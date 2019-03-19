 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тимур Токаев (новый КазПринц) - скромный теневой миллионер из "Аби Петролеум Кэпитал"
09:33 20.03.2019

Казахстана нашлись три фирмы

Местные СМИ называли Тимура Токаева теневым миллионером

"Открытые медиа" обнаружили у Тимура Токаева, сына будущего временного главы Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, две организации, в которых он выступает гендиректором.

В 2007 было зарегистрировано товарищество ограниченной ответственности Umit Investment, которое занимается строительством жилых зданий. В качестве адреса у компании указана одна из квартир в казахстанской столице Астане.

А в 2008 году был образован частный фонд "Благотворительный фонд имени Кемеля Токаева". Кемель Токаев - дед Тимура Токаева по отцу, известный казахский и советский писатель.

Благотворительный фонд Токаева зарегистрирован в другом важнейшем городе Казахстана - Алматы. В качестве его юридического адреса указана одна из квартир на проспекте Нурсултан Назарбаев.

О назначении Касыма-Жомарта Токаева исполняющим обязанности президента Казахстана бессменный глава страны Нурсултан Назарбаев заявил сегодня во время телеобращения к нации. В том же выступлении он объявил о своей отставке с поста президента с 20 марта 2019 года.

В 2013 году казахские СМИ называли Тимура Токаева соучредителем нефтяной компании "Аби Петролеум Кэпитал", чистая прибыль которой за 2012 год заработала 890 миллионов тенге ($5,8 млн). "Аби Петролеум Кэпитал" занималась разведкой и добычей углеводородов на месторождении "Грядовое" в Атырауской области.

На сайте ozon.ru доступна книга кандидата политических наук Тимура Токаева "Внешнеполитические приоритеты республики Казахстана", изданная в 2011 году. Диссертацию на тему "Стратегия Республики Казахстан в отношении Запада: национальные интересы, приоритеты, направления" Токаев-младший защитил в Москве в 2009 году.

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комменты:
12:14 20.03.2019 Валентина | 90.154.70.80 [x]
Не написали главного - он живет в славном городе Женеве, где папа был два года руководителем офисов ООН в Швейцарии, и там же владеет немалой собственностью. Так называемая бизнес-деятельность - продажа казахстанской нефти, плюс не указали возраст товарища - немалыми миллионами владеющему совсем даже молодой. Дальше выводы делайте сами.
Замгенсекретаря ООН Касым-Жомарта Токаева и Временного поверенного в делах РК в Болгарии Темиртая Избастина объединяет не только дипломатическая служба, но и бизнес. Подконтрольная детям дипломатов "Аби Петролеум Кэпитал" по итогам прошлого года впервые заработала почти миллиард тенге.
ТОО "Аби Петролеум Кэпитал" опубликовала свои финансовые результаты. По итогам 2012 года компания заработала около 890 млн. тенге чистой прибыли на фоне убытка годичной давности в размере 152 млн. тенге.
Выручка компании за ушедший год выросла на 0,4% до почти 3,2 млрд. тенге. При этом рост прибыли произошел за счет сокращения расходов по реализации. Более подробный отчет размещен на сайте АО "Информационно-учетный центр".
Это лучший показатель прибыльности с 2010 года. Все эти годы когда компания приносила убытки. Более ранняя информация о доходах "Аби Петролеум Кэпитал" отсутствует.
Компания, по данным Комитета геологии и недропользования РК, занимается добычей углеводородного сырья на месторождении Грядовое (блоки XXVI-10-B (част.) в Атырауской области.
По данным Министерства юстиции РК, учредителями товарищества на паритетных началах являются сыновья известных в Казахстане дипломатов Касым-Жомарта Токаева и Темиртая Избастина – Тимур Токаев и Мухамед Избастин соответственно.

Источник - openmedia.io
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