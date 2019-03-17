 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.03.2019
14:21  Международный день Навруз и Ахемениды, - Х.Мухаббатов
13:49  Арашуковщина. РосСенатора Керимова Франция официально обвинила в уклонении от уплаты налогов за свои виллы
13:24  Демократия выдыхается. Выборы в Израиле как пример глобального кризиса демократии, - А.Эскин
13:01  РосКадры. Глава Алтая Бердников подал в отставку, главой Калмыкии стал кик-боксер Бату Хасиков
12:39  Папа, дай порулить. Чиновником №2 (спикером Сената) Казахстана стала Дарига Назарбаева
12:19  В Йемене найдена 2000-летняя бронзовая табличка в честь неизвестного науке божества - Аттар Хармана
12:16  Запад помогает КНР шпионить за китайскими гражданами
11:52  КырПрезидент Жээнбеков раскритиковал силовиков за конфликт на границе с Таджикистаном
11:20  Атамбаев: Я прошу прощения перед всеми, что привел Сооронбая к власти. Я исправлюсь...
10:21  Назарбаев стал Дважды Народным Героем Казахстана
09:53  Быть Астане - Нурсултаном. Предложения Токаева по увековечиванию памяти еще живого Елбасы
09:33  Тимур Токаев (новый КазПринц) - скромный теневой миллионер из "Аби Петролеум Кэпитал"
09:29  Назарбаев блестяще разыграл эту партию, - Д.Ашимбаев
09:21  Назарбаев переедет из резиденции "Ак орда" в здание библиотеки лидера нации
09:12  Дочь, зять, племянник и другие официальные лица. Кто станет следующим президентом Казахстана
09:08  Кыргызов в Якутии просят не выходить из домов до урегулирования обстановки
08:55  Полномочия Назарбаева как главы Совбеза, председателя партии и елбасы огромны. Перечисляем
08:48  Скончался глава кыргызстанского ОАО "Электрические станции" Аскар Эшимбеков
08:42  У человечества должна быть альтернатива капитализму, - Янис Варуфакис
08:37  Как украинские чиновники наживаются на "голодоморе",- Е.Юрьев
08:28  Митрополит Александр провозгласил Назарбаева "Отцом казахстанского народа"
08:19  Первее всех живых. Назарбаев занял должность пожизненного руководителя Казахстана, - "Къ"
08:16  Турецкий президент рядится в одежды борца с террористами, - Ст.Иванов
08:14  Визит лидера Китая может расколоть правительство Италии, - В.Скосырев
08:12  Назарбаев ушел в отставку, оставшись главой Казахстана, - Ю.Рокс
07:43  "Видишь суслика. И я - не вижу, но он там есть...". Чубайс рассказал Путину о работу "Роснано"
05:38  Транзит власти в Казахстане начался. Что означает уход Назарбаева? - М.Шибутов
00:30  Как миллиардер из Ташкента Леваев "подставил" Дональда Трампа
00:03  Турецкие султаны. Ч. 5. Мурад III - апофеоз Величия Порты
00:01  Узбекистан. Когда государству грозит превращение в мафию..., - Б.Мусаев
Вторник, 19.03.2019
22:42  В Якутске прошел массовый митинг против мигрантов из ЦА
22:29  Семь уголовных дел возбуждено после конфликта на таджикско-кыргызской границе
22:24  Депутат Бишкекского горкенеша Десятников оказался гражданином России
22:16  Курултай женщин создают в Казахстане. Женские НПО объединяют усилия
22:07  Назарбаев будет больше чем президентом, - П.Акопов
20:29  Скончался экс-секретарь ЦК Компартии Таджикистана Абдурахман Дадабаев
19:45  Первый пошел. Перед само-отставкой Назарбаев пошептался с Путиным
18:59  Якутская трагедия это очередной звонок. Миграционная бесПолитика России, - Э.Ханымамедов
18:39  Верный агашка Махмуд Касымбеков назначен руководить канцелярией Елбасы
18:33  В обменниках Казахстана резко вырос курс доллара
18:27  "Мангілік ел – это наш народ, земля наших великих предков"... - обращение Елбасы (текст)
18:19  Во главе Казахстана встал женатый на еврейке сын полковника НКВД, жалаир Старшего жуза Касым...
18:11  Ермек Маржикпаев назначен акимом Акмолинской области Казахстана
15:08  Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих президентских полномочий (обращение к народу)
10:23  Споры о новой парадигме современной науки. Какой физике и геометрии надо обучать в Назарбаев интеллектуальных школах (НИШ)? - Н.Нуртазина
10:19  Транзит стабильности. Военно-политическая ситуация в Закавказье может радикально измениться, - А.Балиев
10:10  Узбекская певица Шахзода выступит на сцене Кремля
10:08  Чья помойка? Алматинцев травит мусоро-завод
10:07  В США пулемет Калашникова признали лучшим оружием
10:06  Военную базу с "самолетами судного дня" затопило в США
10:01  Умер режиссер Марлен Хуциев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Атамбаев: Я прошу прощения перед всеми, что привел Сооронбая к власти. Я исправлюсь...
11:20 20.03.2019

Сегодня утром у здания бишкекского "Медиа-Форума" прошел митинг-реквием, посвященный аксыйским событиям. Среди выступавших был и бывший президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев. В своей речи он затронул многие события: начиная с периода правления Аскара Акаева и заканчивая событиями на кыргызско-таджикской границе в настоящее время, сообщает кыргызское kaktus.media.

Аксыйские события

"Если бы не Аксыйские события, то не было бы мартовской революции, которую украли. И не было бы апрельских событий 2010 года.

Пришло время высказаться по причинам Аксыйских событий. Тогда все началось с земель и спор за 125 Га, которые в последствие были отданы Китаю. Азимбек Бекназаров был депутатом и открыто говорил обо всем. Его посадили по надуманному уголовному делу, чтобы заткнуть ему рот. Тогда же и произошел расстрел.

Я тогда уехал в Турцию, так как на меня оказывалось давление, мне угрожали вплоть до убийства. Уехал я тогда в Турцию по своему бизнесу. Встал на ноги и приехал и со своими деньгами, поехал в Аксы помогать людям.

В 2002 году вице-спикер Сооронбай Жээнбеков и его брат, который тогда был губернатором, в те времена тихо сидели молча и даже слова не сказали по тем событиям.

Мне сейчас обидно, что они сейчас препятствуют митингу-реквиему.

В 2015 году я выпустил указ чтобы про Аксыйские события знали все и поминали по всей стране. Памятник на площади, когда хотели написать только по апрельским событиям, я тогда сказал, что в первую очередь нужно написать об Аксыйских событиях и потом Апрельские. Если бы не Аксы то не было бы всего этого", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Про Акаева и Бакиева

"Кумтор когда начал работать сначала было 65% КР, а потом стало 15%. "Джеруй" Аскар Акаев продал за 300 сомов.

Аскар Акаев выступает сейчас, пусть он приедет и ответит за все. Он ведь никогда не был бизнесменом как Атамбаев. Пусть приедет и ответит. На какие деньги он живет в Рублевке в России. В 2001 году с разрешения Аскара Акаева Курманбек Бакиев хотел продать земли Баткенской области. И сейчас Баткен был бы анклавом.

Аскар Акаев и Курманбек Бакиев вроде как кыргызы, но в те времена были зависимыми от соседних стран. 20 млн долларов платили за транзит электроэнергии, 12 млн долларов платили наличными, а остальное 8 млн долларов расплачивались водой и им приходилось сливать воду", - продолжил экс-президент.

Энергонезависимость по-кыргызски

"Когда я пришел к власти, то первое что я хотел сделать - это сделать страну энергонезависимым. И это я сделал. Вместо старого ТЭЦ, я построил новое.

Нынешняя власть умеет только шельмовать грязью. Эти слова я адресую мелким шайтанам вокруг действующей власти: Если бы не Атамбаев, который построил ТЭЦ работающую независимо от электроэнергии, если бы этого не было, то действующая власть ходила бы и у всех просила свет и прочее, а взамен были бы готовы отдать все", - добавил Атамбаев.

Про армию и границы

"У нас не было армии когда я пришел президентом. Провели реформы, построили дома, повысили заработную плату с 2 тыс сомов до 20 тыс. сомов. Теперь все хотят в армию. Раньше ведь не было так.

Мой сын Кадыр отслужил в армии. У него было зрение минус 4 и его не брали служить, но я заставил взять его в армию.

Внутренние войска мы передали в армию чтобы усилить армию, но Жээнбеков почему-то вернул ее МВД КР.

Глава генштаба Дуйшенбиев сказал мне в 2017 году, что теперь армия сильная. Узбекистан знал это и немного перестали вводить свои войска на наши территории. Каримов знал все это. С приходом Шавката Мирзиеева стало спокойно на границе.

Если не решать проблему госграниц, то стычки будут. Все же видим Баткен!", - говорит Атамбаев.

Власть Жээнбекова

"В марте год назад я как друг Сооронбаю Жээнбекову говорил: Соке, если ты будешь бороться с коррупцией, то таких друзей как Раим-Миллион не должно быть. Если Асылбек Жээнбеков не сдаст мандат, то это будет клановое правление.

Я ему говорил, что рано или поздно крайним будет он и он будет выглядеть плохим персонажем. Сапара Исакова сейчас делают виновным по ТЭЦ Бишкека. Но ведь авария была на старом объекте, а не на новом ТЭЦ.

Последние два года президентом является Сооронбай Жээнбеков, но почему тогда сидит Сапар Исаков? Когда он услышал все это, то сразу же решил посадить Сапара. Почему решили посадить Кулматова? Потому что сейчас время Раима-Миллиона. Если бы Кулматов до сих пор руководил таможней, то он повысил бы доходы. Кулматов сказал, что повысит доходы в три раза.

Если бы Кулматов сделал все это, то плохо было бы Раиму и Сооронбаю. Кулматов за один день на таможне в Оше повысил прибыль государству в 10 раз. Нельзя поднимать штрафы и пошлину и тем самым пополнять госбюджет. Нужно просто привлекать к ответственности воров. Пришло время предателей. Но я прошу у всех прощения за то что я такого человека привел к власти и его семью. Но дай Бог, я все исправлю.

Они хотят избавиться от меня, если даже убьете Атамбаева, вместо меня придут другие сотни тысяч.

29 марта прошлого года Сооронбай Жээнбеков пришел ко мне домой, и мы пили коньяк и водку. Я пью иногда коньяк, а Сооронбай пьет белую (водку) и тогда он мне сказал: не говори о Раиме и других. Тогда я ему ответил, что мы встречались более 10 раз, но он все равно защищает брата своего и Раима. Тогда я называл его по-дружески Соке. А теперь Сооронбай, я ему сказал, что теперь я вижу в тебе Бакиева.

Теперь я хочу обратиться к Сооронбаю, но уже не по-дружески: Сооронбай Жээнбеков ты делишь не партию, а народ. Я тебя специально привел с Кара-Кульджи, чтобы не было деления на север и юг. Дошло даже до сегодняшнего дня митинга-реквиема. Народ может многое терпеть, но сколько будет терпеть клановость - никто не знает.
17.03.2019

Источник - Dialog.TJ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553070000
Новости Казахстана
- Обращение Главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2019 года №885
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
- Ашимбаев: Нурсултан Назарбаев блестяще разыграл эту партию
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 2019 года №879
- В Правительстве рассмотрен ход реализации программ "Нұрлы жер" и "7-20-25": будет построено 118 тыс. жилищ
- В Министерстве обороны прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам военной безопасности
- "Цикл идет постоянно"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  