|КырПрезидент Жээнбеков раскритиковал силовиков за конфликт на границе с Таджикистаном
11:52 20.03.2019
Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что пограничники должны работать на опережение и не допускать различные провокации.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков раскритиковал силовиков за недостаточную профилактическую работу с населением приграничных районов страны, что привело к конфликту на границе с соседним Таджикистаном, сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент подверг критике действия силовых структур из-за недостаточной профилактической работы с населением по предупреждению конфликтов", - заявили в пресс-службе.
Жээнбеков отметил, что спокойствие и мир в стране зависят от стабильности на границах.
"Какая бы ситуация не возникала, надо работать на опережение и решать все вопросы совместно с представителями местной власти и населением. Не допускать различные провокации", - процитировала президента его пресс-служба.
В Душанбе заявили, что зачинщики конфликта с Кыргызстаном будут наказаны
По словам Жээнбекова, пограничники должны не только нести военную службу на вверенных им территориях, но и "уметь вести дипломатические переговоры с местным населением и коллегами-пограничниками соответствующей страны".
Также глава государства подчеркнул "необходимость своевременного решения социально-экономических проблем и нужд населения в приграничных районах", - сообщили в пресс-службе.
Что произошло
Напомним, конфликт на границе Таджикистан и Кыргызстана произошел 13 марта. Причиной конфликта между жителями села Аксай в Кыргызстане и села Мехнатабад в Таджикистане стало строительство объездной дороги Аксай-Тамдык.
В Кыргызстане сообщили о состоянии пострадавших в конфликте с Таджикистаном
Таджикистанцы преградили дорогу кыргызской технике, на подмогу рабочим пришли жители кыргызских сел.
В итоге началось столкновение, в котором участвовали около 200 граждан обеих стран, пострадали четыре гражданина Кыргызстана, среди граждан Таджикистана есть двое погибших и около 11 раненых.
В Бишкеке в среду под председательством Жээнбекова прошло совещание по ситуации на границе в Баткенской области.
Наказание провокаторов
Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим заявил, что зачинщики конфликта должны быть привлечены к уголовной ответственности.
"Все зачинщики конфликта, ставшие причиной гибели двух и ранений свыше 20 таджикистанцев, должны ответить по всей строгости закона", - сказал Иброхим в Худжанде по итогам переговоров по урегулированию ситуации на границе.
Пограничники на кыргызско-таджикском участке государственной границы
© ФОТО / ПРЕСС-СЛУЖБА ГПС КР
Дорога раздора: Душанбе и Бишкек достигли соглашения по границе
После конфликта возбудили 7 уголовных дел, их расследованием будет заниматься совместная с Таджикистаном следственная группа.
По данным МВД, дела возбуждены по статьям "Массовые беспорядки", "Покушение на убийство на почве расовой, этнической, национальной, межрегиональной или религиозной розни", "Грабеж" и "Хулиганство".
О чем договорились
Погибший на границе Таджикистана с Кыргызстаном был гражданином РФ
Вице-премьер сообщил, что стороны договорились, что автомобильная дорога Исфара-Ворух будет открыта и находиться под совместным контролем правоохранительных органов двух стран.
Также указанная дорога будет асфальтирована от таджикских кишлаков Ходжи Ало до Тоджикон через кыргызское село Ак-Сай.
Для соблюдения пунктов достигнутых договоренностей будет создана совместная таджикско-кыргызская комиссия под руководством глав Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Кыргызстана.