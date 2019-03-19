Очередные выборы президента Казахстана могут пройти уже в декабре 2019

19:30 20.03.2019

Очередные выборы президента могут пройти уже в декабре 2019 - Ашимбаев



Александра Алехова



Такое решение возможно для соблюдения норм действующей Конституции.



20 марта в должность президента Казахстана вступил Касым-Жомарт Токаев. Днем ранее пост главы государства покинул Нурсултан Назарбаев, который накануне произвел ряд любопытных назначений в высшем эшелоне власти. Вот каким, по мнению политолога Данияра Ашимбаева, будет Казахстан при Токаеве.



Противоречия в законах

- Нурсултан Абишевич, слагая полномочия, сказал, что видит в Токаеве будущего президента страны. Что это значит?



- Почему-то все называют Токаева исполняющим обязанности президента. Тогда как с 20 марта, после принесения присяги, он стал полноценным президентом. С одним, правда, ограничением: он не имеет права инициировать изменения в Конституцию. Такое произойдет, когда он будет избран на очередных выборах. А сегодня этот вопрос отпадает.



Сейчас ситуация новая. Нам все в новинку, ничего подобного с 1989 года мы не видели. Тем более, процедуры сейчас другие.



Назарбаев уходит в ситуации, когда все остается под его контролем. Он первый президент, а под это прописывались нормы в законах



- о первом президенте и Совете безопасности. Фактически эти нормы вступили в силу.



В руках Нурсултана Абишевича достаточно много козырей, чтобы сохранить контроль над ситуацией в стране. По крайней мере, думаю, вопросов с какими-то кадровыми движениями сейчас не будет. Правительство сформировано, генпрокурор назначен. Я не думаю, что Токаев в ближайшее время будет кого-то менять. Тем более, получается, даже по Конституции он не вновь избранный президент. Так что все остаются на своих местах.



Скорее всего, он произведет изменения в администрации и какое-то количество людей из его команды пойдет на повышение. Тем более, Нурсултан Назарбаев назначил Махмуда Касымбека и Абая Бисембаева своими сотрудниками уже как первого президента. Технически отставка вступает в силу только с сегодняшнего дня, а не со вчерашнего, когда он о ней объявил.



- Следующие выборы теперь должны быть по графику или досрочными?



- Досрочными выборы могут быть в том случае, если Токаев сам обратится о досрочном прекращении полномочий. Но сейчас ему нужен год стабильной работы, чтобы войти в колею как президенту.



И Назарбаеву, и Токаеву еще нужно будет понять, где заканчиваются полномочия одного и начинается сфера полномочий другого



Даже в законе о Совете безопасности есть первый президент, но нет второго. Имеет ли право теперь Токаев присутствовать на заседании Совета безопасности? Первый президент – да, имеет, а на счет второго в законе ничего не сказано. И здесь возникает несколько парадоксов, которые можно разрешить только практикой.



Раздача погон и увольнения

- Верховным главнокомандующим при этом может быть только действующий президент. А кто главнее – он или глава Совбеза?



- Вопросы немного разные, потому что Совет безопасности рассматривает вопросы и дает рекомендации президенту. И нет такого, что он принимает решения обязательной силы.



На Совбезе вопросы обсуждаются, а верховный главнокомандующий принимает их своими указами в случае войны



Но есть процедуры, что назначения в Министерстве обороны, принятие основных документов – например, Военной доктрины – это прерогатива президента. Вопросы стратегии вырабатываются на Совбезе. И они, как правило, в итоге оформляются указами президента. То есть сейчас по факту главнее будет Назарбаев.



токаев приносит присягу

Касым-Жомарт Токаев



Касым-Жомарту Кемелевичу вообще сначала нужно привыкнуть к мысли, что он глава государства. Здесь вопрос еще и психологический. Понятно, что основные назначения сделаны Назарбаевым незадолго до ухода. За несколько часов до отставки он сменил акима Акмолинской области, ответсека минюста и замруководителя администрации президента. А днем ранее - генпрокурора. Понятно же, что все эти принятые решения остаются в силе.



И эти люди обязаны сейчас слагать полномочия перед Токаевым. Могут, но не обязаны



- Какой оттенок теперь приобрела отставка с поста генпрокурора Кайрата Кожамжарова? Нурсултан Абишевич убрал его специально - как человека, стремительно наращивавшего свое влияние?



- Это как присвоение званий генералов 18 марта Кариму Масимову и Нурлану Ермекбаеву. Можно было подождать до 7 мая, когда в Казахстане проходит звездопад. Но это было сделано заранее, чтобы лично вручить им погоны. Эдакий прощальный жест по отношению к старым соратникам. Так и последние кадровые решения - демонстрация политической воли, которая подвергаться сомнению не будет.



Скорые выборы

- Команда Токаева – кто эти люди?



- Канат Бозумбаев, допустим. Есть еще определенная прослойка работников МИДа. Токаев уже пенсионного возраста, так что вполне возможно, что кто-то из его верных соратников тоже уже мог его достичь. Посмотрим на днях, кого будет назначать.



- А когда следующие выборы?



- В Конституции написано, что очередные выборы должны пройти в декабре. Эта норма остается. Она не меняется, ее заложили на случай, что называется, всяких "вопросиков". Последние были в апреле 2015. Предпоследние тоже.



И каждый раз была конституционная дыра – полномочия истекают в апреле, а изберем в декабре



И Конституционный совет дважды разъяснял по этому поводу. Технически на предстоящих выборах заложена та же схема. Так что пока Конституцию не приведут в сознание, придется разъяснять решением Конституционного совета. По логике, если следующие выборы будут не в марте 2020, то и декабрь, прописанный Конституцией, недалеко. Выборы на декабрь могут объявить уже в октябре, чтобы соблюсти норму.