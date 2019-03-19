Мемы о переименовании Астаны в Нурсултан заполонили соцсети

18:54 20.03.2019

Нурсултан из Нурсултана



Горсовет Астаны поддержал переименование города в Нур-Султан - в соответствии с предложением нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Ранее в среду парламент в рекордные сроки, сразу в двух чтениях одобрил соответствующие поправки в конституцию. Таким образом власти страны хотят отдать дань уважения первому президенту, бессменному с 1990 года лидеру Нурсултану Назарбаеву, накануне объявившему об отставке.



Хотя из большой политики Назарбаев не уходит - он сохранит за собой многие посты: будет главой Совбеза, останется членом Конституционного совета. А старшая дочь Дарига Назарбаева заняла освободившееся из-за назначения Токаева кресло спикера парламента. Ее прочат в президенты на выборах 2020 года, так что династия сохраняет власть. Впрочем, это уже мало интересует простых граждан как в самом Казахстане, так и в России. Пользователи Сети вчера наперебой обсуждали уход вечного, как казалось, казахского президента. Сегодня пищу для новых мемов подбросил Токаев со своей идеей о переименовании Астаны (которую за последние полвека как только не называли).



@arkadiygershman

На картинке Нурсултан в библиотеке Нурсултана в городе Нурсултан (раньше: Астана).



@DLGreez

Я уехал в Астану,

А приехал в Нурсултан



@belamova

Новый президент Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан.

Кажется в ближайшем будущем Минск станет Александрией.



@prof_preobr

Столица Казахстана Астана может быть переименована в Нурсултан.

Такое предложение внес преемник Назарбаева Токаев.

Ну не знаю.

Мне кажется, лучше к "Астана" просто добавить "Витесь".



Россияне пошли дальше и принялись гадать, какие российские города можно было бы назвать в честь нашего президента. Есть такой вариант: "Санкт-Путинбург". Или предлагают древний Владимир переименовать во Владимир Владимирович.