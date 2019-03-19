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Загадка отставки Назарбаева. Елбасы ушел, елбасизм остался... - М.Ростовский
18:32 20.03.2019

Лидер Казахстана ушел из президентов, но остался у власти

Услышав о внезапной добровольной отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, я впал в состояние шока, но при этом ничуть не удивился.

В бывших советских республиках Средней Азии и странах третьего мира за высшую должность в стране принято цепляться до последнего. Нынешний лидер Алжира Бутефлика пытался в этом году баллотироваться в президенты на пятый срок, пребывая практически на смертном одре. Когда в 2017 году лидер Зимбабве Роберт Мугабе был свергнут в результате военного переворота, ему было 93 года, но он по-прежнему хотел остаться у власти. Но Нурсултан Назарбаев никогда не был типичным лидером постсоветского государства или страны третьего мира.

Теперь уже экс-президент Казахстана - это настоящий политический самородок, очень гордый человек с глубоким чувством своей исторической миссии. Репутацию политического гиганта и гения прагматизма Назарбаев потвердил и уйдя в отставку: покинув пост президента, он все равно остался высшим лидером страны - казахстанским экивалентом великого верховного лидера Китая Дэн Сяопина.

Некоторые мои информированные знакомые из числа высшей казахстанской политической элиты призывали меня не торопиться с выводами.

По мнению одного из таких людей, уход Назарбаева с должности президента пока не может считаться окончательным. Например, события могут развиваться так: после заявления Нурсултана Абишевича в стране поднимется волна негодования. И, уступая "настойчивым и многочисленным просьбам граждан", Назарбаев все-таки примет решение баллотироваться в президенты на новый срок.

Что ж, в казахстанской политике возможно все. Но самым логичным объяснением решения лидера Казахстана я все-таки считаю другой вариант - вариант, о котором сам Назарбаев объявил в своем обращении к народу.

В далеком 1995 году я в составе группы журналистов сопровождал президента Казахстана на саммит лидеров тюркоязычных государств в столице Киргизии Бишкеке.

В ходе долгой автобусной поездки из тогдашней столицы Казахстана Алма-Аты в Бишкек я познакомился с тогдашним личным фотографом Назарбаева. Этот заслуженный человек давно умер. Поэтому я считаю себя вправе поделиться историей, которую он мне рассказал. В ходе официального визита Назарбаева в одну из соседних среднеазиатских столиц мой собеседник сделал парный снимок шефа с его радушным хозяином: два президента стоят рядом в одинаковых позах и в одинаковых меховых шапках.

Ожидая от начальника похвалы за удачное композиционное решение, личный фотограф президента Казахстана вместо этого получил от него выговор: " Зачем ты сфотографировал меня с этим чудаком?!" (в оригинале Назарбаев использовал более крепкое выражение)". Нурсултан Абишев отреагировал так не в силу личной неприязни к своему коллеге- президенту. Причина была более глубокой: тот бывший первый секретарь местного ЦК быстро организовал в своей стране гротескный культ собственной личности. Не желая в силу понятных причин критиковать своего коллегу публично, Назарбаев в то же самое время категорически не хотел становится с ним в один ряд.

Это чувство политического реализма, помноженное на чувство собственного достоинства, осталось с Нурсултаном Абишевичем до самого конца его пребывания на должности президента. Назарбаев безжалостно выгонял на почтенную пенсию даже своих самых близких коллег, когда они достигали пенсионного возраста.

С собой казахстанский лидер поступил не менее строго - но при этом вполне прагматично. Отказавшись становиться "казахстанским Бережневым", Назарбаев вместо этого сделал заявку на роль казахстанского Дэн Сяопина.

Оперативное управление страной теперь передано другим - в первую очередь новому и.о. президента, профессиональному дипломату, очень мягкому и интеллигентному человеку Касымжомарту Токаеву. Но бразды верховного правления все равно остаются у Назарбаева, который остается обладателем статуса "елбасы" (лидера нации), первого президента республики, председателя Совета безопасности и лидера правящей партии. Назарбаев ушел, но при этом остался. Так, по крайней мере, выглядит ситуация на данный момент.

Михаил Ростовский

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553095920
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