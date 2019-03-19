Ария веселой вдовы. Дарига Назарбаева еще всем покажет..., - А.Казанцев

16:59 20.03.2019

Политолог: дочь Назарбаева может претендовать на пост главы Казахстана



Избрание дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой спикером сената закрепляет позиции семьи Назарбаевых, а также показывает возможность потенциального карьерного роста политика вплоть до президентского поста, считает директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана МГИМО Андрей Казанцев.



В среду депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана избрали спикером старшую дочь первого президента страны Даригу Назарбаеву. Выборы нового спикера связаны с тем, что предыдущий председатель сената Касым-Жомарт Токаев в среду вступил в должность президента после отставки Нурсултана Назарбаева.

Отвечая на вопрос, стоит ли рассматривать новый пост Назарбаевой как закрепление позиций семьи или как ее подготовку к дальнейшему продвижению в политической карьере, Казанцев отметил, что "оба варианта возможны".



"То есть с одной стороны, есть, например, хорошо известная ситуация с (дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова) Гульнарой Каримовой в Узбекистане, и, безусловно, Назарбаев не может позволить, чтобы с его семьей повторилось то же самое. И в этой связи избрание Дариги на эту позицию гарантирует, что с семьей Назарбаева все будет хорошо", - сказал Казанцев РИА Новости.



Старшую дочь Назарбаева избрали спикером сената Казахстана

Но это, по его словам, не исключает и дальнейшего карьерного роста Назарбаевой. "Она один из самых опытных политиков в Казахстане. У нее есть потенциал и помимо влияния ее отца. Сейчас все возможно", - добавил он.

На уточняющий вопрос, может ли она стать в будущем президентом Казахстана, эксперт ответил утвердительно. "Я думаю, да, сейчас такая возможность, но нужно посмотреть на развитие событий, когда начнется президентская кампания, но сейчас такая возможность просматривается", - отметил собеседник агентства.



При этом Казанцев подчеркнул, что сейчас рано конкретно обсуждать, кто будет следующим президентом Казахстана.

"Когда будет кампания, будет понятно. Есть целый список обсуждающихся сейчас экспертами вариантов. Там не только Дарига, даже из семьи Назарбаева. Особенность Назарбаева как политика заключается в том, что он очень тонкий политик, умеющий делать непредсказуемые ходы, поэтому предсказать тот маневр, который он в кадровом отношении подготовил, сейчас достаточно бесперспективно, это будет ясно только в ближайшее время", - пояснил Казанцев.



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Он добавил, что Казахстану предстоит долгий переходный период. "При любых раскладах следующий президент Казахстана будет проводить ту же политику, что и Назарбаев. Будет ли это Токаев, будет ли это Дарига или кто-то еще", - заявил эксперт.



Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений. В декабре 2017 года Каримова была приговорена к десяти годам лишения свободы, в июле 2018 года наказание заменили на пять лет ограничения свободы с отбыванием по месту жительства ее дочери Иман в Ташкенте. В марте генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.



Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам, по которым проходит Каримова, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти 2 миллиарда долларов. Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.