|Очередная ошмячка Элнура Боронбаева получила вкусный пост главы ФОМС Киргизии
17:25 20.03.2019
Элнура Боронбаева назначена главой Фонда обязательного медицинского страхования. Информацию АКИpress подтвердила сама Боронбаева.
Со 2 октября 2018 года она занимала должность координатора здравоохранения по Ошской области. А ранее она возглавляла Ошскую детскую межобластную больницу.
Резюме
Дата рождения - 8 февраля 1972 года
Место рождения - Ноокатский район
Образование
- 1989-1997 годы - Кыргызская государственная медицинская академия имени И.Ахунбаева, факультет педиатрии, специальность - врач-педиатр общего профиля.
Трудовая деятельность
- 1997-1998 годы - Кыргызский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, интернатура;
- 1998-2010 годы - научный сотрудник отделения аллергологии Национального центра охраны материнства и детства.
- с октября 2010 года по 22 июля 2017 года - главный специалист управления по организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения, главный педиатр;
- с 2017 года по 25 сентября 2018 года - директор Ошской межобластной детской клинической больницы.
Классный чин - инспектор государственной кадровой службы 3 класса.
Дополнительная информация
В 2011 году была удостоена звания "Лучший работник сферы здравоохранения КР", в 2014 году - Почетная грамота Министерства здравоохранения, 2016 год - Почетная грамота Государственной кадровой службы, 2018 год - Благодарственное письмо Жогорку Кенеша КР.
Является кандидатом медицинских наук.