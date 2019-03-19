Еще один устал... Шнур распустил "Ленинград"

17:45 20.03.2019

Лидер рок-группы "Ленинград" объявил о прощальном туре коллектива.



У себя в инстаграме Сергей Шнуров в стихах и нецензурной форме объяснил, что устал от шоу-бизнеса. "Не стесняясь я бухал. / Все "иметь" в предельном смысле / (Устал) я уже / И пришел к нехитрой мысли - / Раж уходит в тираже", - размышляет Шнуров.



По словам музыканта, его жизнь напоминает ему жизнь ряженого орангутанга "в витрине зоопарка". "Прыгать и скакать приматом, / Доложу, нелегкий крест. / Я за всех ругался матом. / Бог не сдаст, свинья не съест", - пишет артист, добавляя, что может вернуться в музыку, но нескоро.



Ранее Шнуров ответил драматургу Евгению Гришковцу на обвинения в предательстве.