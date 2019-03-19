КырПрезидент Жээнбеков раскритиковал силовиков за конфликт на границе с Таджикистаном

11:52 20.03.2019

Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что пограничники должны работать на опережение и не допускать различные провокации.



Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков раскритиковал силовиков за недостаточную профилактическую работу с населением приграничных районов страны, что привело к конфликту на границе с соседним Таджикистаном, сообщает пресс-служба главы государства.



"Президент подверг критике действия силовых структур из-за недостаточной профилактической работы с населением по предупреждению конфликтов", - заявили в пресс-службе.



Жээнбеков отметил, что спокойствие и мир в стране зависят от стабильности на границах.



"Какая бы ситуация не возникала, надо работать на опережение и решать все вопросы совместно с представителями местной власти и населением. Не допускать различные провокации", - процитировала президента его пресс-служба.



В Душанбе заявили, что зачинщики конфликта с Кыргызстаном будут наказаны

По словам Жээнбекова, пограничники должны не только нести военную службу на вверенных им территориях, но и "уметь вести дипломатические переговоры с местным населением и коллегами-пограничниками соответствующей страны".



Также глава государства подчеркнул "необходимость своевременного решения социально-экономических проблем и нужд населения в приграничных районах", - сообщили в пресс-службе.



Что произошло

Напомним, конфликт на границе Таджикистан и Кыргызстана произошел 13 марта. Причиной конфликта между жителями села Аксай в Кыргызстане и села Мехнатабад в Таджикистане стало строительство объездной дороги Аксай-Тамдык.



В Кыргызстане сообщили о состоянии пострадавших в конфликте с Таджикистаном

Таджикистанцы преградили дорогу кыргызской технике, на подмогу рабочим пришли жители кыргызских сел.



В итоге началось столкновение, в котором участвовали около 200 граждан обеих стран, пострадали четыре гражданина Кыргызстана, среди граждан Таджикистана есть двое погибших и около 11 раненых.



В Бишкеке в среду под председательством Жээнбекова прошло совещание по ситуации на границе в Баткенской области.



Наказание провокаторов

Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим заявил, что зачинщики конфликта должны быть привлечены к уголовной ответственности.



"Все зачинщики конфликта, ставшие причиной гибели двух и ранений свыше 20 таджикистанцев, должны ответить по всей строгости закона", - сказал Иброхим в Худжанде по итогам переговоров по урегулированию ситуации на границе.



Пограничники на кыргызско-таджикском участке государственной границы

© ФОТО / ПРЕСС-СЛУЖБА ГПС КР

Дорога раздора: Душанбе и Бишкек достигли соглашения по границе

После конфликта возбудили 7 уголовных дел, их расследованием будет заниматься совместная с Таджикистаном следственная группа.



По данным МВД, дела возбуждены по статьям "Массовые беспорядки", "Покушение на убийство на почве расовой, этнической, национальной, межрегиональной или религиозной розни", "Грабеж" и "Хулиганство".



О чем договорились



Погибший на границе Таджикистана с Кыргызстаном был гражданином РФ

Вице-премьер сообщил, что стороны договорились, что автомобильная дорога Исфара-Ворух будет открыта и находиться под совместным контролем правоохранительных органов двух стран.



Также указанная дорога будет асфальтирована от таджикских кишлаков Ходжи Ало до Тоджикон через кыргызское село Ак-Сай.



Для соблюдения пунктов достигнутых договоренностей будет создана совместная таджикско-кыргызская комиссия под руководством глав Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Кыргызстана.