром. После этого он сменил еще целый ряд высоких государственных должностей, но дольше всего Токаев отвечал за внешнюю политику страны.



Он представлял Казахстан на международной арене по вопросам ядерного вооружения. Был и вице-президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ, и заместителем генерального секретаря ООН. Сенат Казахстана Токаев возглавил в 2013 году.



Владеет английским, китайским, французским языками.



Касым-Жомарта Токаева называют одним из самых верных сторонников Назарбаева.



Сам он об особой роли Назарбаева в истории страны говорит в интервью иностранной прессе, пишет в статьях и даже книгах. Его очерки "Свет и тень" начинаются с рассказа об инаугурации Назарбаева в 2005 году.



В статье "Титан", опубликованной четыре года назад в "Казахстанской правде", Токаев писал:



"Шарль де Голль однажды остроумно сказал: "Самое лучшее, что придумано на этой земле, – это Франция". То же самое мы с уверенностью могли бы сказать о нашей стране, которую невозможно представить без Президента Н. Назарбаева, ее подлинного Лидера, с именем которого Казахстан будет вечно идти вперед по пути прогресса, демократии и устойчивого развития".



В прошлом году Токаев в интервью BBC сказал, что не верит, что президент Назарбаев пойдет на выборы в 2020 году. А когда его спросили про личные политические амбиции, тут же добавил, что "даже если президент Назарбаев уйдет со своего поста, он будет оказывать огромное влияние как на внешнюю, так и на внутреннюю политику страны".



Казахский политик Амиржан Косанов, который в 90-е годы был пресс-секретарем правительства и двух казахстанских премьеров, считает, что следующего президента страны будет выбирать Назарбаев. И не факт, что им может стать Токаев.



"Это 65-летний политик, который имеет достаточно большой опыт работы, в том числе и на международной арене. Но тут важно, что Назарбаев остается лидером правящей партии "Нур Отан", и эта партия по закону будет выдвигать кандидата в президенты", – отметил Косанов.



И другие

Среди вероятных преемников называют и посла Казахстана в России Имангали Тасмагамбетова. Он был министром обороны, главой аппарата президента и премьер-министром.



"Уже все разыграно"

Что изменит в Казахстане заявление Нурсултана Назарбаева об отставке, в эфире "Вечера с Тимуром Олевским" рассказал политолог и правозащитник, президент общественного фонда Liberty Галым Агелеуов.



Политолог Галым Агелеуов о кандидатуре на пост президента Казахстана: "Уже все разыграно"

- Насколько далеко ушел Назарбаев от власти, как вы думаете?



- На самом деле он никуда не ушел, просто он поменял кресло, и понятно, что он теперь будет, как глава Совбеза, контролировать ситуацию.



И Токаев – действительно это его креатура и, возможно, действительно его марионетка на этом этапе. Насколько он будет самостоятелен? Токаев известен как человек, который по просьбе Назарбаева сверху выступил против младотюрков, которые пытались выступить за реформы в стране, и против Рахата Алиева, зятя Назарбаева.



Естественно, Токаев себя зарекомендовал как человек, лично преданный президенту. И поэтому он будет его тенью, и поэтому все, что скажет первый президент, то и будет делать Токаев.



- Сейчас хорошо быть президентом? Или, наоборот, никто не стремится занять этот пост до, так сказать, окончания дней Нурсултана Назарбаева?



- Я думаю, там уже все разыграно, и Назарбаев, конечно, уже спланировал, кого он видит преемником.



- И кто это?



- Этого никто не знает. Но факт, что этот человек абсолютно преданный Назарбаеву, это будет [кто-то] из его семьи, скорее всего.



- То есть не Токаев. Почему сейчас это произошло? Имеется в виду буквально: почему это случилось во вторник и почему это случилось именно в этом году, а не в следующем или не в прошлом?



- Потому что сейчас идет экономический кризис в стране, сейчас идут массовые выступления людей, которые выступают как гражданские активисты, движение многодетных матерей. Все они выступают, показывают, что на самом деле никакой социальной политики не проводилось в стране, которая бы защищала граждан страны. И поэтому во власти очень много огрехов, очень много минусов. И поэтому эти скелеты в шкафу всегда дают знать. Это и жанаозенские события – расстрел людей в 2011 году, это и та политика по подавлению гражданских активистов в стране.



- Говорят, конечно, что Казахстан – восточная деспотия. Но по сравнению даже с соседней Россией то, что происходит в политическом, точнее, общественном поле (эти демонстрации), если действительно это могло повлиять на его решение об отставке, – это, знаете ли, очень такая хорошая деспотия демократического толка.



- Это один из моментов, которые могли повлиять. Потому что экономическая ситуация ухудшается, и она еще будет дальше ухудшаться.



- Возраст говорит о том, что он устал от власти?



- Конечно. Ему хочется видеть, как будет работать эта система, когда он может отойти в сторону и спокойно наблюдать, как его преемники, его люди управляют.



- То есть он сейчас буквально взглянул в вечность, что будет после него?



- Да. Ему важно оставить после себя эту авторитарную модель.



- Все это тоже происходит накануне праздников – это предстоящий Наурыз. Он имеет какое-то значение для того, чтобы люди в себя пришли и немножко подзабыли о том, что происходит, это случилось? Или это случайность?



- Все, что делает Назарбаев, это очень взвешенные, продуманные шаги, поэтому ничего случайного не бывает в его действиях.



- Я услышал в словах Назарбаева такое политическое завещание: он говорил про глобальных казахстанцев, которые во всем мире, должны знать много языков. И он демонстрировал, что он не собирается закрывать страну, и надеется, что это не случится после него. Как вы эти слова его прокомментируете?



- Мне кажется, это такое благожелание, хорошее напутствие следующим преемникам. Но из этого не вытекает, что страна будет развиваться и уйдет от авторитаризма. Это не факт. Потому что страна переживает транзит, и она будет еще долго в нем находиться.



"Пока Назарбаев жив, управлять страной будет он"

Мухтар Аблязов – казахстанский политик, называет себя основателем и лидером оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана". Весной 2018 года суд признал движение экстремистским и запретил его деятельность. Сам Мухтар Аблязов в 2009 году бежал из страны. В Казахстане он заочно приговорен к пожизненному заключению. Сейчас живет во Франции.



В эфире "Вечера" политик рассказал о том, собирается ли теперь вернуться в Казахстан и возглавить оппозицию непосредственно в стране.



Мухтар Аблязов: "Пока Назарбаев жив, управлять страной будет он"



- Скажите, в связи с событиями, которые сегодня произошли, вы планируете вернуться в Казахстан в ближайшее время? Или такой возможности не представится?



- В ближайшее время, пока будет у власти присутствовать окружение Нурсултана Назарбаева, как я их называю, члены мафиозного клана, конечно, я не могу вернуться. Но мы в этом году планируем добиться полной смены режима, и тогда я, безусловно, вернусь в Казахстан.



- То есть все люди, которые могут занять пост президента, на ваш взгляд, относятся, как вы сказали, к клану Назарбаева? Среди них нет людей, которые повернут страну, каким-то другим путем она пойдет?



- Это племянники, родственники и приближенные Нурсултана Назарбаева. И все, кого вы называете, на мой взгляд, это просто нереальные персонажи. Нурсултан Назарбаев никому не доверяет, даже Токаеву, который, я регулярно говорю, не имеет собственного мнения. Вы перечислили ряд должностей, которые он занимал. Этот человек – просто кукла, который занимает ту или иную позицию, куда его поставят. У него нет собственного мнения, собственной позиции.



- А кто будет управлять после Нурсултана Назарбаева Казахстаном?



- Пока Нурсултан Назарбаев жив, он будет управлять, находясь на должности председателя Совета национальной безопасности.



- А потом?



- Он сейчас параллельно будет добиваться назначения на должность президента своей дочери, Дариги Назарбаевой. Выборы, я уверен, пройдут не позже декабря этого года, потому что по Конституции они должны пройти в первое воскресенье декабря.



В апреле у Назарбаева срок истекал, и Токаев не может находиться у власти больше, чем до апреля следующего года. Но выборы нужно проводить уже в декабре этого года, иначе истекает пятилетний срок.



- Как вы думаете, страна примет его дочь в качестве лидера?



- Знаете как, нынешние власти не сильно интересуются мнением народа.



- Мы видели, что интересуются, в том числе, когда были протесты многодетных матерей после чудовищной трагедии. Было видно, что власть на это реагирует, как бы она хотела или не хотела. И эта реакция, кстати, значительно отличалась от той, как сейчас реагируют власти соседних стран, включая Россию. Скорее, я бы сказал, что она была более чувствительной. Вам так не показалось?



- Она была более чувствительной, потому что сейчас в Казахстане активно работает политическая организация "Демократический выбор Казахстана". Это напрямую связано, потому что все митинги, которые были проведены в прошлом году, были организованы "Демократическим выбором Казахстана".



27 февраля было объявлено нами, 22 марта – тоже нами. Еще ни одна политическая сила не проводила митинги так, как мы. Ни одна. Их просто нет. Поэтому власть прекрасно понимает, что необходимо быстро гасить эти протесты, чтобы мы как движение не раскачали ситуацию еще более сильно. Источник - Радио Озоди

Источник - Радио Озоди

