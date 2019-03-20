Сирийские "халифатчики" возвращают свои позиции в Дераа, - "НГ"

00:19 21.03.2019

Дамаск снова воюет в провинции Дераа



На юго-западе Сирии многие населенные пункты контролирует оппозиция



Под ударами авиации США и курдского ополчения пал последний бастион "черного халифата" в Сирии. Незадолго до этого американские парашютисты провели рейд против "спящих ячеек" "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России) в провинции Дейр-эз-Зор. В Джераблузе произошло вооруженное столкновение между протурецкими группировками исламистов. Сирийская Республиканская гвардия при поддержке авиации ликвидирует сопротивление оппозиции в Дераа. Одновременно Дамаск готовится к наступлению в Идлибе, а Москва перебрасывает дополнительные военные силы в Хмеймим и Тартус.

С ликвидацией последнего очага сопротивления ИГ, к сожалению, война на многострадальной сирийской земле не окончена. На данный момент Дамаск не контролирует провинцию Идлиб, всю левобережную часть страны, территорию в районе Эт-Танфа, некоторые районы на западе провинции Алеппо, на севере провинции Хама и приграничные с Турцией северные территории (известные также как сирийский Курдистан или Рожава).



В ливанских СМИ появилось сообщение об активизации так называемых спящих ячеек Сирийской свободной армии (ССА) на юге страны в провинции Дераа, против которых Дамаск бросил Республиканскую гвардию. Издание Al-Masdar News, ссылаясь на источник в сирийском командовании, информирует о развертывании ее сил и средств в районе столицы провинции и населенных пунктов Аль-Балад и Тафас после получения разведкой Дамаска от своей агентуры данных о деятельности подпольных групп вооруженной оппозиции и местах размещения ее хранилищ. Отмечается, что с начала текущего года мятежники провели несколько нападений на правительственные силы и их союзников (обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и подорвали фугасы, заложенные на дорогах) в провинциях Эль-Кунейтра и Дераа. Ливанское издание также указывает, что многие небольшие населенные пункты в этом регионе по-прежнему находятся под контролем вооруженных до зубов повстанцев, лишь формально примирившихся с правительством.



На севере страны в городе Джераблус произошло вооруженное столкновение между двумя протурецкими группировками "Харакат Ахрар Аль-Шам" (ХАШ) и "Свободная сирийская полиция" (ССП). Обе стороны понесли потери. Конфликт начался с нападения бойцов ХАШ на сотрудника дорожной службы ССП. Завязалась перестрелка, которая вылилась в настоящий бой, после того как стороны выслали к месту столкновения подмогу. Возникла опасность вовлечения в боевые действия всех сил ХАШ и ССП, на территории города и в его окрестностях. Потребовалось вмешательство турецких военных, чтобы остановить кровопролитие. За последние 48 часов группировка ХАШ уже второй раз стала инициатором вооруженного столкновения в Джераблусе.



Тем временем враги Турции (Сирийские демократические силы) завершили разгром последней группировки "черного халифата" на территории Сирии. Относительно немногочисленное формирование ИГ под ударами с воздуха авиации США упорно обороняло деревню Багхуз более месяца. Анкаре есть чего опасаться: теперь высвободившиеся силы курдского ополчения могут быть брошены на поддержку своих соплеменников против турецких войск и их союзников, оккупировавших Рожаву – север Сирии, земли, исконно населенные курдами. Впрочем, этому могут помешать американцы, оказывающие поддержку Сирийским демократическим силам (фактическому ополчению Курдистана). Кстати, недавно военные США провели очередную специальную операцию против спящей ячейки ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. Подразделение американских десантников было доставлено в район населенного пункта Шаятат на трех армейских вертолетах. В ходе этого рейда были захвачены трое подозреваемых в причастности к ИГ. Такие действия для американцев в последнее время стали рутинными. Похоже, что Вашингтон передумал выводить свои войска из Сирии. К тому же у него складываются непростые отношения с шиитским правительством Ирака, которое тяготится американским военным присутствием в стране (сейчас, по официальным данным, там находится до 5200 военнослужащих США).



Дамаск намерен вернуть Идлиб и другие сирийские земли под свой контроль. Министр обороны Али Абдулла Айюб считает, что сирийская армия обладает достаточными силами для этого. Ранее сообщалось, что российские ВКС перебрасывают ударные самолеты на авиабазу Хмеймим. Эксперты увязывают эти действия с возможной подготовкой наступления САА в провинции Идлиб.

Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО

20.03.19