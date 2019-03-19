Быть Астане - Нурсултаном. Предложения Токаева по увековечиванию памяти еще живого Елбасы

09:53 20.03.2019

Первое - переименовать столицу в Нурсултан.



Президент Касым-Жомарт Токаев сделал ряд предложений по увековечиванию имени Елбасы, передает Zakon.kz.



Об этом он сообщил на совместном заседании палат Парламента РК после принятия присяги.



- Считаю необходимым увековечить нашего великого современника, первого президента РК Нурсултана Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан. Считаю необходимым назвать все центральные улицы областных городов Казахстана именем Нурсултана Назарбаева. Думаю, все согласятся, что Елбасы достоин награждения высшими званиями нашего государства. Как бывший председатель сената парламента считаю необходимым предоставить Елбасы статус почетного сенатора, - говорил Токаев под непрекращающиеся овации депутатов, министров и руководителей местных исполнительных органов.

Помимо переименования столицы и улиц, Токаев считает необходимым воздвигнуть монумент имени Нурсултана Назарбаева и предоставить Елбасы статус почетного сенатора.



- Как бывший председатель Сената предлагаю предоставить Елбасы статус почетного сенатора. Все портреты и фото с изображением Президента останутся в качестве атрибута помещений госслужащих, в учебных заведениях, - предложил Токаев.