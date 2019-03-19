 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Назарбаев стал Дважды Народным Героем Казахстана
10:21 20.03.2019

Первым решением президента Токаева стало награждение Нурсултана Назарбаева
Все портреты и фотографии с изображением Первого Президента Елбасы останутся в качестве непременного атрибута.

Мое первое, в качестве Президента решение - удостоить Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева знаком особого отличия "Алтын жулдыз", предоставить звание "Халык Каһарманы", сказал Касым-Жомарт Токаев на посту президента Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев награжден знаком особого отличия "Алтын жулдыз", ему предоставлено звание "Халық қаhарманы",

- Глубокоуважаемый Елбасы, депутаты мое первое, в качестве Президента решение, в соответствии с Конституционным законом о Первом Президенте РК – Елбасы и законом о государственных наградах удостоить Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева знаком особого отличия "Алтын жулдыз", предоставить звание "Халык Каһарманы" за его исторический вклад в строительство независимого Казахстана, за выдающийся труд в экономическом и социальном, гуманитарном развитии, сплочении казахстанского общества, - сказал во время инаугурации Токаев.
Помимо этого, он отметил, что все портреты и фотографии с изображением Первого Президента Елбасы останутся в качестве непременного атрибута в публичных помещениях, кабинетах государственных служащих и зданий учебных заведений.

- Хотел бы также добавить, что вся жизнедеятельность Елбасы будет обеспечиваться в соответствии с законом "О первом президенте", "Лидере наций" и другими законодательными актами, за Елбасы сохраняется вся служебная инфраструктура, - сообщил он.
Он также добавил, что Нурсултан Назарбаев остается единственным и пожизненным в Казахстане Елбасы и отцом народа.

Татьяна Ковалева, Астана

Источник - Zakon.kz
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