Папа, дай порулить. Чиновником №2 (спикером Сената) Казахстана стала Дарига Назарбаева

12:39 20.03.2019

Дарига Назарбаева избрана спикером Сената Парламента РК, передает Zakon.kz.



20 марта во время совместного заседания палат Парламента РК был избран спикер Сената. На пост председателя Сената Парламента была выдвинута кандидатура Дариги Назарбаевой - председателя постоянного комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК.



В ходе голосования Дарига Назарбаева была избрана председателем Сената Парламента РК.



Заместитель председателя Сената Парламента РК Бектас Бекназаров палаты сообщил, что в процедуре тайного голосования приняли участие 44 депутата сената.



- Председатель счетной комиссии тайного голосования за кандидатуру председателя Сената Толеубек Мукашев сообщил, что в бюллетене указана была фамилия Дариги Назарбаевой на должность спикера Сената. Депутатам были даны 44 бюллетеня. Они скидывали свои бюллетени в урну специальную. Голоса распределились следующим образом. За кандидатуру Дариги Назарбаевой проголосовали 44 депутата. Против - нет. Воздержавшихся нет. Таким образом, председателем сената парламента избрана депутат Дарига Назарбаева, - сказал он.

Она сменила Касым-Жомарта Токаева, который стал Президентом Казахстана.



Назарбаева Дарига Нурсултановна родилась в 1963 году. Окончила Исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, аспирантуру Московского государственного университета.



Трудовой стаж:



· Вице-президент Детского благотворительного фонда "Бобек" (1992-1994);



· Вице-президент Республиканской корпорации "Телевидение и радио Казахстана" - директор Национального телевизионного информационного агентства "Хабар" (1994-1995);



· Генеральный директор Республиканского Государственного предприятия Агентство "Хабар" (1995-1998);



· Президент ЗАО "Агентство "Хабар" (07.1998-03.2001);



· Председатель Совета директоров ЗАО "Агентство "Хабар" (03.2001-11.2004);



· Директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан (2007-2012);



· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (11.09.2015-09.2016)



Выборные должности, депутатство:



· Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 3-го созыва (по списку партии "Асар") (19.09.2004-20.06.2007), руководитель депутатской группы "Аймак" (02.2005-20.06.2007);



· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии "Нур Отан" (07.12.2011); Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке (18.01.2012-03.04.2014);



· Заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Руководитель фракции "Нур Отан" (03.04.2014-09.2015);



· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии "Нұр Отан" (03.02.2016);



· Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, Председатель постоянного комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (с 13.09.2016, переизбрана с 09.2017)



Партийная принадлежность:



· Председатель ОО "Асар" (2003-2004), Председатель партии "Асар" (партия объединилась с НДП "НурОтан") (2004-2006);



· Член Политсовета Народно-Демократической партии "Нур Отан", заместитель Председателя НДП "Нур Отан" (04.07.2006-04.07.2007);



· Член Бюро Политического совета партии "Нур Отан" (с 03.2019).