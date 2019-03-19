 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.03.2019
14:21  Международный день Навруз и Ахемениды, - Х.Мухаббатов
13:49  Арашуковщина. РосСенатора Керимова Франция официально обвинила в уклонении от уплаты налогов за свои виллы
13:24  Демократия выдыхается. Выборы в Израиле как пример глобального кризиса демократии, - А.Эскин
13:01  РосКадры. Глава Алтая Бердников подал в отставку, главой Калмыкии стал кик-боксер Бату Хасиков
12:39  Папа, дай порулить. Чиновником №2 (спикером Сената) Казахстана стала Дарига Назарбаева
12:19  В Йемене найдена 2000-летняя бронзовая табличка в честь неизвестного науке божества - Аттар Хармана
12:16  Запад помогает КНР шпионить за китайскими гражданами
11:52  КырПрезидент Жээнбеков раскритиковал силовиков за конфликт на границе с Таджикистаном
11:20  Атамбаев: Я прошу прощения перед всеми, что привел Сооронбая к власти. Я исправлюсь...
10:21  Назарбаев стал Дважды Народным Героем Казахстана
09:53  Быть Астане - Нурсултаном. Предложения Токаева по увековечиванию памяти еще живого Елбасы
09:33  Тимур Токаев (новый КазПринц) - скромный теневой миллионер из "Аби Петролеум Кэпитал"
09:29  Назарбаев блестяще разыграл эту партию, - Д.Ашимбаев
09:21  Назарбаев переедет из резиденции "Ак орда" в здание библиотеки лидера нации
09:12  Дочь, зять, племянник и другие официальные лица. Кто станет следующим президентом Казахстана
09:08  Кыргызов в Якутии просят не выходить из домов до урегулирования обстановки
08:55  Полномочия Назарбаева как главы Совбеза, председателя партии и елбасы огромны. Перечисляем
08:48  Скончался глава кыргызстанского ОАО "Электрические станции" Аскар Эшимбеков
08:42  У человечества должна быть альтернатива капитализму, - Янис Варуфакис
08:37  Как украинские чиновники наживаются на "голодоморе",- Е.Юрьев
08:28  Митрополит Александр провозгласил Назарбаева "Отцом казахстанского народа"
08:19  Первее всех живых. Назарбаев занял должность пожизненного руководителя Казахстана, - "Къ"
08:16  Турецкий президент рядится в одежды борца с террористами, - Ст.Иванов
08:14  Визит лидера Китая может расколоть правительство Италии, - В.Скосырев
08:12  Назарбаев ушел в отставку, оставшись главой Казахстана, - Ю.Рокс
07:43  "Видишь суслика. И я - не вижу, но он там есть...". Чубайс рассказал Путину о работу "Роснано"
05:38  Транзит власти в Казахстане начался. Что означает уход Назарбаева? - М.Шибутов
00:30  Как миллиардер из Ташкента Леваев "подставил" Дональда Трампа
00:03  Турецкие султаны. Ч. 5. Мурад III - апофеоз Величия Порты
00:01  Узбекистан. Когда государству грозит превращение в мафию..., - Б.Мусаев
Вторник, 19.03.2019
22:42  В Якутске прошел массовый митинг против мигрантов из ЦА
22:29  Семь уголовных дел возбуждено после конфликта на таджикско-кыргызской границе
22:24  Депутат Бишкекского горкенеша Десятников оказался гражданином России
22:16  Курултай женщин создают в Казахстане. Женские НПО объединяют усилия
22:07  Назарбаев будет больше чем президентом, - П.Акопов
20:29  Скончался экс-секретарь ЦК Компартии Таджикистана Абдурахман Дадабаев
19:45  Первый пошел. Перед само-отставкой Назарбаев пошептался с Путиным
18:59  Якутская трагедия это очередной звонок. Миграционная бесПолитика России, - Э.Ханымамедов
18:39  Верный агашка Махмуд Касымбеков назначен руководить канцелярией Елбасы
18:33  В обменниках Казахстана резко вырос курс доллара
18:27  "Мангілік ел – это наш народ, земля наших великих предков"... - обращение Елбасы (текст)
18:19  Во главе Казахстана встал женатый на еврейке сын полковника НКВД, жалаир Старшего жуза Касым...
18:11  Ермек Маржикпаев назначен акимом Акмолинской области Казахстана
15:08  Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих президентских полномочий (обращение к народу)
10:23  Споры о новой парадигме современной науки. Какой физике и геометрии надо обучать в Назарбаев интеллектуальных школах (НИШ)? - Н.Нуртазина
10:19  Транзит стабильности. Военно-политическая ситуация в Закавказье может радикально измениться, - А.Балиев
10:10  Узбекская певица Шахзода выступит на сцене Кремля
10:08  Чья помойка? Алматинцев травит мусоро-завод
10:07  В США пулемет Калашникова признали лучшим оружием
10:06  Военную базу с "самолетами судного дня" затопило в США
10:01  Умер режиссер Марлен Хуциев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Запад помогает КНР шпионить за китайскими гражданами
12:16 20.03.2019

Foreign Policy: Запад помогает КНР шпионить за китайскими гражданами

Западные компании и учреждения должны проявить бдительность с точки зрения использования их продукции китайскими партнерами

В феврале 2019 года один из голландских исследователей в области кибербезопасности объявил, что китайский подрядчик SenseNets выложил в интернет огромную базу данных по распознаванию лиц, которая использовалась для отслеживания перемещений более 2,5 млн человек в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Ситуация с SenseNets указывает не только на масштабы контроля со стороны китайского правительства, но также является свидетельством того, что технологические фирмы США предоставляют КНР свои знания и даже технологии для наблюдения за китайскими гражданами, пишут Линдси Горман и Мэтт Шрайдер в статье для издания The Foreign Policy.

База данных SenseNets позволяет получать точные GPS-координаты местонахождения человека в течение 24 часов в сутки благодаря технологии распознавания лиц. Почти треть отслеживаемых лиц являлись мусульманами-уйгурами - представителями этнического меньшинства КНР. База данных SenseNets открыто находилась в интернете в течение шести месяцев, по словам исследователей, ее мог бы "повредить и 12-летний ребенок".

Это открытие свидетельствует о том, что компания SenseNets является одной из ряда китайских компаний, участвующих в создании тотальной полицейской системы контроля в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, который служит испытательным полигоном для новых технологий наблюдения, которые позволили бы сделать процесс наблюдения более дешевым и эффективным.

Для достижения этой цели Коммунистическая партия КНР создает динамичную технологическую экосистему, задействовав китайские компании с помощью традиционных инструментов государственных закупок. Многие китайские компании имеют глубокие связи с международным технологическим сообществом, что поднимает серьезные вопросы о злоупотреблении передовыми технологиями. Иностранные компании, стремясь получить доступ к китайским источникам финансирования и данным, вступили в партнерские отношения с компаниями КНР, не обращая внимания на то, как именно их технологии используются в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и других местах.

В феврале 2018 года Массачусетский технологический институт (MIT) объявил о широкомасштабном исследовательском партнерстве с SenseTime - китайским технологическим гигантом и мировым лидером в сфере развития технологий по распознаванию лиц. Однако затем компания SenseTime завладела 49% акций компании SenseNets. Офисы материнской компании SenseNets Netposa (также китайской), которая направила крупные инвестиции в американские стартапы в области робототехники, находятся в Силиконовой долине и Бостоне. Китайские инвестиции получила, например, компания Exyn, которая разрабатывает программное обеспечение для дронов и участвует в исследованиях в области искусственного интеллекта, которые курирует управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA). Такое положение дел поднимает не только вопросы морали, но и вопросы, связанные с национальной безопасностью и технологиями двойного назначения. Технологии двойного назначения - это технологии, которые могут применяться как в гражданских, так и военных целях. Классическими примерами технологий двойного назначения являются ядерная энергетика и GPS. Однако технологии распознавания лиц, дополненной реальности, квантовые компьютеры также начинают вызывать обеспокоенность по поводу их двойного применения.

Помимо SenseNets также существует китайский лидер по распознаванию голоса iFlytek, который вполне мог бы предоставить программное обеспечение для мониторинга электронных коммуникаций в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Недавно компания iFlytek также объявила о многолетнем исследовательском партнерстве с MIT.

Не менее важно то, что детали технического и исследовательского сотрудничества с китайскими компаниями могут быть непрозрачными для международных партнеров, чтобы скрыть нежелательные действия КНР. Например, компания Thermo Fisher, базирующаяся в Массачусетсе, сотрудничала с КНР, пока в феврале 2019 года не выяснилось, что компания продавала ДНК-секвенсоры непосредственно властям Синьцзян-Уйгурского автономного района, которые использовали их для генетического картирования населения. Западные компании и учреждения должны проявить бдительность с точки зрения использования их продукции китайскими партнерами. Таким образом, находящиеся в США научно-исследовательские организации должны проводить базовую комплексную проверку партнерских отношений с КНР.

Международное научное сотрудничество принесло впечатляющие достижения, начиная с открытия бозона Хиггса и заканчивая искоренением оспы. Научное сотрудничество продолжает стремительно расширяться. Однако более тщательная проверка партнерских отношений позволила бы инвесторам сократить непреднамеренные риски сотрудничества. В противном случае им придется взять на себя часть ответственности за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и других местах.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553073360
Новости Казахстана
- Обращение Главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2019 года №885
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
- Ашимбаев: Нурсултан Назарбаев блестяще разыграл эту партию
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 2019 года №879
- В Правительстве рассмотрен ход реализации программ "Нұрлы жер" и "7-20-25": будет построено 118 тыс. жилищ
- В Министерстве обороны прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам военной безопасности
- "Цикл идет постоянно"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  