Казахстан обрел шанс на спасение, - А.Курманов

20:38 20.03.2019

АЙНУР КУРМАНОВ: "КАЗАХСТАН ОБРЕЛ ШАНС НА СПАСЕНИЕ"



Многих застала сегодня врасплох новость о добровольном уходе Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана, который подписал указ о сложении с себя полномочий главы государства в прямом эфире. Безусловно, он никуда не ушел и это очередной спектакль правящей семьи, заранее запланированный и обдуманный



Еще в прошлом году "Лидер нации" придумал себе новую должность бессменного председателя конституционного органа – Совета Безопасности, которому подчиняются Президент, Правительство, Парламент и Верховный суд. Пост президента вообще превращается в нынешней политической конструкции во второстепенную должность, на которую он посадит члена своей семьи или марионетку.



Но сам факт того, что правящая семья вынуждена маневрировать в целях установления династической системы власти, устраивать спектакли с уходом с поста президента и передачей временно полномочий спикеру Сената и ближайшему соратнику Елбасы Касым-Жомарту Токаеву, не имеющему властных амбиций, говорит о серьезных проблемах как на верхах, так и в низах казахстанского общества.



Придушенные и разгромленные группировки в элите могут, в случае если сценарий даст сбой, быстро оживиться и начать свои игры, а недовольные массы уже начали предъявлять свои требования акорде, выставляя социально-экономические требования. Яркие примеры тому – выступления многодетных матерей, движение, которых еще не подавлено, и митинги безработной молодежи и нефтяников в Жанаозене, которые требуют достойные рабочие места и повышения зарплаты.



Несмотря на то, что в Астане "все идет по плану", всегда могут произойти неожиданные исторические события, которые могут враз поломать всю игру правящей камарилье. Это и возможная болезнь все еще всевластного Елбасы, и новые забастовки, и социальные акции протеста, и даже оживление борьбы внутри самой правящей семьи между Даригой Назарбаевой и Тимуром Кулибаевым.



В любом случае это дает некий исторический шанс тем, кто был задавлен и угнетаем долгие годы поверить в свои силы, а новым поколениям предъявить по счетам правящей элите. Это дает шанс народу вырвать свою страну из лап Запада и транснациональных корпораций, которые пытаются превратить ее в свою окончательную политическую и сырьевую колонию.



Айнур Курманов, лидер Социалистического Движения Казахстана,

19 марта 2019,