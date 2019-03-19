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Демократия выдыхается. Выборы в Израиле как пример глобального кризиса демократии, - А.Эскин
13:24 20.03.2019

Спорт предвыборной гонки в Израиле дает пищу для печальных размышлений о современной системе назначения правителей. Эта зияющая черная впадина современной жизни в развитых странах просматривается достаточно явственно и в нашей стране, где дела идут в целом достаточно успешно. Казалось бы, коли солнце определенно взошло над Израилем, то и способ выборов и назначений должен быть впечатляюще удачным. Ан нет!

Впрочем, чувство разочарования нынешней системой охватывает уже все большую часть мыслящих граждан развитых стран. Еще года назад авторитетная лондонская газета Financial Times привела обескураживающие факты, выявленные в глобальном исследовании медиаконцерна Бертельсманн о состоянии демократии в мире. Все меньше стран верят в современную демократию и практикуют ее. "Уровень демократии" достиг самой низшей точки за последние годы, если считать от 2012 года. И это в то время, когда страны победившей либеральной демократии держат в руках большую часть мировой экономики и мирового богатства. И это при громадных затратах США и стран Европы на пропаганду своей системы выборов и своего уровня жизни. И невзирая на их экономические успехи и высокий уровень жизни.

Еще более интересные результаты показывает исследование, проведенное минувшим летом группой экспертных центров Dalia Research, Alliance of Democracies и Rasmussen Global. 54% жителей демократических стран считают, что их голос никак не влияет на политические решения. 64% опрошенных считают, что их правительство не действует в их интересах. Отмечается, что это самый низкий показатель доверия к демократии за тридцать лет.

Этот молчаливый общественный вотум недоверия системе возник не вследствие пропаганды из России или из мира победившего исламизма. Подобные настроения являются следствием глобального кризиса демократии. И это особенно ярко заметно на фоне очевидных пороков системы даже в странах, где сегодня у власти успешные лидеры, как, например, Трамп и Нетаньяху.

Что видят наши глаза и что слышат наши уши в эти дни? Преуспевающего премьер-министра смешивает с грязью одна оппозиционная партия за другой. Послушаешь их, и выходит, что все действия Нетаньяху безответственные или злокозненные. В ответ правящая партия Ликуд всеми способами очерняет своих конкурентов. При том, что во главе наиболее популярной ныне оппозиционной партии стоят три бывших начальника Генштаба Израиля. При том, что два из них занимали пост командующих армии при Нетаньяху, а один даже был при нем министром обороны.

Иными словами, предвыборная кампания в Израиле - это помесь полуправды с кривдой. Ой, не в таком споре рождается истина. Ой, не такую систему отбора начальства можно представить предметом гордости.

Несомненно, мне сразу возразят, что система жесткого тоталитаризма (имеют в виду национал-социализм Гитлера и коммунизм Сталина) намного хуже нынешних демократий. И еще приведут слова Черчилля о том, как демократия плоха, но остальные системы еще лише. Стоп! Даже если британский премьер был в чем-то прав, то почему бы не задуматься? Ежели современная демократия столь худа, то почему не начать думать о чем-то лучшем? Пусть остальные еще хуже нее, но разве не следует приложить все силы, чтобы найти замену сией плохой демократии? Или реформировать так, чтобы из разряда плохой системы ее можно было бы перевести в категорию сносных или даже благонамеренных.

Со мной вступят в спор все выгодники от системы. Но человек с самым малым остатком правдоискательства признает порочным происходящее у нас на глазах. Люди теряют все понятия о нравственности и ввязываются в спортивную сутолочь ради обретения власти. И почему-то им кажется, что именно так надо. Этот уклад выборов сводится к тому, кто кого перекричит и кто кого переврет. Возразят, что не совсем. Иначе не побеждали бы иногда более успешные и эффективные, как то Трамп и Нетаньяху. И с этим нельзя и не согласиться. Только этого мало, совсем мало.

Вдумайтесь, насколько поверхностны все принятые в эти дни рассуждения. Посудите сами, насколько замутнен наш современный взгляд, если мы с терпимостью дома толерантности смотрим на порочное вокруг.

И пусть не кричат выгодники, что тоталитарная система хуже. Или что авторитарная порочнее. Или что "суверенная демократия" не преуспела. Мы предлагаем остановиться и внимательно посмотреть вокруг. И поразмышляем вместе в следующих статьях.

Авигдор Эскин, 20 марта 2019,

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553077440
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