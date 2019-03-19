Назарбаев блестяще разыграл эту партию, - Д.Ашимбаев

09:29 20.03.2019 Ашимбаев: Нурсултан Назарбаев блестяще разыграл эту партию

"Интрига вокруг выбора преемника – а этот вопрос, как мы знаем, будоражил умы последние, наверное, двадцать пять лет – разрешилась в пользу человека, который дольше всех пребывал в этом качестве"



Жанар Тулиндинова, ia-centr.ru, 19 марта



Сегодня, 19 марта, Нурсултан НАЗАРБАЕВ в эфире республиканских телеканалов обратился к народу и сообщил о прекращении полномочий президента Казахстана. Неизбежность этого событие была очевидна, наверное, последние полтора-два года, тем не менее заявление вызвало шоковый эффект. В беседе с известным казахстанским политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ мы обсудили политическое мастерство уходящего президента, воплощенное в этом прощальном жесте, а также политические перспективы председателя Сената Касым-Жомарта ТОКАЕВА, которому Назарбаев передал бразды правления:

- Данияр Рахманович, итак, свершилось: транзит власти из спекулятивной темы стал реальностью. Это именно та "политическая сенсация", которая, по вашим прогнозам, должна была состоятся еще три недели назад, на съезде партии "Нур Отан"?

- Разговоры о транзите власти в Казахстане велись, наверное, в течение последних года-двух, если мне не изменяет память. Ситуация связана с состоянием здоровья, возрастом и, конечно, усталостью президента. В этом году исполняется тридцать лет, как Нурсултан Абишевич находится у власти. Самому ему будет 80 в следующем году. Очевидно, что смена власти когда-нибудь должна была произойти. Были разговоры о том, что о своей отставке президент объявит на съезде, но по понятным причинам – прежде всего, из-за конфликтной ситуации вокруг отставки правительства – этот вопрос был отодвинут.

Нурсултан Назарбаев блестяще разыграл эту партию. Он уходит на взлете, побив все рекорды. Ушел, оставив после себя страну, которая сформирована им и под него. И при этом ушел, в принципе, недалеко. Очевидно, что он находится в форме, достаточной для того, чтобы контролировать ситуацию в стране. Тем более, что с его уходом фактически вступает в силу Закон "О Первом Президенте – Елбасы" и, как он лишний раз подчеркнул в своем обращении, Назарбаев остается в составе Конституционного совета, Совета безопасности и руководства партии "Нур Отан". Это первое.

Второе. Интрига вокруг выбора преемника – а этот вопрос, как мы знаем, будоражил умы последние, наверное, двадцать пять лет – разрешилась в пользу человека, который дольше всех пребывал в этом качестве, будучи председателем Сената – речь идет о Касым-Жомарте ТОКАЕВЕ, который, безусловно, лоялен к Назарбаеву, достаточно дипломатичен и не связан ни с какими аппаратными, деловыми и прочими "корпорациями".

Токаев, безусловно, долго ждал этого "повышения". И он фигура во многом компромиссная. При этом его не надо представлять за рубежом. Он хорошо известен и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Несмотря на то, что большую часть своей карьеры он провел в МИД, он все-таки был и спикером Сената, причем дважды, и премьером, и Госсекретарем. То есть Токаев – это человек, которому в принципе не надо объяснять, как управлять страной.

Его компетенций достаточно, чтобы быть не просто и.о. президента, а полноценным президентом до конца истечения срока президентских полномочий Назарбаева, то есть еще полтора-два года, если мне не изменяет память. Этого времени вполне достаточно, чтобы сформировать некие собственные политические концепции. Однако особенность его положения заключается в том, что основные рычаги остаются, по сути, в руках Нурсултана Абишевича.

Тем более, что и недавний процесс формирования правительства, и недавняя смена генерального прокурора, скорее всего, говорит о том, что кадровая политика и последняя расстановка кадров подвергаться ревизии в ближайшее время не будет.

Остается только вопрос, кто возглавит Сенат. А также очевидно, что Токаев произведет в ближайшее время какие-то изменения в Администрации президента, выдвинет своих людей. Поживем – увидим. Смены власти у нас не было уже три десятилетия, для нас все это в новинку. При этом, как известно, Туркменистан и Узбекистан с этим процессом вполне справились. Значит, справимся и мы.

- Как вы думаете, дадут ли Токаеву досидеть на посту президента до истечения срока назарбаевских полномочий, то есть еще год - полтора или будут инициированы досрочные выборы?

- В принципе, механизмов инициации досрочных президентских выборов у нас нет. Только если сам Токаев обратится с такой инициативой. Но это маловероятно, поскольку, полагаю, ему самому нужна достаточно стабильная ситуация в течение года-двух, чтобы закрепиться у власти. А там уже как ситуация покажет.

Прогнозировать, что будет через год – два достаточно глупо. Ситуация меняется очень быстро. Даже если сейчас достигнуты какие-то планы и графики на ближайшие год-два или три, очевидно, что такие планы имеют свойство редко сбываться.

Уход Назарбаев планировался давно. Были разного рода очевидные симптомы к этому. Напомню, что старейшему соратнику Нурсултана Абишевича начальнику Канцелярии президента Махмуду КАСЫМБЕКОВУ полномочия продлевали до декабря прошлого года. Разговор шел о том, что с Назарбаевым он будет работать до конца. Полномочия, правда, потом продлили снова. Но вот когда буквально вчера председателю КНБ Кариму МАСИМОВУ и министру обороны Нурлану ЕРМЕКБАЕВУ на два месяца раньше, чем обычно у нас случается генеральский звездопад, присвоили звания генерал-майоров, было очевидно, что это делается не просто так. Это было похоже на последний подарок старым соратникам.



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Эксперт рассказал, как будет проходить транзит власти в Казахстане

Правда.Ру, 19 марта



Как будет проходить транзит власти в Казахстане от Нурсултана Назарбаева к "второму президенту" "Правде.Ру" рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил во вторник в обращении к народу об отставке. Исполнять обязанности президента Казахстана будет председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев. "По законодательству в случае прекращения полномочий президента его обязанности исполняет спикер сената. Потом будут выборы президента", - цитирует Интерфакс Назарбаева.

Помимо поста главы Совета Безопасности, Назарбаев сохранит посты в партии "Нур Отан" и останется членом Конституционного совета. К тому же, он остается с титулом "Елбасы" - Лидера Нации, что обеспечивает варианты для политического контроля над транзитом власти.

Как сказал "Правде.Ру" казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, разговоры об отставке шли кулуарно около года, "все таки здоровье было не очень, и возраст большой - 80 лет". Самое сложное для первого президента было выбрать не когда уйти, а на кого оставить страну, отметил эксперт. По словам политолога, порядок транзита власти прописан в Конституции, которая определяет, что до следующих выборов исполнять обязанности будет спикер парламента. У него ограничения - он не имеет права вносить изменения в Конституцию, отметил Данияр Ашимбаев.

"Когда Назарбаев подбирал кандидата на спикера, он старался найти человека, который, во-первых, мог бы возглавить страну, и, во-вторых, не менял бы курс. У Токаева, по мнению эксперта, "неплохой бэкграунд" - он выпускник МГИМО, работал долго в системе советского МИДа, в МИДе Казахстана, был заместителем премьер- министра, потом был избран в Сенат.

"Он человек дипломатичный, явных противников у него нет, фигура - компромиссная, стабильная, ему за 60 лет, ждать от него резких маневров сложно",- сказал политолог. При этом, продолжил Данияр Ашимбаев, Назарбаев перед отставкой он провел кадровые перестановки, сменил правительство, силовиков, то есть "расставил по местам тех людей, которые обеспечат преемственность до выборов, а потом до тех пор, пока он будет физически в хорошей форме".

Достаточно сказать, "что в законе о Совете Безопасности говорится, что его возглавит первый президент, а о втором президенте даже не упоминается", добавил политолог.

"Назарбаев сейчас отойдет немного в сторону, чтобы дать Токаеву развернуться, но резких движений внутри- и внешнеполитических, кадровых, ни Токаев, ни второй президент делать не будут", - резюмировал политолог.

Напомним, что следующие президентские выборы в Казахстане должны состоятся в декабре 2020 года.

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Токаев не будет принимать серьезных кадровых изменений - политолог Данияр Ашимбаев

Смена власти, по мнению эксперта, будет проходить под контролем Нурсултана Назарбаева



АЛМАТЫ, 19 мар - Sputnik



Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал отставку президента. По словам эксперта, дальнейший процесс смены власти будет проходить под контролем Нурсултана Назарбаева.

"Вопрос смены власти уже решен, то есть Нурсултан Назарбаев становится первым президентом, Токаев, скажем так, обычным. Имея статус первого президента, у Назарбаева остаются широкие полномочия - место в Конституционном совете и Совете безопасности. То есть процесс смены власти будет проходить под его контролем, тем более, основное назначение Назарбаев уже сделал. Серьезных кадровых ротаций уже не будет. Конечно, Токаев будет формировать свою команду, но каких-либо серьезных движений во внешней, внутриполитической и кадровой политики, я думаю, что в ближайшее время ждать не стоит", - заявил Ашимбаев.

Во вторник, 19 марта, Назарбаев выступил с обращением к народу, в котором он заявил о решении сложить с себя полномочия президента Казахстана.

Временно исполняющим обязанности президента назначен спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев продолжит оставаться главой Совбеза и председателем партии Nur Otan.



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Политолог: приход Токаева не внесет принципиальных изменений в политику Казахстана

Данияр Ашимбаев выразил мнение, что "вертикаль власти была заточена под Нурсултана Назарбаева"



АСТАНА, 19 марта. /ТАСС/



Приход к власти Касым-Жомарта Токаева, который вступит в должность президента Казахстана 20 марта, не привнесет принципиальных изменений в политический курс республики. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС во вторник высказал казахстанский политолог, главный редактор биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане", которая рассказывает о главных политических фигурах республики, Данияр Ашимбаев.

"Нужно понимать, что вертикаль власти была заточена под Нурсултана Назарбаева и переход ее к Токаеву займет длительное время. Это вопросы правовые, политические и экономические. На данный момент ситуацию контролирует Назарбаев, и понятно, что стабильность курса во многом гарантирована им и выбранным им преемником. То есть ожидать больших изменений во внешней и внутренней политике, в экономике, я думаю, не стоит", - рассказал Ашимбаев.

Он напомнил, что с момента принесения Токаевым присяги вступают в силу все нормы, касающиеся статуса первого президента Казахстана, его работы в Совете безопасности, Конституционном совете. "Президент в своем обращении лишний раз подчеркнул, что уходит, мягко говоря, не так далеко. Это не пенсия, в его руках остается достаточно большой контроль над ситуацией", - пояснил политолог.

По его словам, проведенная недавно смена правительства, назначение нового генпрокурора и руководителей регионов говорит о том, что эти "вопросы во многом обозначены первым президентом и вряд ли будут подвергнуты ревизии вторым".

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан", членом Конституционного совета. Полномочия президента переходят к председателю Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с момента принесения присяги народу Казахстана, которая намечена на 20 марта. Источник - Номад

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