Елбасанутые. Казахстанские города переименовывают главные улицы в честь "Отца народа"

19:25 20.03.2019

Переименованы центральные улицы Петропавловска и Уральска



Анастасия Цирулик



Депутаты городских маслихатов единогласно проголосовали за переименование.



В Петропавловске и Уральске поддержали Касым-Жомарта Токаева, который после церемонии инаугурации предложил назвать все центральные улицы городов именем Елбасы.



Улица Мира в Петропавловске - одна из самых протяженных в Петропавловске - более шести километров. Проходит практически через весь город, передает МИА "Казинформ".



Как передает "Уральская неделя", в Уральске внеочередная сессия прошла 20 марта, она была проведена специально для обсуждения переименования улиц.



"Нами было вынесено предложение о переименовании проспекта Достык в проспект Нурсултан Назарбаев, думаю, это будет справедливо", - сказал аким города Мурат Мукаев.