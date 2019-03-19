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Назарбаев. Устал и ушел, - В.Половинко
15:44 20.03.2019

Устал и ушел
Правивший Казахстаном почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил с себя президентские полномочия. Но власть по-прежнему у него в руках

Вячеслав Половинко
спецкор

Последний действующий президент на Евразийском континенте, пришедший к власти еще при Советском Союзе, Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном почти 30 лет, и в 2015 году - на последних выборах - получил 97,75% голосов. А в 2020 году, как казалось, он пойдет на новые выборы.

Правда, уже в 2018 году люди начали что-то подозревать:

Назарбаев "перепрошил" схему власти и усилил Совет безопасности, наделив председателя полномочиями едва ли не большими, чем у главы государства.

К тому же у Назарбаева есть президентская партия, которая чуть меньше чем полностью контролирует парламент. И все равно его уход 19 марта в 2019 году в 19 часов вечера стал полной неожиданностью для всей страны.

Назарбаев ушел в прямом эфире во время обращения к нации.




Монтаж: Глеб Лиманский / "Новая газета"

В аппаратной телеканала "Хабар 24" забыли выключить звук, поэтому после первых слов Назарбаева об отставке за кадром раздался взволнованный вздох и вскрик "е-мое!".

Президент Казахстана объявил о решении оставить свой пост, поскольку, по своим собственным словам, сделал все, чтобы республика оправилась от последствий распада СССР и вышла на мировую арену в качестве большого игрока.

При этом Назарбаев особо подчеркнул, что "до конца своих дней" останется у всех на виду - как раз таки как глава Совбеза. Своей основной задачей он при этом видит проведение будущих выборов так, чтобы его курс был продолжен. Пока же врио президента станет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев, присягу он принесет утром 20 марта.

Задача перед Назарбаевым стоит нетривиальная, поскольку за 30 лет у власти он мастерски убрал с политической доски Казахстана все крупные фигуры, но при этом не оставил ни одного политика, которого в полной мере можно было бы назвать преемником.

В первом приближении самой очевидной фигурой на престол выглядит старшая дочь президента Дарига Назарбаева, депутат Сената. Формально ничто не мешает ей выдвинуться на ближайших выборах. Другой вопрос, что с именем Назарбаевой в последнее время связано несколько скандалов. Последний доклад правозащитников из "Евразийской демократической инициативы" был посвящен тому, что дочь президента могла выводить на счета в Австрии десятки миллионов долларов (сама Дарига доклад никак не комментировала). К тому же у Дариги Назарбаевой мало непосредственного опыта управленца: она ни разу не была ни акимом (руководитель администрации в Казахстане - Ред.), ни спикером парламента.

Это, конечно, не так важно, если Нурсултан Назарбаев укажет на нее пальцем - особенно с учетом того, что де-факто он все равно остается с большим количеством полномочий и в статусе главы Совбеза может заблокировать любое президентское действие.

Но отсутствие альтернативы может сыграть и злую шутку с конструкцией назарбаевского режима. Ушедший в отставку президент по-прежнему держит в своих руках все силовые структуры, а также наделил их полномочиями в любой непонятной ситуации включать режим информационной блокады в стране. Но даже среди силовиков есть как минимум равновеликие Назарбаевой фигуры - к примеру, глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Весь вопрос исключительно в том, придержит ли он свои амбиции (Масимов - бывший премьер-министр) ради сохранения всей конструкции.

Самое главное, что ситуация в Казахстане сейчас не так радужна, как расписал Назарбаев в своем прощальном обращении. Да, в стране есть столица Астана, которая напоминает то ли Дубай, то ли Париж, то ли все вместе - но в остальных городах растет социальное недовольство. Да и в Астане неспокойно: зимой во времянке сгорели пять девочек, чьи родители вынуждены были ночью уйти на работу, - и это привело к небывалому социальному взрыву и протестам по всей стране.

Дошло до того, что с требованием отставки Назарбаева женщины в регионах приходили даже в приемную президентской партии - неслыханная в последние годы дерзость.

Президент тогда в спешке отправил в отставку правительство - впервые в истории, - но и это не помогло, поскольку люди почувствовали слабость Лидера нации и только усилили свой нажим.

На мировой арене все достижения Назарбаева померкли перед убийством в 2018 году в центре Алматы призера Олимпиады в Сочи по фигурному катанию Дениса Тена: стало очевидно, что при радужной витрине уровень внутреннего хаоса стал плохо контролируемым. К тому же Назарбаев не решился убрать министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, чем навлек на себя еще большую критику. Обычные жители страны никогда не простят Назарбаеву Жанаозен: в 2011 году после многомесячной забастовки нефтяников на западе страны полицейские открыли огонь по демонстрантам, убив минимум 17 человек (неофициально список жертв увеличивают до сотни человек).

А главной ошибкой стала полнейшая зачистка оппозиции, которая сделала режим полностью закостенелым (все попытки выйти на улицы пресекались жестко - вплоть до задержания журналистов в 2016 году). Главный враг Назарбаева, беглый олигарх Мухтар Аблязов, был дома заочно приговорен к пожизненному заключению, но так и остался неуязвим для режима.

С другой стороны, хотя для сторонников того же Аблязова и любых недовольных граждан уход Назарбаева считается победой, тут первый казахстанский президент перехитрил, кажется, всех. Он по-прежнему сохранил властные рычаги, но при этом чуть меньше чем полностью обелил свою репутацию. Теперь его будут вспоминать не как душителя свободы или хвастающего своими достижениями на мировой арене человека с культом личности, а как человека, который добровольно оставил пусть и не самый важный, но все-таки первый пост в стране.

Свое желание войти в историю победителем Нурсултан Назарбаев выполнил.

Источник - Новая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553085840
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