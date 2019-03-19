|22:01 В Ташкенте установили еще один гигантский флаг Узбекистана
20:38 Казахстан обрел шанс на спасение, - А.Курманов
19:30 Очередные выборы президента Казахстана могут пройти уже в декабре 2019
19:25 Елбасанутые. Казахстанские города переименовывают главные улицы в честь "Отца народа"
18:54 Мемы о переименовании Астаны в Нурсултан заполонили соцсети
18:51 УзбМинтруд создал чрезвычайную группу в связи с угрозой безопасности узбекским мигрантам в Якутии
18:32 Загадка отставки Назарбаева. Елбасы ушел, елбасизм остался... - М.Ростовский
17:45 Еще один устал... Шнур распустил "Ленинград"
17:25 Очередная ошмячка Элнура Боронбаева получила вкусный пост главы ФОМС Киргизии
16:59 Ария веселой вдовы. Дарига Назарбаева еще всем покажет..., - А.Казанцев
16:46 "Висит, как сопля у маленького ребенка". Дурковатый КирСпикер Джумабеков ввязался в полемику с непросыхающим экс-президентом Атамбаевым
16:02 В Таджикистане собрался в отставку премьер Расулзода?
15:53 УзбАрмия. Полковник Чориев возглавил Северо-Западный военный округ, полковник Ортиков - Чирчикское танковое училище
15:44 Назарбаев. Устал и ушел, - В.Половинко
14:21 Международный день Навруз и Ахемениды, - Х.Мухаббатов
13:49 Арашуковщина. РосСенатора Керимова Франция официально обвинила в уклонении от уплаты налогов за свои виллы
13:24 Демократия выдыхается. Выборы в Израиле как пример глобального кризиса демократии, - А.Эскин
13:01 РосКадры. Глава Алтая Бердников подал в отставку, главой Калмыкии стал кик-боксер Бату Хасиков
12:39 Папа, дай порулить. Чиновником №2 (спикером Сената) Казахстана стала Дарига Назарбаева
12:19 В Йемене найдена 2000-летняя бронзовая табличка в честь неизвестного науке божества - Аттар Хармана
12:16 Запад помогает КНР шпионить за китайскими гражданами
11:52 КырПрезидент Жээнбеков раскритиковал силовиков за конфликт на границе с Таджикистаном
11:20 Атамбаев: Я прошу прощения перед всеми, что привел Сооронбая к власти. Я исправлюсь...
10:21 Назарбаев стал Дважды Народным Героем Казахстана
09:53 Быть Астане - Нурсултаном. Предложения Токаева по увековечиванию памяти еще живого Елбасы
09:33 Тимур Токаев (новый КазПринц) - скромный теневой миллионер из "Аби Петролеум Кэпитал"
09:29 Назарбаев блестяще разыграл эту партию, - Д.Ашимбаев
09:21 Назарбаев переедет из резиденции "Ак орда" в здание библиотеки лидера нации
09:12 Дочь, зять, племянник и другие официальные лица. Кто станет следующим президентом Казахстана
09:08 Кыргызов в Якутии просят не выходить из домов до урегулирования обстановки
08:55 Полномочия Назарбаева как главы Совбеза, председателя партии и елбасы огромны. Перечисляем
08:48 Скончался глава кыргызстанского ОАО "Электрические станции" Аскар Эшимбеков
08:42 У человечества должна быть альтернатива капитализму, - Янис Варуфакис
08:37 Как украинские чиновники наживаются на "голодоморе",- Е.Юрьев
08:28 Митрополит Александр провозгласил Назарбаева "Отцом казахстанского народа"
08:19 Первее всех живых. Назарбаев занял должность пожизненного руководителя Казахстана, - "Къ"
08:16 Турецкий президент рядится в одежды борца с террористами, - Ст.Иванов
08:14 Визит лидера Китая может расколоть правительство Италии, - В.Скосырев
08:12 Назарбаев ушел в отставку, оставшись главой Казахстана, - Ю.Рокс
07:43 "Видишь суслика. И я - не вижу, но он там есть...". Чубайс рассказал Путину о работу "Роснано"
05:38 Транзит власти в Казахстане начался. Что означает уход Назарбаева? - М.Шибутов
00:30 Как миллиардер из Ташкента Леваев "подставил" Дональда Трампа
00:10 Кыр-вице-премьер Разаков рассказал детали подписанного с Таджикистаном протокола – коридора из Таджикистана в Ворух нет
00:03 Турецкие султаны. Ч. 5. Мурад III - апофеоз Величия Порты
00:01 Узбекистан. Когда государству грозит превращение в мафию..., - Б.Мусаев
|В Ташкенте установили еще один гигантский флаг Узбекистана
22:01 20.03.2019
Сегодня, 20 марта, в Ташкенте на высоте 57 метров будет установлен флагшток с Государственным флагом Узбекистана.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, флагшток с государственным флагом будет установлен на пересечении улиц Мирзо Улугбек и Махтумкули.
Кроме того, в честь праздника Навруз на этом участке будет открыт одноименный бродвей, а также будет введен в эксплуатацию музыкальный фонтан.
В торжественном открытии примет участие хоким города Ташкента Джахонгир Артикходжаев.
Напомним, на данный момент самый высокий флагшток установлен на площади Дружбы народов. Его высота составляет 65 метров.