Очередная ошмячка Элнура Боронбаева получила вкусный пост главы ФОМС Киргизии

17:25 20.03.2019

Элнура Боронбаева назначена главой Фонда обязательного медицинского страхования. Информацию АКИpress подтвердила сама Боронбаева.



Со 2 октября 2018 года она занимала должность координатора здравоохранения по Ошской области. А ранее она возглавляла Ошскую детскую межобластную больницу.



Резюме



Дата рождения - 8 февраля 1972 года



Место рождения - Ноокатский район



Образование



- 1989-1997 годы - Кыргызская государственная медицинская академия имени И.Ахунбаева, факультет педиатрии, специальность - врач-педиатр общего профиля.



Трудовая деятельность



- 1997-1998 годы - Кыргызский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, интернатура;



- 1998-2010 годы - научный сотрудник отделения аллергологии Национального центра охраны материнства и детства.



- с октября 2010 года по 22 июля 2017 года - главный специалист управления по организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения, главный педиатр;



- с 2017 года по 25 сентября 2018 года - директор Ошской межобластной детской клинической больницы.



Классный чин - инспектор государственной кадровой службы 3 класса.



Дополнительная информация



В 2011 году была удостоена звания "Лучший работник сферы здравоохранения КР", в 2014 году - Почетная грамота Министерства здравоохранения, 2016 год - Почетная грамота Государственной кадровой службы, 2018 год - Благодарственное письмо Жогорку Кенеша КР.



Является кандидатом медицинских наук.