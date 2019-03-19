 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.03.2019
19:30  Очередные выборы президента Казахстана могут пройти уже в декабре 2019
19:25  Елбасанутые. Казахстанские города переименовывают главные улицы в честь "Отца народа"
18:54  Мемы о переименовании Астаны в Нурсултан заполонили соцсети
18:51  УзбМинтруд создал чрезвычайную группу в связи с угрозой безопасности узбекским мигрантам в Якутии
18:32  Загадка отставки Назарбаева. Елбасы ушел, елбасизм остался... - М.Ростовский
17:45  Еще один устал... Шнур распустил "Ленинград"
17:25  Очередная ошмячка Элнура Боронбаева получила вкусный пост главы ФОМС Киргизии
16:59  Ария веселой вдовы. Дарига Назарбаева еще всем покажет..., - А.Казанцев
16:46  "Висит, как сопля у маленького ребенка". Дурковатый КирСпикер Джумабеков ввязался в полемику с непросыхающим экс-президентом Атамбаевым
16:02  В Таджикистане собрался в отставку премьер Расулзода?
15:53  УзбАрмия. Полковник Чориев возглавил Северо-Западный военный округ, полковник Ортиков - Чирчикское танковое училище
15:44  Назарбаев. Устал и ушел, - В.Половинко
14:21  Международный день Навруз и Ахемениды, - Х.Мухаббатов
13:49  Арашуковщина. РосСенатора Керимова Франция официально обвинила в уклонении от уплаты налогов за свои виллы
13:24  Демократия выдыхается. Выборы в Израиле как пример глобального кризиса демократии, - А.Эскин
13:01  РосКадры. Глава Алтая Бердников подал в отставку, главой Калмыкии стал кик-боксер Бату Хасиков
12:39  Папа, дай порулить. Чиновником №2 (спикером Сената) Казахстана стала Дарига Назарбаева
12:19  В Йемене найдена 2000-летняя бронзовая табличка в честь неизвестного науке божества - Аттар Хармана
12:16  Запад помогает КНР шпионить за китайскими гражданами
11:52  КырПрезидент Жээнбеков раскритиковал силовиков за конфликт на границе с Таджикистаном
11:20  Атамбаев: Я прошу прощения перед всеми, что привел Сооронбая к власти. Я исправлюсь...
10:21  Назарбаев стал Дважды Народным Героем Казахстана
09:53  Быть Астане - Нурсултаном. Предложения Токаева по увековечиванию памяти еще живого Елбасы
09:33  Тимур Токаев (новый КазПринц) - скромный теневой миллионер из "Аби Петролеум Кэпитал"
09:29  Назарбаев блестяще разыграл эту партию, - Д.Ашимбаев
09:21  Назарбаев переедет из резиденции "Ак орда" в здание библиотеки лидера нации
09:12  Дочь, зять, племянник и другие официальные лица. Кто станет следующим президентом Казахстана
09:08  Кыргызов в Якутии просят не выходить из домов до урегулирования обстановки
08:55  Полномочия Назарбаева как главы Совбеза, председателя партии и елбасы огромны. Перечисляем
08:48  Скончался глава кыргызстанского ОАО "Электрические станции" Аскар Эшимбеков
08:42  У человечества должна быть альтернатива капитализму, - Янис Варуфакис
08:37  Как украинские чиновники наживаются на "голодоморе",- Е.Юрьев
08:28  Митрополит Александр провозгласил Назарбаева "Отцом казахстанского народа"
08:19  Первее всех живых. Назарбаев занял должность пожизненного руководителя Казахстана, - "Къ"
08:16  Турецкий президент рядится в одежды борца с террористами, - Ст.Иванов
08:14  Визит лидера Китая может расколоть правительство Италии, - В.Скосырев
08:12  Назарбаев ушел в отставку, оставшись главой Казахстана, - Ю.Рокс
07:43  "Видишь суслика. И я - не вижу, но он там есть...". Чубайс рассказал Путину о работу "Роснано"
05:38  Транзит власти в Казахстане начался. Что означает уход Назарбаева? - М.Шибутов
00:30  Как миллиардер из Ташкента Леваев "подставил" Дональда Трампа
00:03  Турецкие султаны. Ч. 5. Мурад III - апофеоз Величия Порты
00:01  Узбекистан. Когда государству грозит превращение в мафию..., - Б.Мусаев
Вторник, 19.03.2019
22:42  В Якутске прошел массовый митинг против мигрантов из ЦА
22:29  Семь уголовных дел возбуждено после конфликта на таджикско-кыргызской границе
22:24  Депутат Бишкекского горкенеша Десятников оказался гражданином России
22:16  Курултай женщин создают в Казахстане. Женские НПО объединяют усилия
22:07  Назарбаев будет больше чем президентом, - П.Акопов
20:29  Скончался экс-секретарь ЦК Компартии Таджикистана Абдурахман Дадабаев
19:45  Первый пошел. Перед само-отставкой Назарбаев пошептался с Путиным
18:59  Якутская трагедия это очередной звонок. Миграционная бесПолитика России, - Э.Ханымамедов
18:39  Верный агашка Махмуд Касымбеков назначен руководить канцелярией Елбасы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Ария веселой вдовы. Дарига Назарбаева еще всем покажет..., - А.Казанцев
16:59 20.03.2019

Политолог: дочь Назарбаева может претендовать на пост главы Казахстана

Избрание дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой спикером сената закрепляет позиции семьи Назарбаевых, а также показывает возможность потенциального карьерного роста политика вплоть до президентского поста, считает директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана МГИМО Андрей Казанцев.

В среду депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана избрали спикером старшую дочь первого президента страны Даригу Назарбаеву. Выборы нового спикера связаны с тем, что предыдущий председатель сената Касым-Жомарт Токаев в среду вступил в должность президента после отставки Нурсултана Назарбаева.
Отвечая на вопрос, стоит ли рассматривать новый пост Назарбаевой как закрепление позиций семьи или как ее подготовку к дальнейшему продвижению в политической карьере, Казанцев отметил, что "оба варианта возможны".

"То есть с одной стороны, есть, например, хорошо известная ситуация с (дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова) Гульнарой Каримовой в Узбекистане, и, безусловно, Назарбаев не может позволить, чтобы с его семьей повторилось то же самое. И в этой связи избрание Дариги на эту позицию гарантирует, что с семьей Назарбаева все будет хорошо", - сказал Казанцев РИА Новости.

Старшую дочь Назарбаева избрали спикером сената Казахстана
Но это, по его словам, не исключает и дальнейшего карьерного роста Назарбаевой. "Она один из самых опытных политиков в Казахстане. У нее есть потенциал и помимо влияния ее отца. Сейчас все возможно", - добавил он.
На уточняющий вопрос, может ли она стать в будущем президентом Казахстана, эксперт ответил утвердительно. "Я думаю, да, сейчас такая возможность, но нужно посмотреть на развитие событий, когда начнется президентская кампания, но сейчас такая возможность просматривается", - отметил собеседник агентства.

При этом Казанцев подчеркнул, что сейчас рано конкретно обсуждать, кто будет следующим президентом Казахстана.
"Когда будет кампания, будет понятно. Есть целый список обсуждающихся сейчас экспертами вариантов. Там не только Дарига, даже из семьи Назарбаева. Особенность Назарбаева как политика заключается в том, что он очень тонкий политик, умеющий делать непредсказуемые ходы, поэтому предсказать тот маневр, который он в кадровом отношении подготовил, сейчас достаточно бесперспективно, это будет ясно только в ближайшее время", - пояснил Казанцев.

Путин поблагодарил Назарбаева за успешную совместную работу
Он добавил, что Казахстану предстоит долгий переходный период. "При любых раскладах следующий президент Казахстана будет проводить ту же политику, что и Назарбаев. Будет ли это Токаев, будет ли это Дарига или кто-то еще", - заявил эксперт.

Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений. В декабре 2017 года Каримова была приговорена к десяти годам лишения свободы, в июле 2018 года наказание заменили на пять лет ограничения свободы с отбыванием по месту жительства ее дочери Иман в Ташкенте. В марте генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.

Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам, по которым проходит Каримова, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти 2 миллиарда долларов. Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553090340
Новости Казахстана
- Обращение Главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2019 года №885
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
- Ашимбаев: Нурсултан Назарбаев блестяще разыграл эту партию
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 2019 года №879
- В Правительстве рассмотрен ход реализации программ "Нұрлы жер" и "7-20-25": будет построено 118 тыс. жилищ
- В Министерстве обороны прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам военной безопасности
- "Цикл идет постоянно"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  