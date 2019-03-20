Назарбаев переедет из резиденции "Ак орда" в здание библиотеки лидера нации

09:21 20.03.2019

Первый президент Казахастана Нурсултан Назарбаев переедет из резиденции "Ак Орды" в здание библиотеки лидера нации. Об этом сообщил в среду глава канцелярии политика Махмуд Касымбеков.



"Чтобы выполнить завет народа, я работал не покладая рук"

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку. Он был у власти 30 лет

"Он переедет в "Назарбаев центр", это здание библиотеки первого президента", - ответил он на вопросы журналистов о новом месте работы Назарбаева. Об этом 20 марта сообщил "Интерфакс".



Накануне Назарбаев заявил в эфире телеканалов страны, что с 20 марта складывает с себя полномочия президента республики, подписав соответствующий указ. Обязанности главы государства до президентских выборов будет исполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. 20 марта он вступит в должность и.о. президента республики.



Назарбаев был президентом Казахстана с 24 апреля 1990 года. С июня 1989 года он занимал пост первого секретаря ЦК компартии республики. Таким образом, он является лидером по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве. Официально носит титул "Лидер нации".



20 марта 2019,