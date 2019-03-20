Последний Султан Османской Империи и его потомки

00:03 21.03.2019

Отправляясь на отдых, знание истории страны, которую вы хотите посетить лишней не будет.



Империя Османов под правлением Султанов просуществовала с 1360 по 1922 годы. 562 года они правили и завоевывали земли. Всего у власти было 36 Султанов. О самых значимых из них мы уже рассказали в серии статей. Сегодня наш рассказ о последнем Султане и его потомках, которые живут и здравствуют до сих пор.



Мехмед VI пришел к власти в 1918 году и правил чуть больше трех лет.



Государство ему досталось слабое и погрязшее в многочисленных войнах. К моменту его восхождения на трон, Мустафа Кемаль-паша уже вел активную деятельность и к 1919 году держал в своих руках практически всю власть в стране. Султан был лишь номинальным правителем и вскоре сбежал, при поддержке англичан. 1 октября 1922 года Султанат вообще упразднили, но оставили халифат и халифом стал двоюродный брат Мехмеда VI, Абдул-Меджид.



Но в октябре 1923 года Турция стала республикой, а 3 марта 1924 года упразднили и халифат.



В отличие от многих других царских династий, турецкому Султанату повезло больше. Семью просто выдворили из страны. И если мужчин отправили сразу, то женщинам дали еще неделю на сборы. У Мехмеда VI было пять жен, от двух из которых были дети. Две дочери и сын. У Абдул-Меджида было четыре жены и двое детей. Дочь и сын. А всего в 1924 году, из страны было выдворено 156 членов правящей династии.



Все имущество турецких правителей было конфисковано в пользу государства, а членам династии, при отъезде, кроме личных вещей, выдавали лишь паспорт и две тысячи английских фунтов.



Таким образом, несмотря на родовитость, все они вынуждены были стать фактически простыми людьми. Хотя женщины все же имели возможность удачно выйти замуж и вернуть себе богатство и статус. Что некоторые из них и сделали. Право вернуться в Турцию женщины получили в 1952 году. А мужчины лишь в 1974, когда не осталось ни одного прямого потомка.



Но именно Абдул-Меджид, вынужденный покинуть родину создал Императорский Дом Османов, который существует до сих пор. На момент крушения Османской империи, из Турции уехали 24 человека непосредственно живших на тот момент детей турецких Султанов. Последний ребенок Абдул-Меджида, дочь Хатидже Харие Айше Дюррюшехвар - султан умерла не так давно в 2006 году.



Родившись в султанской семье в 1913 году, Хатидже провела детство во дворце Долмабахче, откуда и была отправлена в изгнание. Вместе с семьей она оказалась во Франции, где и получила образование. Замуж она вышла за низама княжества Хайдарабад в Индии и родила двоих сыновей. Она, в отличие от ее не так далеких предков по женской линии, была активным политическим деятелем. Именно она смогла добиться отмены принудительного ношения паранджи.



Детей по ее настоянию отправили учить в Англию, она же добилась того, чтобы женами ее сыновей были именно турчанки.



Принцесса Дюррю, как ее звали, много занималась вопросами благотворительности и продвижением ислама. Когда появилась возможность вернуться на родину, она отказалась, по причине отказа властей дать разрешение на перезахоронение ее отца в Стамбуле. Умерла она в Лондоне, куда перебралась после смерти мужа.



Мы продолжим историю родовитых османов, вынужденных покинуть родину, и живших, вне ее, уже после революции Кемаля Ататюрка.