Главная схватка за Казахстан – впереди, - А.Уваров

00:15 21.03.2019

Эффектный жест Назарбаева



О том, что Нурсултан Абишевич уйдет, говорили давно. Да и сам он давал к этому поводы. Не зря в Астане назвали его именем аэропорт, а в Алма-Ате переименовали разрезающую город снизу вверх улицу Фурманова. "Готовится", – говорили алмаатинцы, но для себя корректно называли улицу "Нефурманова"…



Потом в феврале 2019 года Елбасы вдруг обратился в Конституционный совет с "абсолютно рутинным вопросом", попросив разъяснить норму основного закона страны о прекращении президентских полномочий, а позже заявил, что досрочные выборы главы государства в стране не планируются. Однако именно тогда в Казахстане широко заговорили о передаче власти.



И все же для большинства все произошло спонтанно. В первой половине дня 19 марта сообщили, что Назарбаев обратится к нации в телеобращении, а в 19.00, не сообщив о непосредственной причине решения, единственный государственный лидер на постсоветском пространстве, управлявший республикой со времен Советского Союза, сказал: "Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия Президента Республики Казахстан. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен чести моим народом стать первым Президентом независимого Казахстана".



78-летний президент, сохраняющий, несмотря на растущие в стране противоречия и оппозиционные настроения, громадный авторитет внутри Казахстана, решил досрочно покинуть свой пост, срок пребывания на котором истекает в апреле 2020 года.



Если не бросаться в конспирологию и не брать всерьез выводы "о неизбежности такого решения", о чем с увлечением заговорили казахстанские нацпаты и либералы, то можно сказать уверенно – повода для ухода не было. Или – если такой повод был – мы о нем не знаем. Однако были причины.



Первая причина – это, несомненно, возраст. Вторая – серьезный объем проблем, ослаблявший доверие граждан. Среди этих проблем прежде всего – коррупция, возрожденная дерусификация, злоупотребления чиновников, непонятные реформы вроде латинизации алфавита.



Люди, особенно молодые казахи, еще не так давно называвшие Абишевича "Папа", в последнее время стали открыто негодовать в адрес "семьи". Беглые казахские оппозиционеры местом убежища стали выбирать порошенковскую Украину. Не будем забывать и об "англосаксонском влиянии" на общественно-политические процессы в Казахстане. Как говорится, накопилось.



Однако эффектный жест Нурсултана Назарбаева – отнюдь не потеря власти. Он настоящий, сильный игрок, умеющий предупреждать опасности, результативно маневрировать, делать профилактические и предостерегающие шаги.



К таким шагам относится и решение Сената в мае 2018 года закрепить законодательно пожизненное право Елбасы, которому "в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя". Тогда же Совбез получил статус координирующего конституционного органа, ранее он был консультативно-совещательным органом.



Уходя из кресла главы Акорды (резиденция президента Республики Казахстан), Назарбаев ясно сообщил: "Как вам известно, нашими законами я наделен статусом первого президента – Елбасы. Остаюсь председателем Совета безопасности, который наделен серьезными полномочиями. Остаюсь председателем партии "Нур Отан", членом Конституционного совета. То есть остаюсь с вами. Заботы страны и народа остаются моими заботами. Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования".



Что касается поста президента, то, согласно 48 ст. Конституции Казахстана, в случае смерти президента или его добровольной отставки его полномочия переходят к спикеру Сената парламента Казахстана, что и говорится в последнем указе Назарбаева.



В день отставки президента был назван исполняющий обязанности главы государства, которым стал 65-летний выпускник МГИМО МИД СССР, дипломат, министр иностранных дел, впоследствии премьер-министр Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, с 2011 по 2013 год Токаев был заместителем Генерального секретаря ООН, главой Европейского отделения ООН в Женеве. То есть власть пока осталась в руках Елбасы и "его человека". Транзит власти происходит без особого "транзитирования".



Отказавшись от наследственной передачи власти, Назарбаев по аналогии с сингапурским Ли Куан Лю, Китаем (и отчасти Узбекистаном) решил этот вопрос посредством контролируемой передачи президентских полномочий, за которой пока не проглядываются перспективы революционного кризиса.



Это доказывает и состоявшийся длительный разговор Назарбаева с Путиным 19 марта, и ровная реакция на решение Назарбаева в Москве.



Гендиректор Центральноазиатского фонда развития демократии Толганай Умбеталиева говорит: "Ближайший круг и политическая элита об этом [решении Назарбаева уйти с поста президента] знали и к этому были готовы. В последние дни были проблемы с некоторыми социальными сетями и мессенджерами, они толком не работали. Я думаю, это была такая подстраховка, чтобы не было утечки". По одной из версий, тактика ухода могла оговариваться во время встречи Путина и Назарбаева в Петропавловске.



При этом, вспоминая о возрасте, можно видеть, что здесь нет аналогии с ельцинским "я устал, я ухожу". Елбасы в феврале был очень активен – отправил в отставку правительство Бакытжана Сагинтаева, заменил главу Национального банка Данияра Акишева за отсутствие положительных сдвигов и запланированных прорывов. Принял участие в церемонии открытия Всемирных специальных Олимпийских игр в Абу-Даби, встречался с силовиками, открыл строительство самой крупной мечети в Центральной Азии в Есильском районе Астаны. Это совсем не похоже на "я устал".



Надо признать, что процесс передачи власти произошел эффектно и неожиданно не только для граждан Казахстана, его партнеров, но и для его врагов, врагов стабильности Казахстана, которых на самом деле хватает.



Можно ожидать, что уже летом на фоне кажущегося вакуума власти и на фоне энергичной подготовки к президентским выборам 2020 года последуют некие "акции раскачки". Тогда и начнется главная схватка за Казахстан. Будет ли в ней косвенно участвовать Елбасы, неизвестно, но сбрасывать его со счетов было бы неверно. Он еще раз доказал свой опыт, свое высокое политическое искусство. Он ушел не свергнутым, в ясном сознании. Он стал первым государственным деятелем Центральной Азии, добровольно оставившим свой пост, хотя ему пророчили "пожизненную президентскую тиранию".



Назарбаев не устал. Он обманул тех, кто этого ждал. Он остался.



Андрей Уваров

20.03.2019