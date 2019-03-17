Атамбаев: Я прошу прощения перед всеми, что привел Сооронбая к власти. Я исправлюсь...

11:20 20.03.2019

Сегодня утром у здания бишкекского "Медиа-Форума" прошел митинг-реквием, посвященный аксыйским событиям. Среди выступавших был и бывший президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев. В своей речи он затронул многие события: начиная с периода правления Аскара Акаева и заканчивая событиями на кыргызско-таджикской границе в настоящее время, сообщает кыргызское kaktus.media.



Аксыйские события



"Если бы не Аксыйские события, то не было бы мартовской революции, которую украли. И не было бы апрельских событий 2010 года.



Пришло время высказаться по причинам Аксыйских событий. Тогда все началось с земель и спор за 125 Га, которые в последствие были отданы Китаю. Азимбек Бекназаров был депутатом и открыто говорил обо всем. Его посадили по надуманному уголовному делу, чтобы заткнуть ему рот. Тогда же и произошел расстрел.



Я тогда уехал в Турцию, так как на меня оказывалось давление, мне угрожали вплоть до убийства. Уехал я тогда в Турцию по своему бизнесу. Встал на ноги и приехал и со своими деньгами, поехал в Аксы помогать людям.



В 2002 году вице-спикер Сооронбай Жээнбеков и его брат, который тогда был губернатором, в те времена тихо сидели молча и даже слова не сказали по тем событиям.



Мне сейчас обидно, что они сейчас препятствуют митингу-реквиему.



В 2015 году я выпустил указ чтобы про Аксыйские события знали все и поминали по всей стране. Памятник на площади, когда хотели написать только по апрельским событиям, я тогда сказал, что в первую очередь нужно написать об Аксыйских событиях и потом Апрельские. Если бы не Аксы то не было бы всего этого", - сказал Алмазбек Атамбаев.



Про Акаева и Бакиева



"Кумтор когда начал работать сначала было 65% КР, а потом стало 15%. "Джеруй" Аскар Акаев продал за 300 сомов.



Аскар Акаев выступает сейчас, пусть он приедет и ответит за все. Он ведь никогда не был бизнесменом как Атамбаев. Пусть приедет и ответит. На какие деньги он живет в Рублевке в России. В 2001 году с разрешения Аскара Акаева Курманбек Бакиев хотел продать земли Баткенской области. И сейчас Баткен был бы анклавом.



Аскар Акаев и Курманбек Бакиев вроде как кыргызы, но в те времена были зависимыми от соседних стран. 20 млн долларов платили за транзит электроэнергии, 12 млн долларов платили наличными, а остальное 8 млн долларов расплачивались водой и им приходилось сливать воду", - продолжил экс-президент.



Энергонезависимость по-кыргызски



"Когда я пришел к власти, то первое что я хотел сделать - это сделать страну энергонезависимым. И это я сделал. Вместо старого ТЭЦ, я построил новое.



Нынешняя власть умеет только шельмовать грязью. Эти слова я адресую мелким шайтанам вокруг действующей власти: Если бы не Атамбаев, который построил ТЭЦ работающую независимо от электроэнергии, если бы этого не было, то действующая власть ходила бы и у всех просила свет и прочее, а взамен были бы готовы отдать все", - добавил Атамбаев.



Про армию и границы



"У нас не было армии когда я пришел президентом. Провели реформы, построили дома, повысили заработную плату с 2 тыс сомов до 20 тыс. сомов. Теперь все хотят в армию. Раньше ведь не было так.



Мой сын Кадыр отслужил в армии. У него было зрение минус 4 и его не брали служить, но я заставил взять его в армию.



Внутренние войска мы передали в армию чтобы усилить армию, но Жээнбеков почему-то вернул ее МВД КР.



Глава генштаба Дуйшенбиев сказал мне в 2017 году, что теперь армия сильная. Узбекистан знал это и немного перестали вводить свои войска на наши территории. Каримов знал все это. С приходом Шавката Мирзиеева стало спокойно на границе.



Если не решать проблему госграниц, то стычки будут. Все же видим Баткен!", - говорит Атамбаев.



Власть Жээнбекова



"В марте год назад я как друг Сооронбаю Жээнбекову говорил: Соке, если ты будешь бороться с коррупцией, то таких друзей как Раим-Миллион не должно быть. Если Асылбек Жээнбеков не сдаст мандат, то это будет клановое правление.



Я ему говорил, что рано или поздно крайним будет он и он будет выглядеть плохим персонажем. Сапара Исакова сейчас делают виновным по ТЭЦ Бишкека. Но ведь авария была на старом объекте, а не на новом ТЭЦ.



Последние два года президентом является Сооронбай Жээнбеков, но почему тогда сидит Сапар Исаков? Когда он услышал все это, то сразу же решил посадить Сапара. Почему решили посадить Кулматова? Потому что сейчас время Раима-Миллиона. Если бы Кулматов до сих пор руководил таможней, то он повысил бы доходы. Кулматов сказал, что повысит доходы в три раза.



Если бы Кулматов сделал все это, то плохо было бы Раиму и Сооронбаю. Кулматов за один день на таможне в Оше повысил прибыль государству в 10 раз. Нельзя поднимать штрафы и пошлину и тем самым пополнять госбюджет. Нужно просто привлекать к ответственности воров. Пришло время предателей. Но я прошу у всех прощения за то что я такого человека привел к власти и его семью. Но дай Бог, я все исправлю.



Они хотят избавиться от меня, если даже убьете Атамбаева, вместо меня придут другие сотни тысяч.



29 марта прошлого года Сооронбай Жээнбеков пришел ко мне домой, и мы пили коньяк и водку. Я пью иногда коньяк, а Сооронбай пьет белую (водку) и тогда он мне сказал: не говори о Раиме и других. Тогда я ему ответил, что мы встречались более 10 раз, но он все равно защищает брата своего и Раима. Тогда я называл его по-дружески Соке. А теперь Сооронбай, я ему сказал, что теперь я вижу в тебе Бакиева.



Теперь я хочу обратиться к Сооронбаю, но уже не по-дружески: Сооронбай Жээнбеков ты делишь не партию, а народ. Я тебя специально привел с Кара-Кульджи, чтобы не было деления на север и юг. Дошло даже до сегодняшнего дня митинга-реквиема. Народ может многое терпеть, но сколько будет терпеть клановость - никто не знает.

17.03.2019