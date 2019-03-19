УзбМинтруд создал чрезвычайную группу в связи с угрозой безопасности узбекским мигрантам в Якутии

18:51 20.03.2019

Минтруд создал чрезвычайную группу в связи с угрозой безопасности узбекским мигрантам в Республике Саха, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Напомним, что в российских СМИ распространилась информация о митингах в Республике Саха против трудовых мигрантов из Центральной Азии. Поводом стало изнасилование, в котором Следственный комитет Российской Федерации обвинил выходца из Республики Кыргызстан.



По данному инциденту в Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан создана чрезвычайная рабочая группа.



"На сегодняшний день в Республике Саха осуществляют трудовую деятельность 11250 граждан Узбекистана. Сотрудники министерства связались с представителем узбекской диаспоры в Якутии Тошпулатом Едгоровым. По предоставленной информации, на сегодняшний день ситуация некритичная, жизни и здоровью наших соотечественников ничего не угрожает. Несмотря на это, представитель диаспоры призывает не терять осторожность и не посещать места массового скопления людей без необходимости", – отметили в министерстве.



Также ситуация находится под пристальным надзором представителя Агентства по внешней миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений в Российской Федерации Саиднумона Мансурова. По его сообщениям, ситуация в Республики Саха стабилизировалась.



В целях поддержки и защиты прав наших соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность в Республике Саха, Министерство занятости и трудовых отношений просит обращаться на "горячую линию" в Москве +7 (903) 507-76-67 или в Ташкенте +998 (71) 200-06-00.



"Министерство готово оказать всестороннюю поддержку граждан Узбекистана в возвращении на Родину лиц, оказавших в сложной ситуации или без документов за рубежом, столкнувшихся с нарушением трудовых прав и свобод, а также предоставить условия для получения льготных кредитов на развитие предпринимательства и обеспечения самозанятости", – сообщили в Минтруде.



Темир Исаев