РосКадры. Глава Алтая Бердников подал в отставку, главой Калмыкии стал кик-боксер Бату Хасиков

13:01 20.03.2019

Глава Алтая подал в отставку



Глава республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке, говорится в заявлении.



"В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу, мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной", – написал он в своем Facebook.



Он поблагодарил Путина за возможность руководить регионом и избирателей – за поддержку на выборах в 2014 году.



"Но всему наступает разумный предел. 13 лет работы во главе любого региона – это серьезный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил", – заявил Дубровский.



Он отметил, что "многое удалось сделать", однако есть и "нерешенные проблемы, накопившиеся за долгие годы".



"Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики. Президент страны и вы, уважаемые избиратели, определитесь, кто это будет", – написал губернатор.



Накануне в отставку ушли также губернатор Челябинской области Борис Дубровский и, как сообщили источники, глава Мурманской области Марина Ковтун.



Сергей Гурьянов



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Путин назначил врио главы Калмыкии



Алина Назарова



Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



"Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия Хасикова Бату Сергеевича", – сказал он, передает ТАСС.



Сайт Кремля сообщает, что Путин уже провел встречу с Хасиковым.



38-летний Хасиков детство провел в Калмыкии, окончил Московский государственный педагогический университет, учился в аспирантуре Академии госслужбы России. Бату Хасиков – известный спортсмен и общественный деятель, обладатель многочисленных титулов в кикбоксинге и других видах единоборств. Работал советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.



Также Хасиков был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина на выборах в 2018 году. Кроме того, он участвовал в реализации проекта Putin Team.



Ранее в среду глава Республики Калмыкия Алексей Орлов написал заявление об отставке и сообщил, что не будет принимать участие в выборах губернатора региона в 2019 году.