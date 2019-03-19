В Ташкенте установили еще один гигантский флаг Узбекистана

22:01 20.03.2019

Сегодня, 20 марта, в Ташкенте на высоте 57 метров будет установлен флагшток с Государственным флагом Узбекистана.



Как сообщает пресс-служба городской администрации, флагшток с государственным флагом будет установлен на пересечении улиц Мирзо Улугбек и Махтумкули.



Кроме того, в честь праздника Навруз на этом участке будет открыт одноименный бродвей, а также будет введен в эксплуатацию музыкальный фонтан.



В торжественном открытии примет участие хоким города Ташкента Джахонгир Артикходжаев.



Напомним, на данный момент самый высокий флагшток установлен на площади Дружбы народов. Его высота составляет 65 метров.