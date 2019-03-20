Назарбаев отказывается от президентского поста, но не от власти, - Foreign Policy

00:08 21.03.2019 С неожиданной отставкой самовластного и бессменного руководителя Казахстана Нурсултана Назарбаева начинается закулисный процесс передачи власти. Непонятно, кто будет следующим. Но кого бы ни выбрали, это должен быть человек достаточно крупного калибра и высокой квалификации, чтобы разговаривать и вести дела с Путиным и Си Цзиньпином, говорится в статье американского журнала "Foreign Policy", передает ИноСМИ.



Во вторник, 19 марта подал в отставку первый и единственный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который завершил свое почти 30-летнее правление и положил начало непрозрачному процессу передачи власти в этой центральноазиатской стране с 18-миллионным населением и большими запасами нефти.



Назарбаев обратился к стране с пространным посланием, которое показали по телевидению. В нем 78-летний президент подвел итоги своего многолетнего правления и сказал, что решение уйти было "непростым".



"Мы поставили Казахстан на карту мира, где его не было как государства, - сказал Назарбаев в своей речи. - Свою задачу на будущее я вижу в том, чтобы подготовить новое поколение руководителей, которое продолжит проводимые в Казахстане преобразования".



Его речь стала прозрачным намеком на то, что уйдя с поста президента, Назарбаев все равно оставит в своих руках бразды правления.



Стареющий лидер, который возглавлял Казахстан с 1989 года, когда тот еще был советской республикой, сказал, что до выборов в 2020 году страну в качестве исполняющего обязанности президента будет возглавлять спикер сената и надежный политический союзник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев, носящий почетное звание "лидера нации" и предстающий в образе отца-основателя Казахстана, в этом выступлении рассказал о своих достижениях на президентском посту, о том, как трудно было преодолеть экономический и геополитический хаос, возникший с распадом Советского Союза, и о том, что страна стала достойным членом международного сообщества.



"Я думаю, ключевым сигналом для людей за пределами Казахстана стало то, что Казахстан сохраняет свои внешнеполитические и внутриполитические приоритеты", - заявил "Форин полиси" заместитель министра иностранных дел этой страны Роман Василенко.



Назарбаев проявил себя как искусный государственный деятель, умело сохраняющий равновесие в отношениях со сверхдержавами, такими как Китай, Россия и Соединенные Штаты, и добивающийся повышения уровня жизни в этой центральноазиатской стране. Но в отставку он уходит на фоне экономической стагнации и нарастающего внутреннего недовольства его самовластной формой правления.



В феврале в стране прошли протесты из-за гибели нескольких детей при пожаре в квартире, где они находились одни, потому что их родители работали в ночную смену. Они стали катализатором зарождающегося народного недовольства повсеместной коррупцией и ослаблением экономических перспектив в стране. В условиях нарастающего давления Назарбаев публично отчитал свой кабинет министров, а в конце февраля объявил о его роспуске, пытаясь таким образом ослабить усиливающееся недовольство властью.



Объявив об уходе в отставку, Назарбаев снова опередил народный гнев, связанный с ухудшением положения в стране и довольно мрачными перспективами.



"Сегодня в Казахстане заканчивается целая эпоха, - сказал эксперт по Центральной Азии из университета города Глазго Лука Анчешчи (Luca Anceschi). - Было ясно, что Казахстан вступил в необратимый период политической стагнации, когда все значимые решения откладываются до окончания эпохи Назарбаева".



Анчешчи добавил, что Назарбаев, добровольно оставивший пост президента, сможет теперь играть центральную роль в закулисном процессе по отбору преемника с учетом того, что он сохранил многочисленные полномочия. Это значит, что экс-президент сможет по-прежнему играть существенную роль в выборе будущего для Казахстана, особенно что касается сферы внешней политики, в которой он поддерживает стратегические рабочие отношения с сильными и влиятельными соседями - российским президентом Владимиром Путиным и китайским руководителем Си Цзиньпином. У Назарбаева также хорошие отношения с Вашингтоном, куда его в январе 2018 года пригласил американский президент Дональд Трамп.



"Не думаю, что система сможет начать новую жизнь, - сказал Анчешчи. - Казахстан неотвратимо вступил в период упадка авторитарной власти. Теперь элита будет стремиться к консолидации власти, но не к либерализации и реформированию страны".



Назарбаев - сын чабана, сделавший карьеру в коммунистической партии и ставший восходящей звездой в политике в 1980-е годы, когда Советским Союзом правили престарелые руководители. Став в 1991 году руководителем независимого Казахстана, он сумел преодолеть череду кризисов, которые угрожали существованию его молодого и только начинавшего формироваться государства. Оно занимает девятое место в мире по территории и имеет богатые запасы нефти, но унаследовало от Советского Союза крупный арсенал ядерного оружия. Назарбаев укрепил независимость Казахстана, передав с помощью США ядерное оружие России, а затем заключил серию важных энергетических соглашений с "Шеврон", "Мобил" и другими корпорациями, которые занялись прокладкой трубопроводов на запад.



"Если оглянуться назад, становится ясно, что он был самым грамотным и умелым из числа тех лидеров, которые пришли к власти в результате распада Советского Союза, - сказал Уильям Кортни (William Courtney), который с 1992 по 1995 годы работал первым американским послом в Казахстане. - Он обрел огромный авторитет и легитимность благодаря отказу от ядерного оружия. Он умело и искусно заставил другие страны уважать независимость Казахстана".



Тому, кто станет следующим президентом этой страны, будет трудно. Главным приоритетом для нового руководителя станет правильное ориентирование в сложной международной обстановке, и ему понадобится помощь Назарбаева в налаживании отношений с соседями.



"Непонятно, кто будет следующим. Но кого бы ни выбрали, это должен быть человек, обладающий опытом в международных делах, - сказал Кортни. - Это должен быть человек достаточно крупного калибра и высокой квалификации, чтобы разговаривать и вести дела с Путиным и Си".



Казахстан входит в Евразийский экономический союз и Организацию Договора о коллективной безопасности, которая является военным блоком под руководством Москвы. Астана также позиционирует себя в качестве незаменимого участника знаковой инициативы Си Цзиньпина "Один пояс, один путь". Казахстан поддерживает прочные отношения с Россией и Китаем, несмотря на то, что в последние годы эти страны проводят все более реваншистскую и националистическую внешнюю политику. Как считают аналитики, обе страны будут внимательно наблюдать за Казахстаном, добиваясь его сговорчивости на перспективу.



"Россия показала миру, что в случае необходимости она будет вести себя агрессивно, особенно на постсоветском пространстве, - сказал бывший директор по России и Центральной Азии из Совета национальной безопасности администрации Обамы Пол Стронски (Paul Stronski). - У Казахстана нет защиты ни от кого, и последствия для России в случае ее вмешательства в казахстанские дела будут менее серьезными, чем где бы то ни было".



Несмотря на тесное сотрудничество с Москвой, Назарбаев порой демонстрировал независимость и самостоятельность перед лицом российского давления. Во время голосования в ООН Астана воздержалась от признания Крыма частью России. Кроме того, она противится попыткам Москвы превратить Евразийский экономический союз в политический блок. Казахстан также ходит по острию ножа в отношениях с Пекином, который содержит десятки тысяч казахов в лагерях для интернированных в провинции Синьцзян, и в Казахстане весьма сильны антикитайские настроения. Власти Казахстана пытаются освободить некоторых задержанных, но в то же время преследуют и арестовывают видных активистов, которые фиксируют факты правонарушений в китайской лагерной системе.



Первая передача власти в Казахстане порождает множество вопросов у зарубежных стран. Но руководство Казахстана старательно сигнализирует о том, что несмотря на уход Назарбаева, Астана не планирует никаких радикальных политических изменений, и что Назарбаев и впредь будет играть важную роль. Первый официальный телефонный разговор после объявления о своей отставке Назарбаев провел с Путиным. А Токаев, который станет исполняющим обязанности президента, в среду будет приведен к присяге и наверняка посвятит свое выступление вопросам внешней политики Казахстана.



"Назарбаев пользуется авторитетом и доверием у сильных соседей Казахстана, - сказал Стронски, работающий в Фонде Карнеги экспертом по Центральной Азии. - Но проблема в том, что произойдет после его ухода". Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553116080

Новости Казахстана

- Обращение Главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2019 года №885

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан

- Ашимбаев: Нурсултан Назарбаев блестяще разыграл эту партию

- Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 2019 года №879

- В Правительстве рассмотрен ход реализации программ "Нұрлы жер" и "7-20-25": будет построено 118 тыс. жилищ

- В Министерстве обороны прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам военной безопасности

- "Цикл идет постоянно"

