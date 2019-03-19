УзбАрмия. Полковник Чориев возглавил Северо-Западный военный округ, полковник Ортиков - Чирчикское танковое училище

15:53 20.03.2019

Распоряжением президента Шавката Мирзиеева назначены командующий войсками Северо-западного военного округа, а также начальник Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища.



По сообщению пресс-службы ведомства, полковник Ортиков Фарходжон покинул пост командующего войсками Северо-западного военного округа и назначен на должность начальника Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища.



На должность командующего войсками Северо-западного военного округа назначен полковник Чориев Дилшод, который был командиром в одной из воинской части Гурумсарайского гарнизона Восточного военного округа.