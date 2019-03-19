"Висит, как сопля у маленького ребенка". Дурковатый КирСпикер Джумабеков ввязался в полемику с непросыхающим экс-президентом Атамбаевым

16:46 20.03.2019

Спикер ЖК Д.Джумабеков сделал обращение к экс-президенту А.Атамбаеву



Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков 20 марта на заседании парламента сделал обращение к экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.



Он напомнил, что в конце прошлой недели экс-президент на митинге-реквиеме в память погибших в Аксыйских событиях сделал ряд политических заявлений, в том числе высказался о депутатах.



Атамбаев в своей речи высказал критику в адрес Жогорку Кенеша, в частности, сказал, что некоторые депутаты стали "как сопля у маленького ребенка – висит и ни туда, ни сюда".

По регламенту ЖК в таких случаях должен отвечать спикер, пояснил Джумабеков и вышел на центральную трибуну для заявления.



"Уважаемый Алмазбек Шаршенович, народ Кыргызстана за 30 лет пережил многое. Семейно-клановое правление, о котором вы говорили, стало причиной Аксыйских событий и привело к нескольким революциям. В 2011-2017 годах, когда вы руководили страной, в стране было сделано много хорошего. Никто не говорит, что этого не было. Но в то же время были и отрицательные вещи: страна погрязла в долгах, были коррупционные дела, была попытка узурпации власти. К сожалению, это все стало известно после вашего ухода", - сказал спикер.



В качестве примера Джумабеков назвал реконструкцию ТЭЦ Бишкека. "386 млн долларов, куда пошли эти деньги? Несмотря на то, что вы ушли с поста, ваши ставленники крепко держали в руках правительство, прокуратуру, силовые органы, таможню, город. Вы также влияли на парламент. Несмотря на это депутаты, о которых вы говорили плохо, создали независимую комиссию и только по одному объекту выявили большие нарушения. В рамках расследования правительство было отправлено в отставку, были задержания ряда чиновников", - сказал Джумабеков.



Он заявил, что не из-за парламента народ Кыргызстана оказался в долгах; не парламент "съел" гранты и кредиты; не парламент возбуждал уголовные дела на своих оппонентов и сажал их.



"Парламент продолжает работу, принимая критику в свой адрес. Если мы допустили ошибку, мы не виним в ней другого. Наоборот, мы признаем ошибки и пытаемся исправить их. Ваше заявление, которое было сказано в эмоциях, мы рассматриваем как попытку вызволить своих людей. Но перед законом все равны", - сказал спикер Джумабеков.