США: как бы не надорваться…, - А.Соколов

00:16 21.03.2019 Америка наращивает военные расходы при астрономическом госдолге



"Американская империя уже рушится" под бременем долговых обязательств, которые приближаются к "критической массе", – об этом пишет глава Института Резерфорда, видный американский публицист и общественный деятель Джон Уайтхед в статье для издания Counter Punch. А главный виновник грядущей катастрофы, по его мнению, – "военно-промышленный комплекс страны и некомпетентное государственное руководство".



"В конечном счете военные империи неизбежно гибнут, растягиваясь слишком сильно и тратя все до последней копейки…", - считает Уайтхед. По его словам, коррумпированные чиновники, в том числе из американского министерства обороны, продолжают требовать все больше финансирования на военные нужды, при этом на самом деле значительная часть денег уходит на никак не связанные с обеспечением национальной безопасности покупки.



Уайтхед приводит данные, собранные организацией Open the Government, согласно которым в списке последних приобретений американского оборонного ведомства оказались фарфоровые столовые приборы за 53 тысячи долларов, кожаное кресло за 9 тысяч долларов, алкогольные напитки на 308 тысяч долларов, а также лобстеры и крабы стоимостью 4,6 миллиона долларов.



Как отмечает автор статьи, правительство США тратит гораздо больше, чем получает от налоговых поступлений, в результате чего вынуждено занимать огромные суммы у других стран. При этом большую часть полученных средств власти предпочитают тратить на финансирование госинститутов и "ведение бесконечных войн по всему миру", а не на здравоохранение и образование.



Так, с 2001 года США потратили на войны за рубежом 4,7 триллиона долларов, а к 2053 году объем военных расходов страны увеличится до 12 триллионов долларов, в то же время долг страны растет на 32 миллиона долларов в час.



Сильнее не становятся



В результате военный бюджет США превышает сегодня военные бюджеты всех остальных стран мира, вместе взятых.



"725 млрд долларов - это рекорд даже с учетом небольшой инфляции. Это милитаристский бюджет", - так охарактеризовал военный бюджет США президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Он добавил, что военный бюджет России составляет 46 млрд долларов и подчеркнул, что основные расходы, которые страна должна была "положить в задел" на развитие Вооруженных сил, были сделаны в предыдущие годы. "Но все-таки этот диспаритет между бюджетами Пентагона и Минобороны очень большой. А нам нужно сохранить стратегический баланс вопроса", - сказал В. Путин.



"В 2019 году бюджет Минобороны США в 15,1 раза выше бюджета Минобороны России. В 2018 году это превышение составляло 13,4 раза, в 2017 году - 10,6 раза", - говорилось в материалах к итоговому заседанию коллегии Минобороны РФ. Кроме того, по данным российского военного ведомства, увеличение американского военного бюджета с 2017 до 2019 года превысило общий годовой бюджет Министерства обороны России более чем в два раза.



Однако, как это ни парадоксально, такие астрономические военные расходы вовсе не делают США сильнее. Громадные военные траты Штатов – не в коня корм.



Гигантские деньги уходят на содержание огромного количества баз за границей, зарплаты военнослужащим и другие расходы, которые не делают армию США сильнее, в результате чего в некоторых ключевых видах вооружения, таких как системы ПВО и гиперзвуковые ракеты, она отстала от России.



Так, колумнист агентства Рейтер Энди Хоум, в руки которого попал прошлогодний доклад Минобороны США о ситуации с ключевыми поставками, необходимыми для американской армии, недавно сообщил, что более 300 (!) ключевых элементов, необходимых для нормального функционирования Вооруженных сил и оборонной промышленности США, - под угрозой: американские производители либо находятся на грани банкротства, либо уже были заменены поставщиками из Китая или других стран из-за деиндустриализации национальной экономики и вывоза производств в страны Юго-Восточной Азии.



В рассекреченной части исследования американского Минобороны упоминается, что в США фиксируются сложности с будущими поставками переключателей, которыми оснащены едва ли не все американские ракеты. А взять новые неоткуда, потому что производитель растворился в небытии два года назад. Еще один пример: единственный в стране производитель твердотопливных моторов для ракет "воздух - воздух" "столкнулся с техническими проблемами", причины которых так и не удалось выяснить. Попытки перезапустить производство провалились, и Пентагон был вынужден нанять норвежскую компанию для обеспечения бесперебойных поставок.



В разделе о проблемах ядерного вооружения Пентагон жалуется на то, что в США отсутствует нужное количество инженеров и техников, которые имели бы соответствующее образование, подготовку и гражданство США, необходимое для работы на армейских ядерных объектах. Американцы не могут найти не только нужных инженеров, но и необходимую микроэлектронику для ядерного оружия. И жалуются на то, что уже не вправе доверять своим поставщикам электронных компонентов, ведь "их производственные цепочки стали глобальными". Это означает, что микроэлектроника для американских ядерных ракет производится в Китае, и США не знают, "что в нее китайцы напихали".



Пентагон жалуется также на отсутствие инструментов разработки программного обеспечения, менеджмента данных и производства, которым можно было бы доверять. Ситуация усугубляется "неадекватными практиками в вопросах кибербезопасности, которые свойственны многим ключевым поставщикам программного обеспечения".



А это означает, что с кибербезопасностью у поставщиков так плохо, что в США не знают, "чего там китайские и русские хакеры понапихали в программное обеспечение, которым пользуются наши военные".



В целом, как свидетельствует доклад, все - плохо, начиная от алюминия и заканчивая кибербезопасностью, от переключателей для ракет до инженеров и фрезеровщиков, от станков с ЧПУ и до синтетической ткани для военных палаток. Неслучайно, в январе газета "Вашингтон пост" признала, что на самом деле военный бюджет США в том, что касается эффективности трат, в действительности не сильно больше соответствующих затрат Китая и России.



Банкротство неизбежно



О неминуемом крахе США предупреждает и такое авторитетное издание как "Америкэн консерватив" в статье "Грядущее банкротство американской империи".



"Национальный долг США приближается к 22 триллионам долларов, а текущий дефицит федерального бюджета превышает 800 миллиардов долларов… Это, – бьет тревогу издание, – дамоклов меч, висящий в опасной близости от шеи Дяди Сэма… У Соединенных Штатов самая большая сумма государственного долга за всю историю человечества".



"Когда мир перестанет верить в способность США расплатиться по долгам, или когда процентные ставки по нашему долгу станут невыносимо высокими, – пишет издание, – нам придется делать выбор. Никаких больше проволочек, никаких десятилетних прогнозов для ликвидации бюджетного дефицита. Конгрессу в этой чрезвычайной ситуации придется взять в руки циркулярную пилу и существенно урезать ассигнования. И в результате, прежде всего, на дно пойдет империя.



У государства в состоянии войны, как и у государства в эпоху благоденствия есть множество внутренних напастей и бед. Некоторые сумасбродные глобалисты могут решить: пусть пролетариат голодает, лишь бы сохранить зарубежные авуары. Но этого не произойдет. Что будет, если в почтовые ящики перестанут бросать чеки социальных выплат и пенсионных пособий, а люди лишатся медицинских льгот? Что выберет среднестатистический американец: меры социальной защиты для себя или финансирование для далеких военных баз в Штутгарте, на Окинаве и в Джибути? Даже самые воинственные конгрессмены знают, как надо голосовать, чтобы за стенами капитолийской крепости их не поджидала разъяренная толпа…".



Незаконные войны



"Наши необъявленные войны, – признает "Америкэн консерватив", – не просто незаконны, противоестественны и дестабилизируют целые регионы мира. Они вызывают финансовую дестабилизацию в нашей собственной стране. Необходима радикальная переоценка американских зарубежных активов и обязательств. Войны с идеологической мотивировкой уже приводили нас на грань финансовой катастрофы. Американской внешней политике необходимо с ограниченных стратегических позиций рассматривать свои национальные интересы, а оставшееся у нас богатство использовать рачительно и только тогда, когда это необходимо. Реализм может отсрочить гибель страны. Надо закрыть базы в Германии и вернуть деньги домой, чтобы не вынуждать наши войска эвакуироваться под покровом ночи, когда уже будет слишком поздно. Надо начать переговоры с талибами и упорядоченно вывести войска из Афганистана, тобы не пришлось вывозить их из Кабула вертолетами, как это было в Сайгоне. Нужно принимать трудные решения до того, как их навяжут тебе обстоятельства", – делает вывод "Америкэн консерватив".



Но восторжествует ли в Вашингтоне, наконец, здравый смысл? Прислушаются ли власти в США к тревожным предупреждениям со стороны СМИ, экономистов и аналитиков?



Cудя по всему, оседлав безумного коня русофобии и глобализма, дядя Сэм продолжает бешено нестись в никуда. Вот последнее известие: только что объявлено, что Министерство обороны США планирует закупить 10 193 ракеты класса "земля-земля" для "нейтрализации или подавления" систем ПВО и артиллерии России.



Причем в этом году Пентагон приобретет таких ракет на четверть больше, чем в 2018 году, потратив 1,4 млрд долларов. В объяснении к закупке такого количества ракет Пентагон указывает, что это необходимо для подавления конкурирующих держав: России и Китая. Как бы не надорваться!



Андрей Соколов

19.03.2019 Источник - stoletie.ru

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