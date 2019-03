Самым богатым человеком в Мировой истории был... Манса Муса - правитель Мали (1312-37)

00:12 21.03.2019 История самого богатого человека в истории. И это не Джефф Безос



Манса Муса путешествовал в Мекку с караваном из 60 тысяч человек и 12 тысяч рабов



Самым богатым человеком в мире, согласно рейтингу Forbes 2019 года, опубликованному на прошлой неделе, считается основатель компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 131 млрд долларов, и он к тому же и богатейший человек в современной истории.



Но это не значит, что он - самый богатый человек всех времен и народов.



Это звание, скорее всего, можно присудить Манса Мусе, правителю средневекового африканского государства Мали, жившему в XIV веке. Он был настолько богат, что его щедрые подаяния разрушили экономику целой страны.



"Современные подсчеты сокровищ Мусы настолько сложны, что почти невозможно узнать, насколько богатым и могущественным он был в действительности", - рассуждает Рудольф Бутч Уэа, доцент истории в университете Калифорнии в разговоре с корреспондентом Би-би-си Наимой Мухамуд.



Манса Муса был "богаче, чем кто-либо мог описать", писал об африканском короле портал Money.com в 2015 году.



В 2012 году сайт Celebrity Net Worth оценил его богатство в 400 млрд долларов, однако историки экономики сходятся во мнении, что состояние Мусы невозможно привести к точным цифрам.



Методики таких подсчетов вызывают множество споров, и экономисты призывают не рассматривать их вне контекста. Подробнее об этом читайте в конце этого материала.



10 богатейших людей в истории

- Манса Муса (1280-1337, верховный правитель государства Мали), неисчислимое богатство

- Гай Юлий Цезарь (63 год до н.э. - 14 год н.э., римский император) 4.6 трлн долларов

- Чжао Сюй (1048-1085, император Шэнь-цзун из династии Сун в Китае), неисчислимое богатство

- Акбар I Великий (1542-1605, третий падишах Империи Великих Моголов в Индии), неисчислимое богатство

- Эндрю Карнеги (1835-1919, шотландско-американский сталепромышленник), 372 млрд долларов

- Джон Дэвисон Рокфеллер (1839-1937, американский магнат, первый официальный долларовый миллиардер в истории человечества), 341 млрд долларов

- Николай Александрович Романов (1868-1918, русский царь), 300 млрд долларов

- Осман Али Хан (1886-1967, низам княжества Хайдарабад в колониальной Индии), 230 млрд долларов

- Вильгельм I Завоеватель (1028-1087, герцог Нормандии и король Англии), 229,5 млрд долларов

- Муаммар Каддафи (1942-2011, правитель Ливии в течение 42 лет), 200 млрд долларов

Источники: Money.com, Celebrity Net Worth



Золотой король



Манса Муса родился в 1280 году в семье правителей Мали. Империей до 1312 года правил его брат Абубакар II, но затем он отрекся от престола ради экспедиции.



Абубакар II был одержим Атлантическим океаном и всем, что было с ним связано, считает сирийский историк XIV века Шихабуддин аль-Умари.



По имеющимся сведениям, Абубакар II отправился в экспедицию с флотом из 2000 кораблей и многотысячной свитой. Они вышли в океан и не вернулись.



Некоторые, как, например, ныне покойный американский историк Иван Ван Сертима, придерживаются мнения, что экспедиция смогла достичь Южной Америки, но никаких доказательств этому нет.



В любом случае пост императора унаследовал Манса Муса.



При его правлении государство Мали значительно выросло в размерах. Он завоевал 24 города, включая Тимбукту.



Его империя разрослась на многие тысячи километров - от Атлантического океана до современного Нигера, частично захватывая нынешние Сенегал, Мавританию, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Гамбию, Гвинею-Бисау, Гвинею и Кот-д"Ивуар.



Вместе с огромными владениями Муса заполучил и ценные ресурсы - такие, как золото и соль.



По данным Британского музея, во время правления Манса Мусы на империю Мали приходилась почти половина золота Старого Света.



И все это принадлежало ему как верховному правителю.



"Манса Муса имел почти неограниченный доступ к наиболее ценным в средневековом мире ресурсам", - говорит Кэтлин Бикфорд Берзок, специализирующаяся на африканском искусстве в музее Мэри и Ли Блок в Северо-Западном университете в США.



"Крупные центры, торгующие золотом и другими товарами, также располагались на его территории, и он стал богатым за счет этой торговли", - добавляет она.



Путешествие в Мекку



Хотя империя Мали владела большим количеством золота, в мире она была не очень известна.



Это изменилось, когда Манса Муса, глубоко верующий мусульманин, решил совершить паломничество в Мекку, пройдя через пустыню Сахара и Египет.



После путешествия Манса Мусы в Мекку Мали появилась на карте мира (фотокопия каталонской карты 1375 года)



По сведениям историков, правитель покинул Мали с караваном из 60 тыс. человек.



Он взял с собой весь королевский двор, чиновников, солдат, гриотов (сказителей), купцов, погонщиков верблюдов и 12 тыс. рабов, а также длинную вереницу коз и овец в качестве еды.



Это был целый город, который передвигался по пустыне. Город, чьи обитатели, вплоть до рабов, были одеты в золотую парчу и лучший персидский шелк.



С ними, связанные в цепь, шли 100 верблюдов, и каждый нес сотни фунтов чистого золота. Это было зрелище, достойное созерцания.



И все это приобрело еще более шикарный вид, когда караван достиг столицы Египта Каира, где императорский караван из Мали мог продемонстрировать свое богатство.



Золотая лихорадка в Каире



Манса Муса оставил о себе в Каире столь сильное впечатление, что Шихабуддин аль-Умари, посетивший город спустя 12 лет после малийского правителя, рассказывал о том, что жители города все еще вспоминали о нем с восхищением.



Правитель так щедро раздавал золото, что его трехмесячное пребывание там обвалило цену на этот благородный металл во всем регионе на 10 лет, подорвав тем самым местную экономику.



Технологическая компания SmartAsset.com, расположенная в США, подсчитала, что из-за обесценивания золота паломничество Манса Мусы привело к экономическим потерям в 1,5 млрд долларов по всему Среднему Востоку.



Паломничество в Мекку сделало правителя Мали знаменитым



Путь Манса Мусы домой снова проходил через Египет, и, по некоторым данным, он попытался помочь экономике страны, изъяв часть золота из обращения, одалживая его под грабительские проценты у египетских кредиторов. Другие же считают, что все золото у него кончилось.



Люси Дюран из Университета африканских и ближневосточных исследований в Лондоне утверждает, что малийских певцов-рассказчиков (гриотов) Манса Муса сильно расстроил.



"Он отдал так много малийского золота по пути, что гриоты отказывались прославлять его в песнях, так как считали, что он впустую тратит местные ресурсы за пределами империи", - поясняет она.



Образование и золотой город



Нет сомнений, что Манса Муса в ходе паломничества потратил или даже растратил очень много золота. Но именно его чрезмерная щедрость и привлекла внимание всего мира.



Манса Муса в буквальном смысле поместил себя и государство Мали на карту. В каталонском атласе 1375 года африканский правитель сидит на золотом троне над городом Тимбукту, держа кусок золота в руке.



Тимбукту стал африканским Эльдорадо, люди приезжали издалека, чтобы увидеть этот город.



В XIX веке у Тимбукту все еще был мифический статус потерянного золотого города на краю света, маяка для европейских охотников за удачей и исследователей. Во многом это было связано с деяниями Манса Мусы за 500 лет до этого.



Манса Муса построил знаменитую мечеть Джингеребер в 1327 году



Манса Муса вернулся из Мекки с несколькими исламскими учеными, среди которых были люди, считавшиеся прямыми потомками пророка Мухаммеда, а также андалузский поэт и архитектор по имени Абу Эсхап ас-Сахили, которому приписывают проектирование знаменитой мечети Джингеребер.



По некоторым сведениям, правитель заплатил поэту 200 кг золота, что по сегодняшним ценам составило бы около 8,2 млн долларов.



Кроме поощрения искусства и архитектуры Манса Муса также содержал литераторов и строил школы, библиотеки и мечети. Тимбукту вскоре стал центром образования; люди со всего мира приезжали туда, чтобы учиться в университете Санкор.



Богатому правителю Мали часто приписывают начало традиции образования в Западной Африке, хотя история его империи в основном мало известна за ее пределами.



Манса Муса умер в 1337 году в возрасте 57 лет. Империю унаследовали его сыновья, которые не смогли сохранить в стране единство. От империи откололись мелкие государства, и она распалась.



Прибытие европейцев в регион поставило последнюю точку в истории империи Мали.



"История средневекового периода все еще в большой степени рассматривается как история Запада", - говорит Лиза Коррин Грациозе, директор музея искусства Мэри и Ли Блок, поясняя, почему история Манса Мусы не столь широко известна.



"Если бы европейцы в значительном количестве приехали во времена Мусы, когда Мали была на вершине своей военной и экономической мощи, а не на пару сотен лет позже, почти наверняка все было бы иначе", - отмечает Уэйр.



Богатство и неравенство



Разговор о самом богатом человеке всех времен и народов нельзя рассматривать вне контекста неравенства, считают экономисты. Исследователи нередко расходятся в оценках богатства исторических личностей.



Одна из общепризнанных методик таких оценок предложена американским экономистом Бранко Милановичем.



В своем подходе он использует постоянную величину, выраженную в понятии "найм одного человека". Миланович сравнивает средний доход людей и имеющиеся ресурсы у самых богатых.



В своей книге "The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality" ["Иметь или не иметь: краткая своеобразная история глобального неравенства"] Миланович свою методику объясняет так: "У нас нет курса, по которому мы смогли бы перевести римские сестерции, ослов или кастелланские песо XVII века в доллары равной покупательной способности сегодня. Более того, даже неясно, что может значить "равная покупательная способность".



"Она должна значить, что за N римских сестерциев сейчас можно купить то же количество товаров, что и за американские доллары. Но изменились не только товары (в римские времена не было DVD-дисков), и даже если бы удалось ограничить их список тем, что существовало тогда и есть сейчас, мы бы быстро поняли, что относительные цены сильно изменились", - пишет Миланович.



"Таким образом, сопоставляя богатство и доход богачей в разные исторические периоды, самым верным подходом будет поставить их в исторический контекст и измерить их экономическую мощь с точки зрения способности приобретать человеческий труд (или средний навык) в то самое время и в том самом месте", - объясняет экономист.



Таким образом, согласно Милановичу, если считать, что состояние римского полководца Марка Лициния Красса составляло около 200 млн сестерциев, то его годовой доход, исходя из 6% годовых, достигал 12 млн сестерциев.



Средний годовой доход римлянина в то время был около 380 сестерциев, что означает, что на свой доход Красс мог нанять 32 тысячи римлян.



А самый богатый человек в истории, по подсчетам Бранко Милановича - мексиканский миллиардер Карлос Слим, который на свой доход может нанять 440 тысяч мексиканцев. Источник - BBC

